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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Twitter начал показывать количество «цитат» твита наравне с лайками и ретвитами Материал редакции

Он позволит видеть число ретвитов с комментариями и без.

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Twitter начал тестировать функцию «цитаты» — она позволит отслеживать обсуждение вокруг отдельного твита, обратил внимание TechCrunch. В компании подтвердили эту информацию.

Значок цитаты появился у некоторых пользователей рядом с указанием количества ретвитов и лайков. Теперь, чтобы отреагировать на твит, пользователь должен выбрать опцию «Ретвит» или «Ретвит в виде цитаты».

Некоторым пользователям новая функция понравилась, поскольку она позволяет отделить ретвиты от ретвитов с комментариями. Другие говорили, что новый значок «сбивает с толку», поскольку он появился на месте лайка, отмечает TechCrunch.

Matt Navarra @MattNavarra
Twitter seems to be favouring using ‘Quotes’ instead of ‘Retweets with comment' https://t.co/GaVDvLhhkV

#twitter

Галина Мубаракшина
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