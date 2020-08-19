Из-за технической ошибки часть пользователей отправляла донаты разработчикам приложения, пояснили в соцсети.

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«ВКонтакте» временно отключила приём платежей в приложении «Пожертвования» на iOS, сообщили vc.ru в компании.

Так соцсеть отреагировала на жалобу пользователя на «мошенничество» — он заметил, что не получает донаты с виджета приложения. Он обратил внимание на замену номера кошелька — вместо его номера был указан кошелёк разработчика приложения, Happy Santa.

Во «ВКонтакте» объяснили vc.ru, что проблема возникла у части пользователей iOS-приложения несколько дней назад. Оно по ошибке могло открываться с использованием id сообщества разработчиков и их дефолтных реквизитов.

Разработчики уже исправили ошибку, 19 августа соцсеть отправит обновление в App Store — оно станет доступно пользователям в бижайшее время, добавили в компании.