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Соцсети
Галина Мубаракшина
789

The Bell, ТАСС и «Интерфакс» будут проверять достоверность публикаций в «Яндекс.Дзене» Материал редакции

Материалы с фейками будут получать специальную метку или удаляться.

  • Сервис «Яндекс.Дзен» привлёк российские СМИ для борьбы с недостоверной информацией в публикациях пользователей, передают «Ведомости».
  • С проверкой фактов «Дзену» будут помогать информагентства ТАСС и «Интерфакс», а также деловое медиа The Bell. В будущем компания планирует расширить круг партнёров, рассказал изданию директор по работе с партнёрами «Яндекс.Дзена» Александр Соболь.
  • Команда сервиса может бороться с клибейтом, шок-контентом, оскорбительными публикациями, но обычные модераторы «Дзена» не могут справиться с анализом фейков, пояснил Соболь. Для сотрудничества с сервисом медиа расширили штат или выбрали отдельных сотрудников, указывает издание.
  • Сервис будет платить партнёрам за каждую проверенную публикацию, сумму выплат компания не раскрывает. Ежедневно на платформе публикуются около 40 тысяч текстовых материалов и видео, уточняют «Ведомости».
  • В первую очередь будут проверять публикации, которые быстро набирают популярность, отметили в сервисе. Материалы с недостоверной информацией будут сопровождаться надписью с предупреждением для читателей либо их будут удалять, подчеркнул Соболь.

#новость #яндексдзен

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

9

А почему бы не бороться с недостоверной информацией в российских медиа с помощью пользователей? 

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lakoros

Я
0

Срачем в камментах?

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Андрей Деревянко

6

Команда сервиса может бороться с клибейтом, шок-контентом, оскорбительными публикациями

А там что-то другое чтоли есть?

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Штуки из труб

Андрей
0

Там есть довольно много интересных и профессиональных каналов. Как и на любой площадке, вы сами выбираете, на кого вам подписаться и кого читать.

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BearStrikesBack

Штуки
0

Осталось выяснить, зачем а) нам еще один шлюз для получения данных б) пользователь должен сам рыться в навозной куче ЯДзена

Ответить

Vladislav S

3

Яндекс.Цензура

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Vladislav S

3

 Интересно, удалят ли РИА, ТАСС, RT，Царьград? Будут ли им присвоены метки за фейки? 

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Arthur Niazyan

Vladislav
0

Там не фейки, там официальное мнение.

Ответить

evilnw

Arthur
1

Официальные фейки :)

Ответить

Макс Борщ

3

Bell Елизаветы Осетинской пишет заказные материалы, напроверяют они там 😬 а что, нормальные издания отказались сотрудничать с Яндексом

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Штуки из труб

0

Отличная тема.

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Сергей Ругов

0

А кто поможет российским медиа?

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