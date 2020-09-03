«Ничего не вышло»: Twitter обещала добавить редактирование твитов, когда все наденут маски, но не дождалась

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В начале июля команда Twitter пообещала добавить возможность редактировать твиты, когда все начнут носить маски для борьбы с распространением коронавируса.
Теперь в компании заявили, что этот план не сработал.
Несмотря на постоянные просьбы пользователей, в январе сооснователь Twitter Джек Дорси заявил, что сервис, «вероятно, никогда» не добавит кнопку редактирования твитов.
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