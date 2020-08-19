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Соцсети
Татьяна Боброва
917

«ВКонтакте» временно отключила платежи в iOS-приложении «Пожертвования» после жалобы пользователя на «обман» с донатами Материал редакции

Из-за технической ошибки часть пользователей отправляла донаты разработчикам приложения, пояснили в соцсети.

8 комментариев
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«ВКонтакте» временно отключила приём платежей в приложении «Пожертвования» на iOS, сообщили vc.ru в компании.

Так соцсеть отреагировала на жалобу пользователя на «мошенничество» — он заметил, что не получает донаты с виджета приложения. Он обратил внимание на замену номера кошелька — вместо его номера был указан кошелёк разработчика приложения, Happy Santa.

Во «ВКонтакте» объяснили vc.ru, что проблема возникла у части пользователей iOS-приложения несколько дней назад. Оно по ошибке могло открываться с использованием id сообщества разработчиков и их дефолтных реквизитов.

Разработчики уже исправили ошибку, 19 августа соцсеть отправит обновление в App Store — оно станет доступно пользователям в бижайшее время, добавили в компании.

Команда Happy Santa вместе с «ВКонтакте» проверит неправильные платежи и вернёт пользователям деньги, которые могли быть отправлены по ошибке. «Речь идёт о сумме менее 4000 рублей», — добавили в соцсети.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Dmitry Martemyanov

4

Дуров воспользовался дорвеем и подставил свой кошелек. Теперь TON в безопасности.

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hakhagmon

0

держите скрин для поста) 

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Help lawyer

hakhagmon
4

Комментарий, комментирующий создание развернутого комментария в комментаторском будущем. Лучше бы за фичу выдали, типа "в любой неопонятной ситуации деньги уходят на депозит у разработчиков", где ждут возврата  владельцам..."

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Filipp Dev

Help
0

Грамотно 🧐

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GiveMeABreak

1

4000 руб? ЧТО??🤦‍♂️

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Valeratal Val

GiveMeABreak
0

это в секунду

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hakhagmon

GiveMeABreak
0

1000р, это от чувака который мне сообщил о переводе, 
6р я потратил на тесты этого бага (из них 2 с кошелька, 4 с карты)

3к за пару дней, думаю тоже слишком маленькая сумма, но хоть что-то 

теперь даже интересно как они возвращать их будут

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Сергей Ермофеев

hakhagmon
0

Намекают что любители Айфонов не слишком щедрые))

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