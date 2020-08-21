Компания откажется от классической бело-синей гаммы в пользу «более свежего и простого» дизайна.

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Facebook окончательно откажется от старого дизайна своей десктопной версии с сентября 2020 года, обратил внимание Engadget. Компания предупреждает об этом пользователей на странице справочного центра, указывает издание.

В русскоязычной версии справки информации с конкретными сроками нет — компания предупреждает, что в ближайшие месяцы будет обновлять интерфейс десктопной версии соцсети.

Страница справочного центра Facebook

Facebook анонсировала новое оформление своего сайта в апреле 2019 года, в мае 2020 года обновлённый интерфейс стал доступен некоторым пользователям в России.

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В числе преимуществ нового интерфейса компания называла, в частности, упрощённую навигацию и быструю загрузку страниц. В соцсети появилась тёмная и светлая темы, а от классического бело-синего оформления она отказалась.

Старый дизайн десктопной версии Facebook