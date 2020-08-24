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Соцсети
Лиана Липанова
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«ВКонтакте» переименовала мини-приложение Worki в «Работа»: добавила его на главный экран и запустила рекламу на ТВ Материал редакции

Соцсеть продолжает развивать «суперприложение» — в августе появилось «Такси "ВКонтакте"» вместо VK Taxi от «Ситимобила».

2 комментария
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«ВКонтакте» вместе с сервисом Worki (принадлежит Mail.ru Group) добавила раздел для поиска работы, сообщили vc.ru в компаниях. В нём можно опубликовать резюме и откликнуться на персонально подобранные вакансии.

В полной версии раздел «Работа» появился в главном меню наравне с «Сообществами», «Закладками» и другими, а в мобильном приложении — во вкладке «Сервисы» под названием «Найти работу».

До этого раздел был представлен в соцсети в виде мини-приложения Worki на базе VK Mini Apps. Количество пользователей мини-приложения в Worki не раскрывают. Запуск раздела стороны прорекламируют на ТВ.

Алгоритм формирует персонализированную ленту вакансий на основе более 200 параметров: открытой информации со страницы и местоположения пользователя. Ленту можно настроить и по фильтрам: выбрать профессию, расстояние до работы, зарплату и другие параметры.

В самом разделе есть вкладки с резюме, с отложенными вакансиями и объявлениями, на которые пользователь уже откликнулся. После отклика на вакансию в сообщениях соцсети появляется диалог с работодателем.

  • В июне 2019 года такси-сервис «Ситимобил», который также принадлежит Mail.ru Group, запустил во «ВКонтакте» мини-приложение VK Taxi на базе VK Mini Apps.
  • В начале августа 2020 года «Ситимобил» также переименовал VK Taxi на «Такси "ВКонтакте"», оклеил машины и впервые запустил рекламу на ТВ.

#новость #вконтакте #worki

Лиана Липанова
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2 комментария
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ПекинПок

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неужели еще кто-то верит, что достаточно переименовать говносервис и все полетит?

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Ruslan Fatikhov

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“Сделать X, так же легко как сделать Y” становится клише среди рекламщиков?

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