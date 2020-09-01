Facebook предупредила пользователей о блокировке или удалении публикаций, если они повышают правовые риски для соцсети Материал редакции
Как это отразится на свободе слова, в компании не сказали.
Facebook предупредила пользователей, что с 1 октября 2020 года соцсеть сможет блокировать или удалять публикации, если они могут повысить для неё правовые и судебные риски — даже когда материалы не нарушают закона, пишет Bloomberg.
Новое условие позволит соцсети блокировать пользователей и издателей в Австралии, где готовится к принятию новый закон о поддержке местных медиа. Но представитель Facebook подчеркнул, что компания сможет применять этот инструмент повсеместно, отмечает издание.
Обновление идёт вразрез с заявлениями главы Facebook Марка Цукерберга о важности свободы слова, указывает агентство.
Компания долгое время не могла выбрать единые инструменты для контроля за соблюдением правил на своих платформах, учитывая многообразие законов в разных странах присутствия соцсети, отмечает Bloomberg.
Обновление правил особенно чувствительно в свете грядущих выборов в США в ноябре 2020 года, а также на фоне распространения дезинформации о Covid-19 и слухов о связи руководства Facebook с властями, указывает издание.
Любая соцсеть рано или поздно превратится в ВК.
Уверен, защитники эппловских комиссий будут довольны. Корова моя, чо хочу, то и делаю.
Вот она свобода слова, вот она Демократия. И где теперь те ярые люди которые кричали что Фейсбук не ВК. Ау отзовитесь.
Как это отразится на свободе слова
Формально никак, т.к. свобода слова - это когда за высказывания не прессует государство. А тут частная инициатива компании пейсбух - блокировать неугодных.
Ну хоть причину написали, а то блокируют и конкретно не отвечают за что именно.
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