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Соцсети
Лиана Липанова
1731

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в угрозе со стороны китайских ИТ-компаний для бизнеса США и способствовал блокировке TikTok Материал редакции

В Facebook говорят, что Цукерберг никогда не выступал за запрет TikTok, а о конкуренции заявлял публично.

  • В октябре 2019 года глава Facebook Марк Цукерберг заявил Дональду Трампу, что рост китайских ИТ-компаний представляет прямую угрозу для американского бизнеса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, утверждающие, что знакомы с вопросом.
  • Как напоминает газета, Цукерберг попытался привлечь внимание к угрозе со стороны китайского бизнеса ещё 17 октября во время выступления перед студентами в Вашингтоне. Тогда он заявил, что TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, не разделяет взгляды Facebook на свободу выражения мнений, представляет риск для ценностей США и технологического превосходства.
  • По словам источников WSJ, в конце октября на ужине с Трампом и американскими законодателями Цукерберг сказал, что рост китайских ИТ-компаний должен считаться более серьёзной проблемой, чем обуздание Facebook.
  • Кроме того, глава Facebook якобы обсуждал TikTok на встречах с несколькими сенаторами. После этого сенаторы Том Коттон и Чак Шумер инициировали расследование в отношении TikTok.
  • «Марк никогда не выступал за запрет TikTok. Он неоднократно публично заявлял, что самыми большими конкурентами американских технологических компаний являются китайские компании, ценности которых не соответствуют демократическим идеалам, в частности, свободе слова. Смешно предполагать, что давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиками, были сформированы только заявлениями Марка», — заявил представитель Facebook.
  • В начале августа 2020 года Трамп подписал указ о запрете китайского приложения TikTok и мессенджера WeChat в США. TikTok может избежать блокировки, если её американский бизнес выкупит компания из США: покупкой заинтересовались Microsoft, а также Twitter и Oracle, говорили источники.

#новость #tiktok #facebook

Лиана Липанова
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Лаванда

14

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Andrey Sobolev

10
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Степан Марципан

7

Цукерберг с фейсбуком рассказывает про свободу слова... это какой-то сюр.

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Степан
0

У них просто свободны разные слова 🤷‍♂️

Но меня всегда впечатляли люди, которые одновременно топят за свободу слова и за борьбу/запрет булинга, харасмента, ненависти, политической пропаганды, влияния на выборы, ложных новостей...

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Пп Пп

0

Эх, не видать Фейсбуку китайского рынка теперь уже вообще. И зря Марк унижался перед Си (извините за РТ):
https://russian.rt.com/article/121000

Ответить

Igor Filippov

Пп
5

Раша тудей

Шел бы ты отсюда, ватан!

Ответить

Пп Пп

Igor
12

Я же извинился, господи. 

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Сослан Сакшин

Igor
3

на радио свобода надо было дать ссылку? или на медузу? что рукопожатным считается?)

Ответить

Пп Пп

Сослан
0

Это шутка, насколько я понял.

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Story App

Пп
0

Шутка-шуткой, но человека-то побили уже...

А к слову о свободе слова, но где тут белый список изданий, на которые можно давать ссылку?

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Евгений Разманов

3

"Невидимая рука рынка"©®™ такая невидимая

Ответить

Yuri Ahmedov

3

Цукер такой мерзотный конечно. 

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Евгений Разманов

Yuri
0

Чо не так-то? Пацан к успеху пришёл, делает что хочет. Мечта любого предпринимателя же

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Алекс Таций

0

"представляет риск для ценностей США и технологического превосходства нации."

Ну судя по действиям Сахарочка и Златовласки, тех самых ценностей у США уже нет, а технологическое превосходство нация готовиться передать другой нации.

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Denis Starostachev

0

У него же жена китайской модели...

Ответить

Elena Zashibina

Denis
2

Она хуацяо (китайцы в за пределами Поднебесной). Среди них ярые противники современного Китая не менее часты, чем сторонники. 

Ответить

Igor Filippov

Elena
0

А как называют русских за пределами России?

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Василий Степанов

Igor
12

хакеры

Ответить

Пп Пп

Igor
0

Русские быстрее ассимилируются из-за того, что они от других белых не сильно отличаются.

Ответить

Elena Zashibina

Пп
2

О, это нам только кажется. Мы довольно сильно отличаемся от немцев, англичан, французов, даже поляков. А уж по выговору это слышно просто мигом! Есть, конечно, люди, которые инвестировали время и деньги в постановку произношения. Но в большинстве слышно мгновенно. Много юмора есть на это тему.
https://www.youtube.com/watch?v=BtMd6PbscwE 
https://www.youtube.com/watch?v=9OB72GZOS4c

Ответить

Пп Пп

Elena
0

Так я не про самих русских мигрантов первого поколения, а про их потомков скорее. Какие-нибудь итальянцы и армяне в этом плане будут сплоченнее.

Ответить

Sht_Anton

Пп
–1

вообще нет, большинство не ассимилируется вовсе. Русско-язычное коммьюнити мало чем отличается по своей токсичности от арабско-восточного 

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Elena Zashibina

Igor
0

я не знаю никакого собирательного названия... в Германии иммигранты из России сами себя называют "русаки". Немцы называют их Russlandsdeutsche, т.е. "Российские немцы". Это касается тех, кто как "поздний переселенец" прибывает. Относится ли это название к тем, кто по программе для евреев или по bluecard не знаю. Мне кажется, нет. 

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Igor Filippov

Denis
1

Китайской - да, модели - ну не знаю...

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Пп Пп

Denis
0

Ну да, у их ребенка даже имя китайское есть.

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Никита Девятко

1

Ещё бы. Это ведь угроза для его инстаграма. Сразу побежал жаловаться Трампу!

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Denis1710

0
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