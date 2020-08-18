Компании могут быть интересны данные пользователей соцсети, предполагает агентство.

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Производитель программного обеспечения Oracle также заинтересован в покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, передают CNBC и Financial Times со ссылками на источники.

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Oracle ведёт переговоры с венчурными компаниями, которым принадлежат доли в TikTok, отмечает CNBC. Financial Times утверждает, что это General Atlantic и Sequoia Capital. Представители Oracle и TikTok отказались от комментариев CNBC.

Переговоры с участием Oracle уже ведутся определённое время, и компания наравне с Microsoft опередила в этом плане других претендентов на бизнес TikTok, рассказал источник агентства.

У Oracle нет ни соцсетей, ни видеосервисов, отмечает CNBC. Компании могут быть интересны данные пользователей TikTok, которые она может применить для улучшения своих маркетинговых продуктов. Но трата десятков миллиардов долларов на покупку медиакомпании — существенная перемена для Oracle, указывает агентство.