И как хотят выиграть у Slack, Discord и Telegram.

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В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков прошли в американский стартап-акселератор Y Combinator с сервисом Statescraft, с помощью которого городские власти могли собирать жилищную статистику. Уже в акселераторе им пришлось поменять бизнес-модель: они разработали сервис Openland для застройщиков.

Однако уже через несколько месяцев после запуска они отказались от этой идеи и начали строить из Openland мессенджер, сначала корпоративный, а затем «для всех».

Разработка заняла два года, и только сейчас сооснователь и глава Openland Юрий Лифшиц согласился рассказать, зачем делать ещё один мессенджер и почему он верит, что на этом можно заработать.

Почему решили делать мессенджер

Идея делать мессенджер пришла основателям летом 2018 года, когда Openland был ещё маркетплейсом для купли-продажи участков и помогал застройщикам оформлять сделки.

В таком формате сервис проработал чуть больше четырёх месяцев, успел получить «небольшую выручку» и даже прибыль в одном месяце, поделился Лифшиц.

Сперва предприниматели хотели развивать Openland как мессенджер для бизнеса и профессионального общения, а не только для застройщиков. Но поняли, что в цифровом мире сложно удержать профессиональное и личное в разных мессенджерах, поэтому Openland стал социальным сервисом, смысл которого — помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства.

В нашем сервисе был мессенджер, в котором клиенты работали над сделкой. В крупной сделке с недвижимостью обычно участвуют до семи сторон: продавец, покупатель, юристы с каждой стороны, брокер, потенциальные арендаторы будущего здания, представители власти — им как-то надо обсуждать детали. И мы подумали, что b2b-мессенджеры это открытая ниша — общение между профессиональными контактами, которые раньше между собой не общались. Тогда мы думали, что мир работы и мир личного общения независимы, но поменяли позицию, так как они смешиваются всё сильнее и сильнее.

Особенно для фрилансеров, мигрантов, тех, кто занимается личными проектами или подработкой параллельно с учёбой или воспитанием детей. А также для корпоративных работников, которые занимаются продажами, пиаром, мероприятиями и другими внешними коммуникациями.

Мне хочется верить, что если сегодня мы общаемся по бизнесу или даём интервью, то завтра можем стать друзьями и обсуждать книги, футбол, что-то ещё. И что, мы должны переходить в другой мессенджер, как только речь заходит не о работе?

Юрий Лифшиц о решении делать мессенджер вместо сервиса для застройщиков



Openland в июле 2018 года



Как устроен сервис и кто им пользуется

Лифшиц ставит Openland между мессенджерами вроде Telegram и социальными сетями, как Facebook: «Мы заняли нишу между ними и помогаем найти знакомства по интересам».

Мессенджеры больше подходят для общения с уже знакомыми людьми, а соцсети стали источником потребления контента, к тому же там много злости в комментариях. Многие мои друзья уже давно не чувствуют себя в безопасности и перестали делиться своими мыслями и чувствами в социальных медиа.

Сооснователь замечает, что Openland стремится объединить их лучшие функции: пользователи могут общаться в чатах, звонить друг другу по видеосвязи, создавать сообщества и вступать в них. Помимо этого, есть встроенные платежи, боты, ветки комментариев, хэштеги и другие функции.

От других мессенджеров, по мнению Лифшица, Openland отличает «единый inbox»: все чаты и сообщества собраны в одном окне, пользователю достаточно один раз авторизоваться с помощью электронной почты или номера телефона.

Сравнивая сервис со Slack, предприниматель отметил, что там у каждого сообщества свой адрес и если его забудешь, можно «больше никогда не попасть» в сообщество.

Openland в 2020 году. Кроме веб-версии у сервиса есть мобильные и десктоп-приложения



Есть вкладка Discover, где пользователи ищут людей, чаты и сообщества. Там же есть подборки групп, списки самых популярных и быстро растущих сообществ.

Сооснователь Openland описывает аудиторию мессенджера как людей, которым в силу обстоятельств не хватает офлайн-общения, и они ищут общение в онлайне.

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К ним он относит фрилансеров и удалённых работников, мигрантов и молодых родителей — всех, кто переехал, поменял работу или оказался заперт дома с маленьким ребёнком. Также предприниматель отметил будущих первокурсников и выпускников университетов.

Всех этих людей объединяет то, что они потеряли старое окружение или отдалились от него и ищут новое. Поменялись интересы, поменялась география и так далее. Для таких людей актуален кейс построения нового круга общения в онлайне. Юрий Лифшиц об аудитории Openland

Однако пока ядро аудитории Openland это предприниматели и менеджеры, поэтому найти профессиональное сообщество легче, чем группы по интересам, убедился редактор vc.ru, просмотрев несколько чатов. «У нас ещё нет полного покрытия по каждой теме, но всё только начинается», — прокомментировал Лифшиц.

Где самая активная аудитория Openland: — Русскоязычные страны: Россия, Украина, Белоруссия. — США. — Индия. Местная аудитория состоит в основном из тех, кто работает и живёт между США и Индией.



Крупнейшее сообщество на Openland — проект «Место», в июне 2020 года его запустили директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов. Это закрытое русскоязычное сообщество для предпринимателей, создателей стартапов и инвесторов.

Сейчас у «Места» больше 10 тысяч участников, они отправляют 50 тысяч сообщений в неделю, пояснил Лифшиц. Общий размер и уровень активности аудитории Openland он пока не раскрывает.

Openland также активно пользуются желающие пройти в акселератор Y Combinator и его выпускники. В мессенджере есть представители 700 компаний из Y Combinator, говорит Лифшиц, они помогают другим подготовиться к участию в акселераторе. В сообществе YC Applicants Help почти 2200 участников.

Как Openland хочет привлекать пользователей

Жизнь в сообществах — главный драйвер роста аудитории, поэтому для Openland важны организаторы или, как называет их Лифшиц, хозяева, которые не просто позаботятся о наполнении групп, а построят социальную инфраструктуру:

Напишут правила для своего сообщества.

Найдут мотивацию для других участников.



Возьмут на себя проведение активностей, будут проводить эфиры и приглашать интересных гостей.

Openland рассчитывает как на лидеров уже со сложившейся аудиторией, так и на тех, у кого её нет, но они «горят своей темой». «"Место" породило больше сотни авторских групп. Это люди, которые пришли в "Место", вдохновились средой общения и запустили свои авторские группы», — отметил Лифшиц.

Лидеров с аудиторией компания надеется привлечь возможностью построить мультичатное сообщество, в котором удобно общаться с большим количеством людей.

«Мы решаем множество задач, которые не решают Discord или Slack», — утверждает Лифшиц. Среди преимуществ он перечислил аналитику для сообществ, хэштеги для сообщений и профилей, бесплатность платформы без ограничений по поиску и лимита на сообщения. Ещё Openland обещает помощь с запуском крупных сообществ и консалтинг по развитию.

При желании мультичатное сообщество можно сделать в Telegram, но там им сложно и неудобно управлять. У нас, если ты приглашаешь человека в сообщество, он сразу получает доступ в сто чатов, а если выгнал, то сразу из всех своих чатов. В Telegram ты не сумеешь сделать единую систему доступа, когда можно добавить человека сразу в сто чатов или выгнать.

Юрий Лифшиц

Для второй категории команда подготовила программу поддержки авторских групп. Она включает продвижение на вкладке Discover и в уже сложившихся группах. Это может дать первые несколько сотен или даже тысячу участников, заверил глава Openland.

За счёт чего Openland планирует зарабатывать и на что развивается сейчас

«Мы верим в экономику статуса, когда участники сообщества покупают что-то для самовыражения», — объяснил Лифшиц. В реальной жизни, по его словам, на такие вещи в мире тратят больше $1 трлн: это одежда, машины, украшения, косметика, произведения искусства.

Инструменты самовыражения уже успешно развивают Tinder, Reddit, Discord и Fortnite, перечисляет Лифшиц. Они продают скины для персонажей, персонализацию профилей, виртуальные подарки, премиум-стикерпаки.

Премиальные инструменты самовыражения будут ведущей бизнес-моделью для социальных мессенджеров, для нас в том числе. Этот рынок на десятки, если не сотни миллиардов долларов. Мы не чувствуем, что сделали шаг назад [решив делать мессенджер вместо сервиса для бизнеса].

Юрий Лифшиц

О конкретных платных функциях предприниматель пока не говорит, сейчас команда «бросает все силы на рост» и «не торопится с монетизацией».

Пока единственный инструмент монетизации Openland — комиссия с платежей на платформе. Пользователи могут создавать группы с платным доступом и собирать пожертвования. С каждого платежа сервис забирает комиссию.

Есть сообщества с разовыми платежами, а есть с доступом по подписке. По словам Лифшица, сообщества, которые запрашивают $1000, либо тестовые, либо шуточные



Кроме сервисов для пользователей, Openland планирует развивать и корпоративные решения: шаблоны сообщений и документов, интеграцию с CRM и календарями, контроль работодателя над чатами (клиентским или чатом отдела продаж), возможность дать частичный доступ к своему аккаунту.

Я думаю, что со временем социального общения в Openland будет больше, чем профессионального, поэтому важнее экономика статуса, в ней будет больше денег. Новая среда для онлайн-общения нужна миллиардам, а новые инструменты для суперэффективной работы, может быть, сотням миллионов.

Юрий Лифшиц



По словам главы Openland, после запуска проекта «Место» компания получила много заявок на запуск сообществ по модели white label — под собственным брендом, но с обслуживанием от Openland.

Лифшиц не верит в такую модель: «Невозможно поддерживать приложения и площадки отдельно для каждого сообщества, для каждого клиента. Просто умереть можно».

Openland продолжает жить на инвестиции, которые привлекла в 2018 году: $2,25 млн вложили фонды Gagarin Capital и Soma Capital, акселератор Y Combinator и другие инвесторы. Сейчас в команде работает 14 человек, компания продолжает нанимать менеджеров по продукту и разработчиков.

Часть команды Openland

