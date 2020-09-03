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Соцсети
Альберт Хабибрахимов
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«Ничего не вышло»: Twitter обещала добавить редактирование твитов, когда все наденут маски, но не дождалась

В начале июля команда Twitter пообещала добавить возможность редактировать твиты, когда все начнут носить маски для борьбы с распространением коронавируса.

Twitter @Twitter
You can have an edit button when everyone wears a mask

Теперь в компании заявили, что этот план не сработал.

Twitter @Twitter
Well that didn't work https://twitter.com/Twitter/status/1278763679421431809

Несмотря на постоянные просьбы пользователей, в январе сооснователь Twitter Джек Дорси заявил, что сервис, «вероятно, никогда» не добавит кнопку редактирования твитов.

#twitter

Альберт Хабибрахимов
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