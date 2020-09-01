Как это отразится на свободе слова, в компании не сказали.

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Facebook предупредила пользователей, что с 1 октября 2020 года соцсеть сможет блокировать или удалять публикации, если они могут повысить для неё правовые и судебные риски — даже когда материалы не нарушают закона, пишет Bloomberg.

Новое условие позволит соцсети блокировать пользователей и издателей в Австралии, где готовится к принятию новый закон о поддержке местных медиа. Но представитель Facebook подчеркнул, что компания сможет применять этот инструмент повсеместно, отмечает издание.

Обновление идёт вразрез с заявлениями главы Facebook Марка Цукерберга о важности свободы слова, указывает агентство.

Компания долгое время не могла выбрать единые инструменты для контроля за соблюдением правил на своих платформах, учитывая многообразие законов в разных странах присутствия соцсети, отмечает Bloomberg.