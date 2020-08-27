Сумма сделки может составить $20-30 млрд, говорят источники.

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Американская сеть магазинов Walmart подтвердила CNBC, что договорилась о партнёрстве с Microsoft для покупки бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ритейлер не уточнил, как именно планирует использовать TikTok в случае сделки, но отметил, что приобритение станет преимуществом для пользователей. «Мы считаем, что потенциальная сделка с TikTok в США в партнёрстве с Microsoft позволит Walmart привлечь клиентов, а также расширить рекламный бизнес», — добавили в компании.

По словам источников издания, TikTok может заключить соглашение о продаже в ближайшее время, но пока не выбрал покупателя. Сумма сделки может составить $20-30 млрд, указывает агентство.