Соцсеть продолжает развивать «суперприложение» — в августе появилось «Такси "ВКонтакте"» вместо VK Taxi от «Ситимобила».

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«ВКонтакте» вместе с сервисом Worki (принадлежит Mail.ru Group) добавила раздел для поиска работы, сообщили vc.ru в компаниях. В нём можно опубликовать резюме и откликнуться на персонально подобранные вакансии.

В полной версии раздел «Работа» появился в главном меню наравне с «Сообществами», «Закладками» и другими, а в мобильном приложении — во вкладке «Сервисы» под названием «Найти работу».

До этого раздел был представлен в соцсети в виде мини-приложения Worki на базе VK Mini Apps. Количество пользователей мини-приложения в Worki не раскрывают. Запуск раздела стороны прорекламируют на ТВ.

Алгоритм формирует персонализированную ленту вакансий на основе более 200 параметров: открытой информации со страницы и местоположения пользователя. Ленту можно настроить и по фильтрам: выбрать профессию, расстояние до работы, зарплату и другие параметры.

В самом разделе есть вкладки с резюме, с отложенными вакансиями и объявлениями, на которые пользователь уже откликнулся. После отклика на вакансию в сообщениях соцсети появляется диалог с работодателем.