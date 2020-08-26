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Twitter начал показывать количество «цитат» твита наравне с лайками и ретвитами Материал редакции
Он позволит видеть число ретвитов с комментариями и без.
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Twitter начал тестировать функцию «цитаты» — она позволит отслеживать обсуждение вокруг отдельного твита, обратил внимание TechCrunch. В компании подтвердили эту информацию.
Значок цитаты появился у некоторых пользователей рядом с указанием количества ретвитов и лайков. Теперь, чтобы отреагировать на твит, пользователь должен выбрать опцию «Ретвит» или «Ретвит в виде цитаты».
Некоторым пользователям новая функция понравилась, поскольку она позволяет отделить ретвиты от ретвитов с комментариями. Другие говорили, что новый значок «сбивает с толку», поскольку он появился на месте лайка, отмечает TechCrunch.
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