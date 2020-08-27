Американский ритейлер Walmart договорился о партнёрстве с Microsoft для покупки TikTok в США Материал редакции
Сумма сделки может составить $20-30 млрд, говорят источники.
Американская сеть магазинов Walmart подтвердила CNBC, что договорилась о партнёрстве с Microsoft для покупки бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Ритейлер не уточнил, как именно планирует использовать TikTok в случае сделки, но отметил, что приобритение станет преимуществом для пользователей. «Мы считаем, что потенциальная сделка с TikTok в США в партнёрстве с Microsoft позволит Walmart привлечь клиентов, а также расширить рекламный бизнес», — добавили в компании.
По словам источников издания, TikTok может заключить соглашение о продаже в ближайшее время, но пока не выбрал покупателя. Сумма сделки может составить $20-30 млрд, указывает агентство.
- В 2018 году Microsoft и Walmart заключили пятилетнее соглашение: ритейлер подключил облачные службы Microsoft Azure и Office 365, напоминает CNBC.
- TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если до 15 сентября приложение не купит американская компания.
- Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в начале августа 2020 года.
- За TikTok также борются Twitter и Oracle, говорили источники. По данным The Wrap, Oracle предложила за американский бизнес соцсети $20 млрд: $10 млрд своими акциями и столько же наличными. Также компания готова отдавать 50% прибыли TikTok её материнской компании ByteDance.
шта? а exxonmobil не хочет присоединиться?
только Uber. Доставка тиктокеров в больницы со скидкой будет включена
Walmart на изи войдёт в онлайн, танцуешь в тикток и скидка сразу ))) ждём вендинговые аппараты
Щас тикток всех разогреет и красиво откажет, поставив зажравшихся на место 😀
Интересно, если евросоюз его купит, Трамп все также будет против? Союзники жеж
Чувствую звук потирающихся ручек
Молодцы китайцы, грамотно развели янки. Всегда найдется какой-то зазнавшийся старпер, который жаждет поиграться в стартапы.
"...а также расширить рекламный бизнес», — добавили в компании" - и захохотали.
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