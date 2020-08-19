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Instagram запустила QR-коды для быстрого поиска аккаунтов с помощью камеры смартфона Материал редакции
Бизнес может распечатать код, а пользователи отсканировать его и сразу перейти на страницу бренда.
- Instagram добавила функцию QR-кодов: теперь пользователи по всему миру могут сгенерировать код для своего аккаунта и распечатать его, передаёт The Verge. Затем пользователи смогут отсканировать код камерой смартфона и сразу перейти в профиль.
- Раньше у приложения была функция под названием Nametag — внутренние QR-коды, которые можно было отсканировать только с камеры Instagram. Новая функция заменит Nametag.
- Впервые QR-коды в Instagram были запущены в 2019 году в Японии, напоминает издание.
- Сгенерировать QR-код можно в меню настроек своего профиля, нажав на соответствующую кнопку. Затем изображение можно сохранить или поделиться.
- Предприятия могут распечатать свой QR-код и напечатать его на вывеске, меню или упаковке товара и повышать популярность своих профилей, объясняет издание.
- Внутреннюю систему QR-кодов используют многие приложения, включая Facebook, Snapchat, «ВКонтакте» и Spotify, отмечает The Verge. Twitter генерирует коды для перехода из обычных камер.
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Key Jay
я правильно понял, что в 2020 инстаграм научился генерировать куар код по ссылке на профиль ?
Александр КучеряевKey
Правильно, и в 2020 этим по прежнему никто не пользуется, так что и смысла добавлять не было.
АртурАлександр
Не забывайте про китайцев
Bobo Momo
QR коды это костыли для computer vision.
Настоящая AR революция начнётся как раз с аугментирования брендов, вещей которые априори должны прыгать на вас, в ваш экран, вам в мозг.
Александр КучеряевBobo
И представьте, когда разработчики будут менять под свои требования дизайн реального магазина, для лучшей работы модели)
Bobo MomoАлександр
Ну, так в этом и суть платформы.
Хочешь быть звездой ТикТока, учись танцевать и кривляться.
Если реальный мир оцифровывается, то по цифровым правилам, хочешь использовать инструменты для продвижения своего товара, то и делай это в соответствии с теми принципами, которые предлагает тебе платформа.
ПекинПок
ну и тормоза .странно, что раньше не было
Анастасия Литвин
Какая приятная неожиданность
Вячеслав Осадчий
Разве этой возможности уже не год с лишним?
Максим МильгаузенВячеслав
Раньше был nametag. Чтобы его отсканировать нужно открыть инсту, перейти в профиль, нажать на дополнительное меню, выбрать визитку, нажать на кнопку отсканировать. А теперь это обычной qr код можно сканировать родной камерой
Dennis Gerasimov
Может уже пора к каждому QR коду еще и NFC метку выдавать?ТАк еще проще будет
ЯжПрограммист
Погодите мне казалось такая хрень всегда была