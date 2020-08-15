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Дональд Трамп дал владельцу TikTok 90 дней на отказ от бизнеса в США Материал редакции
Китайская ByteDance получила небольшую отсрочку, но должна уничтожить все личные данные американских пользователей.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому китайская ByteDance (владелец TikTok) должна в течение 90 дней отказаться от бизнеса в стране.
- В тот же срок компания должна уничтожить все личные данные пользователей, собранные с помощью TikTok или Мusical.ly в США. После этого ByteDance должна отчитаться о выполнении требований перед Комитетом по иностранным инвестициям.
- В ByteDance заявили CNBC, что TikTok «любят 100 млн американцев», и компания намерена и дальше развивать видеосервис.
- Трамп подписал указ о запрете TikTok и WeChat в США в начале августа 2020 года. Тогда президент дал компаниям 45 дней.
- TikTok может избежать блокировки, если до 15 сентября приложение купит американская компания. По данным WSJ, предварительные переговоры уже провела Twitter. Переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии подтвердила и Microsoft.
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J S
Хуавей вышли на первое место по продажам телефонов, стали лидерами на жирном рынке 5G оборудования – получайте санкции, запрет на работу на Западе и запрет на производство процессоров.
ТикТок стал всемирно популярным и стал теснить Инстаграм – получайте запрет на работу или продавайте бизнес американцам.
Страна свободы, лол.
Валам ХарламовJ
Они иностранным гражданам и странам за пределами США свободы не обещали никогда
Pavel VoronkovВалам
Югославия, Ирак и другие с вами не согласятся.
Валам ХарламовPavel
Это было обещание гражданам США, что они получат там свободу для ведения собственных дел. Горе тем, у кого нет паспорта США, но есть один плюс - его получить не так сложно.
J SВалам
Горе тем, у кого нет паспорта США
Тиньков не согласится
Валам ХарламовJ
Что не так? Я посмотрел, он в 2013 от гражданства США отказался, а после к нему пришло горе. Опыт Тинькова подтверждает мои слова! А серьезно - этот паспорт совсем не помогает оптимизировать налоги на личный доход, особенно, если они за пределами страны.
J SВалам
Так если бы не отказался, то было бы то же самое)
Проблема как раз из-за паспорта США. Ему не надо было его получать.
Валам ХарламовJ
Тинькову надо было разбираться с законами штатов, а не получать паспорт просто, что бы он был. Им не нравится, когда деньги их резидентов находятся за пределами США. Естественно, если он получал дивы легально в офшорной юрисдикции, то налоговый инспектор в США мог прости с ухмылкой сидеть с калькулятором и обсчитывать его по максимальной ставке. Что бы платить в США несколько процентов надо строить структуры из всяких юрлиц, а этим Тиньков не заморачивался.
Дэни Трэхо
Невидимая рука рынка. Рейдерские захваты 90х отдыхают.
Bobo Momo
На счётчик поставил комуняк, лол
ПекинПокBobo
Это китайцы америкосов разводят. Сейчас продадут ей свои долю, а потом выяснится, что там все цифры по компании являются фейком
Никита Медведев
пилят сук, на котором сидят
Пп ПпНикита
С каких пор ТикТок - это "сук, на котором сидят"?
ПекинПок
ЯжПрограммист
Трамп решил тряхнуть своей бизнес хваткой. А где видосы от блогеров о том что это святой беспредел?
Валам ХарламовЯжПрограммист
Вы тоже считаете, что Трамп и мафия едины? Работа в реал эстейте НЮ и гэмблинг сейчас сверх криминализированные сферы, а в 70-80 годы было еще хуже