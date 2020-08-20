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Facebook согласилась заплатить $650 млн компенсации по иску о незаконном распознавании лиц для отметок на фото Материал редакции
В 2019 году проблемы с конфиденциальностью данных пользователей обошлись компании в $5 млрд штрафа.
- Facebook получила предварительное согласие федерального суда в США на урегулирование коллективного иска о сборе и хранении биометрических данных пользователей без их согласия, передаёт Reuters.
- Иск к компании в 2015 году подали жители штата Иллинойс — они обвинили соцсеть в нарушении закона о конфиденциальности из-за функции, которая позволяет отмечать людей на фотографиях, отмечает агентство.
- В июле 2020 года Facebook предложила повысить размер компенсации за нарушение с $550 млн до $650 млн. Окончательное решение по иску будет вынесено в январе 2021 года, указывает Reuters.
- Иск затрагивает свыше 1 млн жителей штата, указывало Bloomberg. В случае проигрыша в суде Facebook грозил штраф до $6 млрд.
- В 2019 году Facebook согласилась выплатить штраф в размере $5 млрд по иску Федеральной торговой комиссии США из-за утечки данных 87 млн пользователей. Также регулятор обязал соцсеть получить согласие пользователей на использование данных, собранных с помощью технологии распознавания лиц.
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Амбассадор Бреда
Ничего эти жители штата не понимают. У Фейсбука просто очередной "баг", а они не знали о нем
Влад ИжевскийАмбассадор
Программисты первые засрут все соцсети тем, что творят с невинным миром и гражданами корпорации, заводы, пароходы и т. д., но когда их приложение (конкретно HappySanta) пиздит деньги пожертвований — это баг :)))
Баги "неуиноуных" программистов никого не ебут :)
John DoeВлад
Там же вроде разобрались с тем, что это баг не отдельного приложения, а самого vk после последнего обновления?
Dimakey Lekko
В смысле компенсация? Они же сказали, что делали это нечаянно.
Vladimir Chyorniy
Давно уже пора сделать IT государство и устанавливать там свои законы, а то США реально доит свой IT сектор.
Даёшь Гугляндию, со столицей Фейсбург!))
Икрам ДовлетхановVladimir
И получится Cyberpunk 2077 👌🏿
Иван СергеевVladimir
А тот у кого больше друзей будет президентом да?
ПекинПок
пользователи должны довать согласие, распознают ли их или нет