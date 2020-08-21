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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Facebook окончательно перейдёт на новый дизайн десктопной версии в сентябре Материал редакции

Компания откажется от классической бело-синей гаммы в пользу «более свежего и простого» дизайна.

10 комментариев
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Facebook окончательно откажется от старого дизайна своей десктопной версии с сентября 2020 года, обратил внимание Engadget. Компания предупреждает об этом пользователей на странице справочного центра, указывает издание.

В русскоязычной версии справки информации с конкретными сроками нет — компания предупреждает, что в ближайшие месяцы будет обновлять интерфейс десктопной версии соцсети.

Страница справочного центра Facebook 

Facebook анонсировала новое оформление своего сайта в апреле 2019 года, в мае 2020 года обновлённый интерфейс стал доступен некоторым пользователям в России.

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В числе преимуществ нового интерфейса компания называла, в частности, упрощённую навигацию и быструю загрузку страниц. В соцсети появилась тёмная и светлая темы, а от классического бело-синего оформления она отказалась.

Старый дизайн десктопной версии Facebook
Новый дизайн десктопной версии Facebook

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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Кирилл Крайнов

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Mikhail Brain

3

На одноклассники стал похож. 

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Кирилл Тихонов

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Тормозит, зараза, также как и старый. А может и больше

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Ilya Mogilevtsev

0

Только этого ещё в 2020 не хватало...

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Yury Kotov

0

Телеграм скоро соцсеть сделает

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Антон

0

Да и хй с ними.

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Светослав Димитров

0
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Dennis Gerasimov

0

Пох, почти не пользуюсь

Но то что видел - не зашло, на веб-интерфейсы Гугла очень похоже по стилю.

К Гуглу привык,а где у фб теперь что находится, даже ковыряться не охота

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Андрей Деревянко

0

Кровати переставили

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Dear Moscow,

0

У нас в Facebook есть традиция — раз в четыре года мы проводим специальную олимпиаду в нашем отделе дизайна.

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