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WSJ: Цукерберг убедил Трампа в угрозе со стороны китайских ИТ-компаний для бизнеса США и способствовал блокировке TikTok Материал редакции
В Facebook говорят, что Цукерберг никогда не выступал за запрет TikTok, а о конкуренции заявлял публично.
- В октябре 2019 года глава Facebook Марк Цукерберг заявил Дональду Трампу, что рост китайских ИТ-компаний представляет прямую угрозу для американского бизнеса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, утверждающие, что знакомы с вопросом.
- Как напоминает газета, Цукерберг попытался привлечь внимание к угрозе со стороны китайского бизнеса ещё 17 октября во время выступления перед студентами в Вашингтоне. Тогда он заявил, что TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, не разделяет взгляды Facebook на свободу выражения мнений, представляет риск для ценностей США и технологического превосходства.
- По словам источников WSJ, в конце октября на ужине с Трампом и американскими законодателями Цукерберг сказал, что рост китайских ИТ-компаний должен считаться более серьёзной проблемой, чем обуздание Facebook.
- Кроме того, глава Facebook якобы обсуждал TikTok на встречах с несколькими сенаторами. После этого сенаторы Том Коттон и Чак Шумер инициировали расследование в отношении TikTok.
- «Марк никогда не выступал за запрет TikTok. Он неоднократно публично заявлял, что самыми большими конкурентами американских технологических компаний являются китайские компании, ценности которых не соответствуют демократическим идеалам, в частности, свободе слова. Смешно предполагать, что давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиками, были сформированы только заявлениями Марка», — заявил представитель Facebook.
- В начале августа 2020 года Трамп подписал указ о запрете китайского приложения TikTok и мессенджера WeChat в США. TikTok может избежать блокировки, если её американский бизнес выкупит компания из США: покупкой заинтересовались Microsoft, а также Twitter и Oracle, говорили источники.
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Лаванда
Позвонил
Andrey Sobolev
Степан Марципан
Цукерберг с фейсбуком рассказывает про свободу слова... это какой-то сюр.
Story AppСтепан
У них просто свободны разные слова 🤷♂️
Но меня всегда впечатляли люди, которые одновременно топят за свободу слова и за борьбу/запрет булинга, харасмента, ненависти, политической пропаганды, влияния на выборы, ложных новостей...
Пп Пп
Эх, не видать Фейсбуку китайского рынка теперь уже вообще. И зря Марк унижался перед Си (извините за РТ):
https://russian.rt.com/article/121000
Igor FilippovПп
Раша тудей
Шел бы ты отсюда, ватан!
Пп ПпIgor
Я же извинился, господи.
Сослан СакшинIgor
на радио свобода надо было дать ссылку? или на медузу? что рукопожатным считается?)
Пп ПпСослан
Это шутка, насколько я понял.
Story AppПп
Шутка-шуткой, но человека-то побили уже...
А к слову о свободе слова, но где тут белый список изданий, на которые можно давать ссылку?
Евгений Разманов
"Невидимая рука рынка"©®™ такая невидимая
Yuri Ahmedov
Цукер такой мерзотный конечно.
Евгений РазмановYuri
Чо не так-то? Пацан к успеху пришёл, делает что хочет. Мечта любого предпринимателя же
Алекс Таций
"представляет риск для ценностей США и технологического превосходства нации."
Ну судя по действиям Сахарочка и Златовласки, тех самых ценностей у США уже нет, а технологическое превосходство нация готовиться передать другой нации.
Denis Starostachev
У него же жена китайской модели...
Elena ZashibinaDenis
Она хуацяо (китайцы в за пределами Поднебесной). Среди них ярые противники современного Китая не менее часты, чем сторонники.
Igor FilippovElena
А как называют русских за пределами России?
Василий СтепановIgor
хакеры
Пп ПпIgor
Русские быстрее ассимилируются из-за того, что они от других белых не сильно отличаются.
Elena ZashibinaПп
О, это нам только кажется. Мы довольно сильно отличаемся от немцев, англичан, французов, даже поляков. А уж по выговору это слышно просто мигом! Есть, конечно, люди, которые инвестировали время и деньги в постановку произношения. Но в большинстве слышно мгновенно. Много юмора есть на это тему.
https://www.youtube.com/watch?v=BtMd6PbscwE
https://www.youtube.com/watch?v=9OB72GZOS4c
Пп ПпElena
Так я не про самих русских мигрантов первого поколения, а про их потомков скорее. Какие-нибудь итальянцы и армяне в этом плане будут сплоченнее.
Sht_AntonПп
вообще нет, большинство не ассимилируется вовсе. Русско-язычное коммьюнити мало чем отличается по своей токсичности от арабско-восточного
Elena ZashibinaIgor
я не знаю никакого собирательного названия... в Германии иммигранты из России сами себя называют "русаки". Немцы называют их Russlandsdeutsche, т.е. "Российские немцы". Это касается тех, кто как "поздний переселенец" прибывает. Относится ли это название к тем, кто по программе для евреев или по bluecard не знаю. Мне кажется, нет.
Igor FilippovDenis
Китайской - да, модели - ну не знаю...
Пп ПпDenis
Ну да, у их ребенка даже имя китайское есть.
Никита Девятко
Ещё бы. Это ведь угроза для его инстаграма. Сразу побежал жаловаться Трампу!
Denis1710