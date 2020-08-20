Между Facebook и Telegram: выпускники Y Combinator из России сделали мессенджер Openland и рассказали, зачем он нужен Материал редакции
И как хотят выиграть у Slack, Discord и Telegram.
В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков прошли в американский стартап-акселератор Y Combinator с сервисом Statescraft, с помощью которого городские власти могли собирать жилищную статистику. Уже в акселераторе им пришлось поменять бизнес-модель: они разработали сервис Openland для застройщиков.
Однако уже через несколько месяцев после запуска они отказались от этой идеи и начали строить из Openland мессенджер, сначала корпоративный, а затем «для всех».
Разработка заняла два года, и только сейчас сооснователь и глава Openland Юрий Лифшиц согласился рассказать, зачем делать ещё один мессенджер и почему он верит, что на этом можно заработать.
Почему решили делать мессенджер
Идея делать мессенджер пришла основателям летом 2018 года, когда Openland был ещё маркетплейсом для купли-продажи участков и помогал застройщикам оформлять сделки.
В таком формате сервис проработал чуть больше четырёх месяцев, успел получить «небольшую выручку» и даже прибыль в одном месяце, поделился Лифшиц.
Сперва предприниматели хотели развивать Openland как мессенджер для бизнеса и профессионального общения, а не только для застройщиков. Но поняли, что в цифровом мире сложно удержать профессиональное и личное в разных мессенджерах, поэтому Openland стал социальным сервисом, смысл которого — помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства.
Как устроен сервис и кто им пользуется
Лифшиц ставит Openland между мессенджерами вроде Telegram и социальными сетями, как Facebook: «Мы заняли нишу между ними и помогаем найти знакомства по интересам».
Сооснователь замечает, что Openland стремится объединить их лучшие функции: пользователи могут общаться в чатах, звонить друг другу по видеосвязи, создавать сообщества и вступать в них. Помимо этого, есть встроенные платежи, боты, ветки комментариев, хэштеги и другие функции.
От других мессенджеров, по мнению Лифшица, Openland отличает «единый inbox»: все чаты и сообщества собраны в одном окне, пользователю достаточно один раз авторизоваться с помощью электронной почты или номера телефона.
Сравнивая сервис со Slack, предприниматель отметил, что там у каждого сообщества свой адрес и если его забудешь, можно «больше никогда не попасть» в сообщество.
Есть вкладка Discover, где пользователи ищут людей, чаты и сообщества. Там же есть подборки групп, списки самых популярных и быстро растущих сообществ.
Сооснователь Openland описывает аудиторию мессенджера как людей, которым в силу обстоятельств не хватает офлайн-общения, и они ищут общение в онлайне.
К ним он относит фрилансеров и удалённых работников, мигрантов и молодых родителей — всех, кто переехал, поменял работу или оказался заперт дома с маленьким ребёнком. Также предприниматель отметил будущих первокурсников и выпускников университетов.
Однако пока ядро аудитории Openland это предприниматели и менеджеры, поэтому найти профессиональное сообщество легче, чем группы по интересам, убедился редактор vc.ru, просмотрев несколько чатов. «У нас ещё нет полного покрытия по каждой теме, но всё только начинается», — прокомментировал Лифшиц.
Крупнейшее сообщество на Openland — проект «Место», в июне 2020 года его запустили директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов. Это закрытое русскоязычное сообщество для предпринимателей, создателей стартапов и инвесторов.
Сейчас у «Места» больше 10 тысяч участников, они отправляют 50 тысяч сообщений в неделю, пояснил Лифшиц. Общий размер и уровень активности аудитории Openland он пока не раскрывает.
Openland также активно пользуются желающие пройти в акселератор Y Combinator и его выпускники. В мессенджере есть представители 700 компаний из Y Combinator, говорит Лифшиц, они помогают другим подготовиться к участию в акселераторе. В сообществе YC Applicants Help почти 2200 участников.
Как Openland хочет привлекать пользователей
Жизнь в сообществах — главный драйвер роста аудитории, поэтому для Openland важны организаторы или, как называет их Лифшиц, хозяева, которые не просто позаботятся о наполнении групп, а построят социальную инфраструктуру:
- Напишут правила для своего сообщества.
- Найдут мотивацию для других участников.
- Возьмут на себя проведение активностей, будут проводить эфиры и приглашать интересных гостей.
Openland рассчитывает как на лидеров уже со сложившейся аудиторией, так и на тех, у кого её нет, но они «горят своей темой». «"Место" породило больше сотни авторских групп. Это люди, которые пришли в "Место", вдохновились средой общения и запустили свои авторские группы», — отметил Лифшиц.
Лидеров с аудиторией компания надеется привлечь возможностью построить мультичатное сообщество, в котором удобно общаться с большим количеством людей.
«Мы решаем множество задач, которые не решают Discord или Slack», — утверждает Лифшиц. Среди преимуществ он перечислил аналитику для сообществ, хэштеги для сообщений и профилей, бесплатность платформы без ограничений по поиску и лимита на сообщения. Ещё Openland обещает помощь с запуском крупных сообществ и консалтинг по развитию.
Для второй категории команда подготовила программу поддержки авторских групп. Она включает продвижение на вкладке Discover и в уже сложившихся группах. Это может дать первые несколько сотен или даже тысячу участников, заверил глава Openland.
За счёт чего Openland планирует зарабатывать и на что развивается сейчас
«Мы верим в экономику статуса, когда участники сообщества покупают что-то для самовыражения», — объяснил Лифшиц. В реальной жизни, по его словам, на такие вещи в мире тратят больше $1 трлн: это одежда, машины, украшения, косметика, произведения искусства.
Инструменты самовыражения уже успешно развивают Tinder, Reddit, Discord и Fortnite, перечисляет Лифшиц. Они продают скины для персонажей, персонализацию профилей, виртуальные подарки, премиум-стикерпаки.
О конкретных платных функциях предприниматель пока не говорит, сейчас команда «бросает все силы на рост» и «не торопится с монетизацией».
Пока единственный инструмент монетизации Openland — комиссия с платежей на платформе. Пользователи могут создавать группы с платным доступом и собирать пожертвования. С каждого платежа сервис забирает комиссию.
Кроме сервисов для пользователей, Openland планирует развивать и корпоративные решения: шаблоны сообщений и документов, интеграцию с CRM и календарями, контроль работодателя над чатами (клиентским или чатом отдела продаж), возможность дать частичный доступ к своему аккаунту.
По словам главы Openland, после запуска проекта «Место» компания получила много заявок на запуск сообществ по модели white label — под собственным брендом, но с обслуживанием от Openland.
Лифшиц не верит в такую модель: «Невозможно поддерживать приложения и площадки отдельно для каждого сообщества, для каждого клиента. Просто умереть можно».
Openland продолжает жить на инвестиции, которые привлекла в 2018 году: $2,25 млн вложили фонды Gagarin Capital и Soma Capital, акселератор Y Combinator и другие инвесторы. Сейчас в команде работает 14 человек, компания продолжает нанимать менеджеров по продукту и разработчиков.
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