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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Facebook предупредила пользователей о блокировке или удалении публикаций, если они повышают правовые риски для соцсети Материал редакции

Как это отразится на свободе слова, в компании не сказали.

10 комментариев
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Facebook предупредила пользователей, что с 1 октября 2020 года соцсеть сможет блокировать или удалять публикации, если они могут повысить для неё правовые и судебные риски — даже когда материалы не нарушают закона, пишет Bloomberg.

Новое условие позволит соцсети блокировать пользователей и издателей в Австралии, где готовится к принятию новый закон о поддержке местных медиа. Но представитель Facebook подчеркнул, что компания сможет применять этот инструмент повсеместно, отмечает издание.

Обновление идёт вразрез с заявлениями главы Facebook Марка Цукерберга о важности свободы слова, указывает агентство.

Компания долгое время не могла выбрать единые инструменты для контроля за соблюдением правил на своих платформах, учитывая многообразие законов в разных странах присутствия соцсети, отмечает Bloomberg.

Обновление правил особенно чувствительно в свете грядущих выборов в США в ноябре 2020 года, а также на фоне распространения дезинформации о Covid-19 и слухов о связи руководства Facebook с властями, указывает издание.

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Maxim Petrukhin

7

Любая соцсеть рано или поздно превратится в ВК.
Уверен, защитники эппловских комиссий будут довольны. Корова моя, чо хочу, то и делаю. 

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Сергей Королевский

Maxim
0

Глупо использовать чужую площадку. Только свой сайт! 

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Александр Антипов

2

Вот она свобода слова, вот она Демократия. И где теперь те ярые люди которые кричали что Фейсбук не ВК. Ау отзовитесь.

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Я не скажу свое имя машине

2

Бггг -)
Свободная соцсеть йопт

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Stanislav

1

Вот и вся демократия

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Arthur Niazyan

1

Блин, вот раньше Мордокнига ничего не удаляла и не блокировала аккаунты.

Ответить

Бы Дло

1

Как это отразится на свободе слова

Формально никак, т.к. свобода слова - это когда за высказывания не прессует государство. А тут частная инициатива компании пейсбух - блокировать неугодных.

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Viktor Mann

0

А Галина молодец! Будь как Галина - умей раскачать аудиторию)

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Кирилл Гуськов

0

#Нача_лось... Хотя, конечно, продолжилось. То ли ещё будет...

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Mikhail Brain

0

Ну хоть причину написали, а то блокируют и конкретно не отвечают за что именно. 

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