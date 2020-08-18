CNBC: Oracle вступила в борьбу с Microsoft и Twitter за бизнес TikTok в США, Канаде и других странах Материал редакции
Компании могут быть интересны данные пользователей соцсети, предполагает агентство.
Производитель программного обеспечения Oracle также заинтересован в покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, передают CNBC и Financial Times со ссылками на источники.
Oracle ведёт переговоры с венчурными компаниями, которым принадлежат доли в TikTok, отмечает CNBC. Financial Times утверждает, что это General Atlantic и Sequoia Capital. Представители Oracle и TikTok отказались от комментариев CNBC.
Переговоры с участием Oracle уже ведутся определённое время, и компания наравне с Microsoft опередила в этом плане других претендентов на бизнес TikTok, рассказал источник агентства.
У Oracle нет ни соцсетей, ни видеосервисов, отмечает CNBC. Компании могут быть интересны данные пользователей TikTok, которые она может применить для улучшения своих маркетинговых продуктов. Но трата десятков миллиардов долларов на покупку медиакомпании — существенная перемена для Oracle, указывает агентство.
TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений американских и китайских властей. Первой интерес к покупке бизнеса компании в США, Канаде и некоторых других странах выразила Microsoft. В августе 2020 года президент США Дональд Трамп дал ей срок до 15 сентября, чтобы закрыть сделку. В числе других претендентов на активы — Twitter, которая хочет объединить соцсети.
ТикТок попросила Трампа их запретить , а теперь продадут выше рынка )))) красавцы
Скорее наоборот) продадутся ниже рынка.. вопрос стоит так: либо покупаем вас по цене Х, либо уходите с рынка сша.. а потеря рынка скажется на общей оценке компании)
Да Сбер купит ТикТок, расслабьтесь
Оракл? Это теперь тикток вместо установки на телефон будут внедрять полтора года за пять миллионов с личным менеджером и командой, составляющей тз по вашей ленте в соответствии с исо 9000:2001
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