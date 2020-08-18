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Соцсети
Галина Мубаракшина
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CNBC: Oracle вступила в борьбу с Microsoft и Twitter за бизнес TikTok в США, Канаде и других странах Материал редакции

Компании могут быть интересны данные пользователей соцсети, предполагает агентство.

8 комментариев
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Производитель программного обеспечения Oracle также заинтересован в покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, передают CNBC и Financial Times со ссылками на источники.

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Oracle ведёт переговоры с венчурными компаниями, которым принадлежат доли в TikTok, отмечает CNBC. Financial Times утверждает, что это General Atlantic и Sequoia Capital. Представители Oracle и TikTok отказались от комментариев CNBC.

Переговоры с участием Oracle уже ведутся определённое время, и компания наравне с Microsoft опередила в этом плане других претендентов на бизнес TikTok, рассказал источник агентства.

У Oracle нет ни соцсетей, ни видеосервисов, отмечает CNBC. Компании могут быть интересны данные пользователей TikTok, которые она может применить для улучшения своих маркетинговых продуктов. Но трата десятков миллиардов долларов на покупку медиакомпании — существенная перемена для Oracle, указывает агентство.

TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений американских и китайских властей. Первой интерес к покупке бизнеса компании в США, Канаде и некоторых других странах выразила Microsoft. В августе 2020 года президент США Дональд Трамп дал ей срок до 15 сентября, чтобы закрыть сделку. В числе других претендентов на активы — Twitter, которая хочет объединить соцсети.

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И могут ли американские власти заблокировать приложение.
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#новость #tiktok

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Stas Korg

5

ТикТок попросила Трампа их запретить , а теперь продадут выше рынка )))) красавцы

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Miras Nurakhmetov

Stas
1

Скорее наоборот) продадутся ниже рынка.. вопрос стоит так: либо покупаем вас по цене Х, либо уходите с рынка сша.. а потеря рынка скажется на общей оценке компании)

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Stas Korg

Miras
0

Либо покупает меня ваш конкурент , покупатель то не один как был)

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Stas Korg

Miras
0

Я думаю там останется роялти , и компания будет считаться глобальной , а все расходы на поддержание лягут на новых владельцев, и рынок по обслуживанию не самый дешёвый .

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Yury Kotov

5

Да Сбер купит ТикТок, расслабьтесь

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Stas Korg

Yury
0

Рамблер)))

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Arthur Niazyan

Yury
0

Не, выгодные покупки это не для Сбера. Скорее ТамТам купят.

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Егор Овчаров

1

Оракл? Это теперь тикток вместо установки на телефон будут внедрять полтора года за пять миллионов с личным менеджером и командой, составляющей тз по вашей ленте в соответствии с исо 9000:2001

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