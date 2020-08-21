Facebook окончательно перейдёт на новый дизайн десктопной версии в сентябре Материал редакции
Компания откажется от классической бело-синей гаммы в пользу «более свежего и простого» дизайна.
Facebook окончательно откажется от старого дизайна своей десктопной версии с сентября 2020 года, обратил внимание Engadget. Компания предупреждает об этом пользователей на странице справочного центра, указывает издание.
В русскоязычной версии справки информации с конкретными сроками нет — компания предупреждает, что в ближайшие месяцы будет обновлять интерфейс десктопной версии соцсети.
Facebook анонсировала новое оформление своего сайта в апреле 2019 года, в мае 2020 года обновлённый интерфейс стал доступен некоторым пользователям в России.
В числе преимуществ нового интерфейса компания называла, в частности, упрощённую навигацию и быструю загрузку страниц. В соцсети появилась тёмная и светлая темы, а от классического бело-синего оформления она отказалась.
Пох, почти не пользуюсь
Но то что видел - не зашло, на веб-интерфейсы Гугла очень похоже по стилю.
К Гуглу привык,а где у фб теперь что находится, даже ковыряться не охота
У нас в Facebook есть традиция — раз в четыре года мы проводим специальную олимпиаду в нашем отделе дизайна.
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