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Соцсети
Татьяна Боброва
988

Американский ритейлер Walmart договорился о партнёрстве с Microsoft для покупки TikTok в США Материал редакции

Сумма сделки может составить $20-30 млрд, говорят источники.

12 комментариев
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Американская сеть магазинов Walmart подтвердила CNBC, что договорилась о партнёрстве с Microsoft для покупки бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ритейлер не уточнил, как именно планирует использовать TikTok в случае сделки, но отметил, что приобритение станет преимуществом для пользователей. «Мы считаем, что потенциальная сделка с TikTok в США в партнёрстве с Microsoft позволит Walmart привлечь клиентов, а также расширить рекламный бизнес», — добавили в компании.

По словам источников издания, TikTok может заключить соглашение о продаже в ближайшее время, но пока не выбрал покупателя. Сумма сделки может составить $20-30 млрд, указывает агентство.

  • В 2018 году Microsoft и Walmart заключили пятилетнее соглашение: ритейлер подключил облачные службы Microsoft Azure и Office 365, напоминает CNBC.
  • TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если до 15 сентября приложение не купит американская компания.
  • Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в начале августа 2020 года.
  • За TikTok также борются Twitter и Oracle, говорили источники. По данным The Wrap, Oracle предложила за американский бизнес соцсети $20 млрд: $10 млрд своими акциями и столько же наличными. Также компания готова отдавать 50% прибыли TikTok её материнской компании ByteDance.

#новость #tiktok #сшапротивtiktok #walmart #microsoft

Татьяна Боброва
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12 комментариев
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Aleksey Bobkov

12

шта? а exxonmobil не хочет присоединиться?

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Pavel Bobrovskikh

Aleksey
2

только Uber. Доставка тиктокеров в больницы со скидкой будет включена

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Stas Korg

4

Walmart на изи войдёт в онлайн, танцуешь в тикток и скидка сразу ))) ждём вендинговые аппараты

Ответить

Sht_Anton

Stas
0

Он и так в онлайне (online grocery same-day delivery Волмарта есть почти в любой более или менее крупной агломерации). Но у него нет популярности среди молодой аудитории

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Stas Korg

Sht_Anton
0

Я об этом , конечно у ритейла #1 в мире есть онлайн , но нет такой мощной площадки , сеть рабочего класса и пенсионеров , будет зажигать по новому)))

Ответить

Artem Kravchenko

4

Щас тикток всех разогреет и красиво откажет, поставив зажравшихся на место 😀

Интересно, если евросоюз его купит, Трамп все также будет против? Союзники жеж

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Антон

1

Купите мне еды на месяц лучше.

Ответить

Tonym dAbKoV

1

Чувствую звук потирающихся ручек

Ответить

Aleksey Bobkov

Tonym
0

дверных в белом доме

Ответить

Одноглазый Джо

0

Молодцы китайцы, грамотно развели янки. Всегда найдется какой-то зазнавшийся старпер, который жаждет поиграться в стартапы.

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Prolis Labkk

0

"...а также расширить рекламный бизнес», — добавили в компании" - и захохотали.

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Сергей Исаков

0

Как шакалы накинулись на оставленную львом добычу

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