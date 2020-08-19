«ВКонтакте» временно отключила платежи в iOS-приложении «Пожертвования» после жалобы пользователя на «обман» с донатами Материал редакции
Из-за технической ошибки часть пользователей отправляла донаты разработчикам приложения, пояснили в соцсети.
«ВКонтакте» временно отключила приём платежей в приложении «Пожертвования» на iOS, сообщили vc.ru в компании.
Так соцсеть отреагировала на жалобу пользователя на «мошенничество» — он заметил, что не получает донаты с виджета приложения. Он обратил внимание на замену номера кошелька — вместо его номера был указан кошелёк разработчика приложения, Happy Santa.
Во «ВКонтакте» объяснили vc.ru, что проблема возникла у части пользователей iOS-приложения несколько дней назад. Оно по ошибке могло открываться с использованием id сообщества разработчиков и их дефолтных реквизитов.
Разработчики уже исправили ошибку, 19 августа соцсеть отправит обновление в App Store — оно станет доступно пользователям в бижайшее время, добавили в компании.
Команда Happy Santa вместе с «ВКонтакте» проверит неправильные платежи и вернёт пользователям деньги, которые могли быть отправлены по ошибке. «Речь идёт о сумме менее 4000 рублей», — добавили в соцсети.
Дуров воспользовался дорвеем и подставил свой кошелек. Теперь TON в безопасности.
держите скрин для поста)
Комментарий, комментирующий создание развернутого комментария в комментаторском будущем. Лучше бы за фичу выдали, типа "в любой неопонятной ситуации деньги уходят на депозит у разработчиков", где ждут возврата владельцам..."
4000 руб? ЧТО??🤦♂️
1000р, это от чувака который мне сообщил о переводе,
6р я потратил на тесты этого бага (из них 2 с кошелька, 4 с карты)
3к за пару дней, думаю тоже слишком маленькая сумма, но хоть что-то
теперь даже интересно как они возвращать их будут
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