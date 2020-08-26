Facebook предупредила партнёров о возможном снижении эффективности рекламы после выхода iOS 14 Материал редакции
Apple ограничила сбор информации о пользователях — это может снизить качество рекламных кампаний.
Facebook предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, таргетированной на пользователей устройств с iOS 14. Оно связано с ограничением на сбор данных, которое в июне 2020 года анонсировала Apple.
Многие партнёры соцсети используют IDFA — универсальный идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы или аналитики. После обновления iOS разработчики лишатся доступа к IDFA по умолчанию — им придётся запрашивать у пользователей разрешение.
Apple заявила, что хочет сделать идентификатор дополнительной услугой для своих клиентов, отмечает Axios. В iOS 14 поддержка IDFA для рекламодателей Facebook будет отключена.
Изменения, связанные с IDFA, отразятся не только на рекламных сервисах Facebook, но и маркетинге других компаний, например, производителей мобильных игр, указывает Axios. Им будет сложнее таргетировать рекламу на новых пользователей.
Facebook также обновит комплект средств разработки Facebook SDK, который используют, например, «Яндекс» и Spotify. В новом модуле также появится ограничение на сбор данных.
Как и другие разработчики, компания обязана будет спрашивать у пользователей согласие на «слежку» за ними за пределами соцсети для бизнес-сервисов Facebook.
В Facebook полагают, что изменения, связанные с iOS 14, «непропорционально» повлияют на эффективность собственного сервиса размещения рекламы Audience Network. Обновление iOS «сделает её настолько неэффективной, что её не стоит предлагать на iOS 14», считают в компании. По оценкам Facebook, она может потерять больше половины выручки от Audience Network, отмечает CNBC.
Своим партнёрам Facebook рекомендовала создать отдельный аккаунт для таргетинга на пользователей iPhone и iPad с iOS 14, чтобы ограничить снижение эффективности рекламных кампаний на устройствах с разными версиями операционной системы.
Спасибо за заботу и дополнительную конфиденциальность 😅
Очень хочется в это верить - Когда говоришь про покупку бани, а тебе через часик показывают предложение о покупке бань. Радистка Сири!
какие легенды? Многократно проверено на своем телефоне. Рассказывает товарищ про какого то адвоката, а потом его видео в youtube начинают предлагаться на главной странице. Товарищ весь день про кроссовки мне втирал, к вечеру баннеры кроссовок и т.п.
А что скажешь о ситуации, в которой я разговаривал с иностранцем на английском языке, оба не были подключены к вай-фаю (только мобильная сеть) и меньше чем через час мне в фейсбуке предложения продукции о которой говорили с ним впервые?
а по существу есть что сказать? а то в юмор уже понятно что не можешь
Вариантов на самом деле скорее всего не больше двух:
1. Вы обсуждали трендовую вещь, и просто звёзды сложились.
2. Ты просто пиздабол, который даже не имеет понятия, как это всё работает, но пытается сказать что-то умное и загадочное.
Какой из этих вариантов верный - выбирай сам.
Ещё третий есть - ты аутист, который зарегался 11 минут назад, игнорирует указанные факты и даже не знает, что распознавание речи давно используют для биометрической аутентификации личности в разных сферах.
про адвоката точно не подключался к сети, так что увы и ах. С кроссами может быть, но при наличии первого случая это уже не важно.
Когда говоришь о покупке бани и купил её, а потом еще пол года тебя ретаргетят везде банями
Какую доп конфеденциальность :))) смешно, просто Apple хочет эксклюзивно торговать вашими данными :)
Просто Apple нужно выжать еще немного бабла из рекламодателей. Скорее всего "доступ по умолчанию" можно будет купить дополнительной услугой.
Как то сидим за столом, обсуждаем наушники, на столе лежит xiaomi redmi note 4x, включается экран с рекламой наушников xiaomi. Доказать ничем не могу, много раз пытались воспроизвести - не получилось. Эх, где же ты мобильная убунта?(
Такое впечатление, что Яблоко собралось умирать в ближайшие пару лет, и хочет перед смертью накосить бабла. Другого объяснения их политике максимизации потока бабла в ущерб лояльности всех у меня нету.
? А как вы тут увидели "максимизации потока бабла в ущерб лояльности"?
Вас вот эта фраза смутила "Apple заявила, что хочет сделать идентификатор дополнительной услугой для своих клиентов"?
Ну так за это надо благодарить журналистов. Т.к. Apple под клиентами подразумевала пользователей iPhone и услуга в данном случае это возможность включать или выключать этот идентификатор (бесплатно).
Это в теории. На практике это просто приведёт к тому, что вам будут навязчиво совать совершенно нерелевантную рекламу вместо таргетированной. Никаких преимуществ клиенту это не даст, это просто способ заставить рекламщиков платить дополнительное бабло.
ну отчасти согласен ) Я тут у себя в гугле отключил отображение релевантной реклам, так там где нет блокировщиков рекламы, полезла такая мусорная реклама, что лучше бы я не отключал ;-) Но в тоже время - если у пользователя есть выбор включать или не выключать - почему это должно влиять на лояльность клиентов?
Потому что это делает всю аудиторию менее релевантной для рекламщиков. Я ожидаю что сработает эффект домино и хуже станет всем, кроме кучки параноиков боящихся всемирного заговора.
Ну, параноики тоже люди. Хотите раздавать свой идентификатор - у вас будет такая возможность. Ноу проблем.
Как же не даст? Все же плачут насчёт утечки персональных данных, тайны переписки и тд. Хотя наверно и не понимают до конца, что такое «обезличенные данные». Теперь возможность собирать о вас эти данные будет зависеть от вашего желания. А рекламу будут пихать в любом случае, это, в конце концов, модель монетизации.
Таргетичрлванная реклама не работает, как должна
Ты хотел сказать, что у многих фирм криворукие таргетологи? Ну, не без того) Но даже с самым кривым таргетом всё-равно гораздо лучше чем без него.
Ну очевидно же что денег хотят еще :) Смотрите, сейчас стоимость инстала, к примеру, 30 рублей за счет самообучения рекламных систем. Поскольку теперь с таргетингом будут серьезные проблемы, стоимость привлечения увеличится (причем, может сильно увеличится). Чтобы юнит-экономика сходилась, владельцам приложений придется поднимать ценники за сами приложения, а эпл берет 30% с каждой продажи. Соответственно, чем дороже приложения и подписки - тем больше зарабатывает сам Apple)
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