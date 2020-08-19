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Соцсети
Лиана Липанова
608

Instagram запустила QR-коды для быстрого поиска аккаунтов с помощью камеры смартфона Материал редакции

Бизнес может распечатать код, а пользователи отсканировать его и сразу перейти на страницу бренда.

  • Instagram добавила функцию QR-кодов: теперь пользователи по всему миру могут сгенерировать код для своего аккаунта и распечатать его, передаёт The Verge. Затем пользователи смогут отсканировать код камерой смартфона и сразу перейти в профиль.
  • Раньше у приложения была функция под названием Nametag — внутренние QR-коды, которые можно было отсканировать только с камеры Instagram. Новая функция заменит Nametag.
  • Впервые QR-коды в Instagram были запущены в 2019 году в Японии, напоминает издание.
  • Сгенерировать QR-код можно в меню настроек своего профиля, нажав на соответствующую кнопку. Затем изображение можно сохранить или поделиться.
  • Предприятия могут распечатать свой QR-код и напечатать его на вывеске, меню или упаковке товара и повышать популярность своих профилей, объясняет издание.
  • Внутреннюю систему QR-кодов используют многие приложения, включая Facebook, Snapchat, «ВКонтакте» и Spotify, отмечает The Verge. Twitter генерирует коды для перехода из обычных камер.

#новость #instagram

Лиана Липанова
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Key Jay

3

я правильно понял, что в 2020 инстаграм научился генерировать куар код по ссылке на профиль ?

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Александр Кучеряев

Key
0

Правильно, и в 2020 этим по прежнему никто не пользуется, так что и смысла добавлять не было.

Ответить

Артур

Александр
0

Не забывайте про китайцев

Ответить

Bobo Momo

3

QR коды это костыли для computer vision.

Настоящая AR революция начнётся как раз с аугментирования брендов, вещей которые априори должны прыгать на вас, в ваш экран, вам в мозг.

Ответить

Александр Кучеряев

Bobo
0

И представьте, когда разработчики будут менять под свои требования дизайн реального магазина, для лучшей работы модели)

Ответить

Bobo Momo

Александр
0

Ну, так в этом и суть платформы.

Хочешь быть звездой ТикТока, учись танцевать и кривляться.

Если реальный мир оцифровывается, то по цифровым правилам, хочешь использовать инструменты для продвижения своего товара, то и делай это в соответствии с теми принципами, которые предлагает тебе платформа.

Ответить

ПекинПок

0

ну и тормоза .странно, что раньше не было

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Анастасия Литвин

0

Какая приятная неожиданность

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Вячеслав Осадчий

0

Разве этой возможности уже не год с лишним?

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Максим Мильгаузен

Вячеслав
0

Раньше был nametag. Чтобы его отсканировать нужно открыть инсту, перейти в профиль, нажать на дополнительное меню, выбрать визитку, нажать на кнопку отсканировать. А теперь это обычной qr код можно сканировать родной камерой

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Dennis Gerasimov

0

Может уже пора к каждому QR коду еще и NFC метку выдавать?ТАк еще проще будет

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ЯжПрограммист

0

Погодите мне казалось такая хрень всегда была

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