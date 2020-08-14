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Бывшие менеджеры «Яндекса» закроют социальный сервис «Аура» через полтора года после запуска Материал редакции
Команда сервиса решила «прекратить эксперимент».
- Запущенный «Яндексом» социальный сервис «Аура» будет закрыт в августе 2020 года, сообщило Rusbase. Информацию подтвердил представитель «Яндекса».
- В последние полгода проект «Аура» развивался как самостоятельный сервис вне «Яндекса», отметили в компании. «Недавно команда «Ауры» решила прекратить эксперимент и закрыть проект», — сообщил представитель «Яндекса», не раскрыв деталей.
- «Яндекс» начал тестировать сервис в марте 2019 года. «Аура» основана на технологиях машинного обучения и нейросетей. Сервис автоматически подбирает собеседников и сообщества, которые могут быть интересны пользователю.
- В декабре 2019 года «Яндекс» выделил соцсеть в отдельную компанию «ИИ-Технологии» с собственным сайтом и приложением. В «Яндексе» говорили, что заинтересованы в самостоятельном развитии сервиса.
- По данным базы «Контур.Фокус», 49% в компании принадлежат «Яндексу», 48% — бывшему главе отдела Big Data Ad Products в «Яндексе» Герману Царёву, по 1,5% — бывшему старшему фронтенд-разработчику «Яндекса» Константину Леху и Андрею Бабаеву.
- «"Аура" изначально была смелым экспериментом, а в любом эксперименте важно получить статистически значимые данные […]. За пять месяцев мы выросли на 70%, с 50 тысяч зарегистрированных пользователей в марте 2020 года до 85 тысяч в августе. Это хороший, но не кратный рост», — написал в «Ауре» Герман Царёв.
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Влад
Пробовал и чет не зашло, шняга какая то :/ . Видимо эра соц сетей проходит..
Mike KВлад
просто оно росло внутри Яндекса с цензурой и прочими прилагающимся прелестями. кому нужны "соц. сети" в которых даже материться нельзя?) лучше уж в тот же тиндер, который без ии, но не настолько анально зондирован.
непонятно зачем Яндекс со своими устоями вообще в эту сферу лезет. взять, к примеру, районы - тоже тот ещё кринж. вроде идея не такая уж и плохая, но с их позиционированием и правилами превратилось в какой-то филиал одноклассников
Алекс НикифоровMike
Эммм, тиндер? Где можно только свайпать фотки ботов, и где откликов будет хорошо что раз в месяц? По-моему у нас разные тиндеры.
ВК пока без вариантов. Музычка (правда все более активно выпиливаемая), видосики из ютуба сохранять, чтобы не терять, ну и соцсеточка с фоточками.
Лицокнига уныла и крива, интерфейс до сих пор вызывает у меня ангст.
Инстраграммчик - только для фоточек, читать комменты в нем с телефона даже 6+ дюймов - мрак и кошмар, когда их больше полусотни.
Твиттер мне не зашел.
Гугель плюс, или как его там, рип.
а все остальное буллшит (или я заблюждаюсь).
Павел ЕгоровАлекс
и где откликов будет хорошо что раз в месяц?
Я не знаю, как выразить мысль максимально тактично, но давайте попробую так: возможно проблема не в тиндере? ;)
Борис ТереховПавел
Плохо попробовал, всё равно нетактично получилось. Давай ещё раз, тактичнее.
Nikolay SafronovАлекс
Да ладно, ФБ нормально обновили веб версию. Правда их продакты видимо не в курсе, что в разных языковых локализациях текст может не всегда влезать в кнопки))
Mike KАлекс
я сравнивал ауру исключительно с тиндером; и то, что аура закрылась не смотря на свою "инновационность" в купе с ии говорит само за себя, имхо) ну и у меня в тиндере за два месяца набралось 214 мэтчей и 99+ лайков, на которые я не ответил взаимностью (точное количество не узнать ввиду отсутствия плюса), так что либо у нас и правда разные тиндеры, либо ваша ца сидела в ауре)
если брать районы и прочие сервисы Яндекса с заявкой на социальность в сравнении с другими - получается, что в сервисах Яндекса толком нельзя свободно выражаться, зато можно двигать толком ничем не подкрепленную ватную хероту; что в итоге и формирует итоговую аудиторию, которая превращает всё в пресловутый "филиал ок". но это всё мое субъективное мнение, которое отталкивает лично меня от пользования этим всем. да и моих знакомых, судя по тому, что я знаю)
Ravshik
Что-то много сервисов они стали закрывать...и про многие я слышу впервые...
Роман ГабидулинRavshik
Много пробуют вот много и закрывают.
ПекинПокРоман
Что значит "пробовать", есть же аналитика, стратеги, ... надо профессионалов нанимать, а не дружкам своим хатурку подкидывать. всех попробую, потом женюсь?
S.ZПекинПок
И в эппле, и в гугле и в фейсбуке какие-то макаки работают, раз проекты закрывают, один ты умный, постфактум
ПекинПокRavshik
много всякого говна пооткрывали, вот и закрывают. Мозгов то не нужно, чтобы сервис запустить, баблос потратить, зарплату получать...
Shakh Khamidov
Подождите, я ведь ещё не успел зарегистрироваться
Rifat Kayumov
О неееееет! Я так и не успел в ней напостить всякой ламовой хуйни!
Dear Moscow,Rifat
не успел в ней напостить всякой ламовой хуйни!
Помогу во всех смыслах:
https://youtu.be/3Kzj0fa5kiU
Дмитрий Оверчук
пора бы уже понять, что прошло время когда юзера все соцфункции были нужны в одном сервисе
сейчас есть телега, инста, ютуб, музыкальные сервисы, кино по подписке, не понимаю какой запрос может удовлетворить соцсеть
Nikolay SafronovДмитрий
Ну тематичные соц. сети неплохо живут. И VC с Хабром - отличный пример тому.
Nanokassa_ruNikolay
Хабр уже не торт
Nikolay SafronovNanokassa_ru
Ну еще Пикабу есть) Тоже вполне соц. сеть с UGC. И Яндекс.Дзен по сути - это тоже соц.сеть сейчас, а он у Яндекса хорошо взлетел.
Mikhail KhvostovДмитрий
А если учитывать возможность в любой момент получить бан аккаунта, никто адекватный не будет размещать контент только в соцсети и тем более использовать одну соцсеть. Плавно возвращается эра персональных сайтов, откуда контент транслируется на площадки, а не наоборот.
Люц Шнайдер
У Яндекса есть сервис Районы, который, как мне кажется, вполне успешно выполняет свои функции социальной сети.
Алекс НикифоровЛюц
Там адово количество домохозяек, неадекватов, сторронников теорий заговоров, антипрививочников и просто недовольных всем и вся.
Трезвым я там находиться не могу.
Роман ГабидулинАлекс
Ни разу на таких не натыкался. Выбрал свой район и в основном там обсуждения каких-нибудь акций в местных магазинах, перекопанных дорог, отключения воды, а что это горит на улице N и т.д. Очень удобно бывает чекнуть какое-нибудь событие.
Vitold SedyshevРоман
То есть по сути когда ЖКХ напишет Мобильное приложение, то и Яндекс.Район можно будет закрыть. Влезают в наши пока там свободно, но у них беда они умеют технологии, но мало чего могут сами. Вот и выходит, что кто-то всегда должен обеспечить им партнёрство. А иногда кто-то просто сам делает решение.
AIR PLAY
А у меня там премиум акк...и помню не брали туда кого попало
Алекс НикифоровAIR
Вот-вот. Я когда-то услышал и полез регистрироваться, а там инвайты хотят, будто лепра какая. Я забил/забыл. А теперь вот оно что...
Кстати, кто-нибудь помнит про илитарную соцсеточку top4top?)) тоже громко в лужу пукнули когда-то.
https://habr.com/ru/post/18698/
Ильяс Урганаев
У любого их проекта убери приставку "Яндекс" и он перестанет работать )
Sergey Vilegzhanin
Недолго музыка играла
Andrey GordeevSergey
Надеюсь, это не намёк на яндекс.музыку...
Sergey VilegzhaninAndrey
Ахахаха 😂 нет, но ты заставил задуматься. Отключил плюс и оказалось, что музыку нельзя теперь слушать бесплатно
Антон Василик
Мне одному кажется, что об этих сервисах просто раньше никому не было известно?)
Роман ГабидулинАнтон
Известно было многим, т.к. мелькал этот сервис в новостях. Просто попасть туда можно было только по приглашению.
ПекинПок
Бывшие менеджеры.... " Информацию подтвердил представитель «Яндекса».". Т.е. все же сервис был от Яндекс?
Алекс Никифоров
Сначала они закрыли Яндекс.Люди, про который я не знал.
Теперь закрывают Ауру, на которой я хотел зарегиться, но почему-то не смог и забыл.
Что дальше?
Лучше бы кчу рекламного беллшита и регулярные просьбу установить Я.браузер выкинули нафиг.
Andrew Alexeyev
Святослав Гусев
Слишком мимо, текстовые социальные сети поздно немного делать, в том формата, в котором это реализовал Яндекс.
Николай Петров
Идея нормальная, исполнение плохое
lakoros
Это не из тех сервисов где "Даша в 2км от вас, хочет познакомится?"
Artemy
Помню, лет 10 назад очень болел за социальную сеть see.ru (сиюшечка). Тоже не взлетела.
Nikolay Pomeschenko
На мышах надо, а уж потом на людях.
Яндекс-мессенджер продержится, как думаете?
lakorosNikolay
Да, через него с тех поддержкой яндекса можно общаться.
Денис Морганов
Это верное решение переходить надо в видео формат тик ток рулит ролик 15 сек