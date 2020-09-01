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The Bell, ТАСС и «Интерфакс» будут проверять достоверность публикаций в «Яндекс.Дзене» Материал редакции
Материалы с фейками будут получать специальную метку или удаляться.
- Сервис «Яндекс.Дзен» привлёк российские СМИ для борьбы с недостоверной информацией в публикациях пользователей, передают «Ведомости».
- С проверкой фактов «Дзену» будут помогать информагентства ТАСС и «Интерфакс», а также деловое медиа The Bell. В будущем компания планирует расширить круг партнёров, рассказал изданию директор по работе с партнёрами «Яндекс.Дзена» Александр Соболь.
- Команда сервиса может бороться с клибейтом, шок-контентом, оскорбительными публикациями, но обычные модераторы «Дзена» не могут справиться с анализом фейков, пояснил Соболь. Для сотрудничества с сервисом медиа расширили штат или выбрали отдельных сотрудников, указывает издание.
- Сервис будет платить партнёрам за каждую проверенную публикацию, сумму выплат компания не раскрывает. Ежедневно на платформе публикуются около 40 тысяч текстовых материалов и видео, уточняют «Ведомости».
- В первую очередь будут проверять публикации, которые быстро набирают популярность, отметили в сервисе. Материалы с недостоверной информацией будут сопровождаться надписью с предупреждением для читателей либо их будут удалять, подчеркнул Соболь.
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Я не скажу свое имя машине
А почему бы не бороться с недостоверной информацией в российских медиа с помощью пользователей?
lakorosЯ
Срачем в камментах?
Андрей Деревянко
Команда сервиса может бороться с клибейтом, шок-контентом, оскорбительными публикациями
А там что-то другое чтоли есть?
Штуки из трубАндрей
Там есть довольно много интересных и профессиональных каналов. Как и на любой площадке, вы сами выбираете, на кого вам подписаться и кого читать.
BearStrikesBackШтуки
Осталось выяснить, зачем а) нам еще один шлюз для получения данных б) пользователь должен сам рыться в навозной куче ЯДзена
Vladislav S
Яндекс.Цензура
Vladislav S
Интересно, удалят ли РИА, ТАСС, RT，Царьград? Будут ли им присвоены метки за фейки?
Arthur NiazyanVladislav
Там не фейки, там официальное мнение.
evilnwArthur
Официальные фейки :)
Макс Борщ
Bell Елизаветы Осетинской пишет заказные материалы, напроверяют они там 😬 а что, нормальные издания отказались сотрудничать с Яндексом
Штуки из труб
Отличная тема.
Сергей Ругов
А кто поможет российским медиа?