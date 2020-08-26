Apple ограничила сбор информации о пользователях — это может снизить качество рекламных кампаний.

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Facebook предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, таргетированной на пользователей устройств с iOS 14. Оно связано с ограничением на сбор данных, которое в июне 2020 года анонсировала Apple.

Многие партнёры соцсети используют IDFA — универсальный идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы или аналитики. После обновления iOS разработчики лишатся доступа к IDFA по умолчанию — им придётся запрашивать у пользователей разрешение.

Apple заявила, что хочет сделать идентификатор дополнительной услугой для своих клиентов, отмечает Axios. В iOS 14 поддержка IDFA для рекламодателей Facebook будет отключена.

Изменения, связанные с IDFA, отразятся не только на рекламных сервисах Facebook, но и маркетинге других компаний, например, производителей мобильных игр, указывает Axios. Им будет сложнее таргетировать рекламу на новых пользователей.

Facebook также обновит комплект средств разработки Facebook SDK, который используют, например, «Яндекс» и Spotify. В новом модуле также появится ограничение на сбор данных.

Как и другие разработчики, компания обязана будет спрашивать у пользователей согласие на «слежку» за ними за пределами соцсети для бизнес-сервисов Facebook.

В Facebook полагают, что изменения, связанные с iOS 14, «непропорционально» повлияют на эффективность собственного сервиса размещения рекламы Audience Network. Обновление iOS «сделает её настолько неэффективной, что её не стоит предлагать на iOS 14», считают в компании. По оценкам Facebook, она может потерять больше половины выручки от Audience Network, отмечает CNBC.