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Соцсети
Альберт Хабибрахимов
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Между Facebook и Telegram: выпускники Y Combinator из России сделали мессенджер Openland и рассказали, зачем он нужен Материал редакции

И как хотят выиграть у Slack, Discord и Telegram.

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В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков прошли в американский стартап-акселератор Y Combinator с сервисом Statescraft, с помощью которого городские власти могли собирать жилищную статистику. Уже в акселераторе им пришлось поменять бизнес-модель: они разработали сервис Openland для застройщиков.

Однако уже через несколько месяцев после запуска они отказались от этой идеи и начали строить из Openland мессенджер, сначала корпоративный, а затем «для всех».

Разработка заняла два года, и только сейчас сооснователь и глава Openland Юрий Лифшиц согласился рассказать, зачем делать ещё один мессенджер и почему он верит, что на этом можно заработать.

Почему решили делать мессенджер

Идея делать мессенджер пришла основателям летом 2018 года, когда Openland был ещё маркетплейсом для купли-продажи участков и помогал застройщикам оформлять сделки.

В таком формате сервис проработал чуть больше четырёх месяцев, успел получить «небольшую выручку» и даже прибыль в одном месяце, поделился Лифшиц.

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Сперва предприниматели хотели развивать Openland как мессенджер для бизнеса и профессионального общения, а не только для застройщиков. Но поняли, что в цифровом мире сложно удержать профессиональное и личное в разных мессенджерах, поэтому Openland стал социальным сервисом, смысл которого — помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства.

В нашем сервисе был мессенджер, в котором клиенты работали над сделкой. В крупной сделке с недвижимостью обычно участвуют до семи сторон: продавец, покупатель, юристы с каждой стороны, брокер, потенциальные арендаторы будущего здания, представители власти — им как-то надо обсуждать детали.

И мы подумали, что b2b-мессенджеры это открытая ниша — общение между профессиональными контактами, которые раньше между собой не общались. Тогда мы думали, что мир работы и мир личного общения независимы, но поменяли позицию, так как они смешиваются всё сильнее и сильнее.

Особенно для фрилансеров, мигрантов, тех, кто занимается личными проектами или подработкой параллельно с учёбой или воспитанием детей. А также для корпоративных работников, которые занимаются продажами, пиаром, мероприятиями и другими внешними коммуникациями.

Мне хочется верить, что если сегодня мы общаемся по бизнесу или даём интервью, то завтра можем стать друзьями и обсуждать книги, футбол, что-то ещё. И что, мы должны переходить в другой мессенджер, как только речь заходит не о работе?

Юрий Лифшиц
о решении делать мессенджер вместо сервиса для застройщиков
Openland в июле 2018 года

Как устроен сервис и кто им пользуется

Лифшиц ставит Openland между мессенджерами вроде Telegram и социальными сетями, как Facebook: «Мы заняли нишу между ними и помогаем найти знакомства по интересам».

Мессенджеры больше подходят для общения с уже знакомыми людьми, а соцсети стали источником потребления контента, к тому же там много злости в комментариях. Многие мои друзья уже давно не чувствуют себя в безопасности и перестали делиться своими мыслями и чувствами в социальных медиа.

Сооснователь замечает, что Openland стремится объединить их лучшие функции: пользователи могут общаться в чатах, звонить друг другу по видеосвязи, создавать сообщества и вступать в них. Помимо этого, есть встроенные платежи, боты, ветки комментариев, хэштеги и другие функции.

От других мессенджеров, по мнению Лифшица, Openland отличает «единый inbox»: все чаты и сообщества собраны в одном окне, пользователю достаточно один раз авторизоваться с помощью электронной почты или номера телефона.

Сравнивая сервис со Slack, предприниматель отметил, что там у каждого сообщества свой адрес и если его забудешь, можно «больше никогда не попасть» в сообщество.

Openland в 2020 году. Кроме веб-версии у сервиса есть мобильные и десктоп-приложения

Есть вкладка Discover, где пользователи ищут людей, чаты и сообщества. Там же есть подборки групп, списки самых популярных и быстро растущих сообществ.

Сооснователь Openland описывает аудиторию мессенджера как людей, которым в силу обстоятельств не хватает офлайн-общения, и они ищут общение в онлайне.

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К ним он относит фрилансеров и удалённых работников, мигрантов и молодых родителей — всех, кто переехал, поменял работу или оказался заперт дома с маленьким ребёнком. Также предприниматель отметил будущих первокурсников и выпускников университетов.

Всех этих людей объединяет то, что они потеряли старое окружение или отдалились от него и ищут новое. Поменялись интересы, поменялась география и так далее. Для таких людей актуален кейс построения нового круга общения в онлайне.

Юрий Лифшиц
об аудитории Openland

Однако пока ядро аудитории Openland это предприниматели и менеджеры, поэтому найти профессиональное сообщество легче, чем группы по интересам, убедился редактор vc.ru, просмотрев несколько чатов. «У нас ещё нет полного покрытия по каждой теме, но всё только начинается», — прокомментировал Лифшиц.

Где самая активная аудитория Openland:

— Русскоязычные страны: Россия, Украина, Белоруссия.

— США.

— Индия. Местная аудитория состоит в основном из тех, кто работает и живёт между США и Индией.

Крупнейшее сообщество на Openland — проект «Место», в июне 2020 года его запустили директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов. Это закрытое русскоязычное сообщество для предпринимателей, создателей стартапов и инвесторов.

Сейчас у «Места» больше 10 тысяч участников, они отправляют 50 тысяч сообщений в неделю, пояснил Лифшиц. Общий размер и уровень активности аудитории Openland он пока не раскрывает.

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Openland также активно пользуются желающие пройти в акселератор Y Combinator и его выпускники. В мессенджере есть представители 700 компаний из Y Combinator, говорит Лифшиц, они помогают другим подготовиться к участию в акселераторе. В сообществе YC Applicants Help почти 2200 участников.

Как Openland хочет привлекать пользователей

Жизнь в сообществах — главный драйвер роста аудитории, поэтому для Openland важны организаторы или, как называет их Лифшиц, хозяева, которые не просто позаботятся о наполнении групп, а построят социальную инфраструктуру:

  • Напишут правила для своего сообщества.
  • Найдут мотивацию для других участников.
  • Возьмут на себя проведение активностей, будут проводить эфиры и приглашать интересных гостей.

Openland рассчитывает как на лидеров уже со сложившейся аудиторией, так и на тех, у кого её нет, но они «горят своей темой». «"Место" породило больше сотни авторских групп. Это люди, которые пришли в "Место", вдохновились средой общения и запустили свои авторские группы», — отметил Лифшиц.

Лидеров с аудиторией компания надеется привлечь возможностью построить мультичатное сообщество, в котором удобно общаться с большим количеством людей.

«Мы решаем множество задач, которые не решают Discord или Slack», — утверждает Лифшиц. Среди преимуществ он перечислил аналитику для сообществ, хэштеги для сообщений и профилей, бесплатность платформы без ограничений по поиску и лимита на сообщения. Ещё Openland обещает помощь с запуском крупных сообществ и консалтинг по развитию.

При желании мультичатное сообщество можно сделать в Telegram, но там им сложно и неудобно управлять. У нас, если ты приглашаешь человека в сообщество, он сразу получает доступ в сто чатов, а если выгнал, то сразу из всех своих чатов. В Telegram ты не сумеешь сделать единую систему доступа, когда можно добавить человека сразу в сто чатов или выгнать.

Юрий Лифшиц

Для второй категории команда подготовила программу поддержки авторских групп. Она включает продвижение на вкладке Discover и в уже сложившихся группах. Это может дать первые несколько сотен или даже тысячу участников, заверил глава Openland.

За счёт чего Openland планирует зарабатывать и на что развивается сейчас

«Мы верим в экономику статуса, когда участники сообщества покупают что-то для самовыражения», — объяснил Лифшиц. В реальной жизни, по его словам, на такие вещи в мире тратят больше $1 трлн: это одежда, машины, украшения, косметика, произведения искусства.

Инструменты самовыражения уже успешно развивают Tinder, Reddit, Discord и Fortnite, перечисляет Лифшиц. Они продают скины для персонажей, персонализацию профилей, виртуальные подарки, премиум-стикерпаки.

Премиальные инструменты самовыражения будут ведущей бизнес-моделью для социальных мессенджеров, для нас в том числе. Этот рынок на десятки, если не сотни миллиардов долларов.

Мы не чувствуем, что сделали шаг назад [решив делать мессенджер вместо сервиса для бизнеса].

Юрий Лифшиц

О конкретных платных функциях предприниматель пока не говорит, сейчас команда «бросает все силы на рост» и «не торопится с монетизацией».

Пока единственный инструмент монетизации Openland — комиссия с платежей на платформе. Пользователи могут создавать группы с платным доступом и собирать пожертвования. С каждого платежа сервис забирает комиссию.

Есть сообщества с разовыми платежами, а есть с доступом по подписке. По словам Лифшица, сообщества, которые запрашивают $1000, либо тестовые, либо шуточные

Кроме сервисов для пользователей, Openland планирует развивать и корпоративные решения: шаблоны сообщений и документов, интеграцию с CRM и календарями, контроль работодателя над чатами (клиентским или чатом отдела продаж), возможность дать частичный доступ к своему аккаунту.

Я думаю, что со временем социального общения в Openland будет больше, чем профессионального, поэтому важнее экономика статуса, в ней будет больше денег.

Новая среда для онлайн-общения нужна миллиардам, а новые инструменты для суперэффективной работы, может быть, сотням миллионов.

Юрий Лифшиц

По словам главы Openland, после запуска проекта «Место» компания получила много заявок на запуск сообществ по модели white label — под собственным брендом, но с обслуживанием от Openland.

Лифшиц не верит в такую модель: «Невозможно поддерживать приложения и площадки отдельно для каждого сообщества, для каждого клиента. Просто умереть можно».

Openland продолжает жить на инвестиции, которые привлекла в 2018 году: $2,25 млн вложили фонды Gagarin Capital и Soma Capital, акселератор Y Combinator и другие инвесторы. Сейчас в команде работает 14 человек, компания продолжает нанимать менеджеров по продукту и разработчиков.

Часть команды Openland

Рассматриваем возможность поднятия нового раунда, но пока чувствуем себя прекрасно. Мы ребята терпеливые, можем долго работать над качеством продукта, максимально экономно расходуя привлечённый капитал.

Такие компании как Notion, Figma, и Superhuman также провели два-три года в подготовительном периоде, когда качество и функциональность продукта были главным приоритетом.

Юрий Лифшиц

#openland #мессенджеры

Альберт Хабибрахимов
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ну хз еще один месенджер... раскачать думаю будет сложно

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