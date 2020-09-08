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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Не только блокировка: что произойдёт, если сделка по продаже TikTok в США не состоится Материал редакции

Трамп может перенести дедлайн на более поздний срок, например после выборов.

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Сделка по продаже бизнеса TikTok в США и некоторых других странах, которая должна быть закрыта до 15 сентября 2020 года, может не состояться. События после этой даты могут развиваться по разным сценариям, и это не только блокировка соцсети, рассуждает Axios.

Президент США Дональд Трамп не выполнит своей угрозы: полностью отменит все выставленные ранее условия или перенесёт дедлайн. Например, ещё на 50 дней, чтобы срок истёк после дня выборов — 3 ноября.

Развитие этой ситуации зависит от того, кто сможет быстрее повлиять на решение Трампа, полагает издание. Например, это может быть бывший советник предвыборной кампании президента Дэвид Урбан, который выступал в Белом доме в защиту TikTok.

Трамп исполнит свою угрозу, будучи уверенным (или нет) в угрозе национальной безопасности, а также в том, что выступление против китайских технологий — это выигрышное политическое послание.

  • Но и в этом случае TikTok навряд ли будет заблокирован, особенно если учесть, что соцсеть оспаривает распоряжение Трампа в суде. Скорее всего, это будет затяжное разбирательство, как, например, было между звукозаписывающими компаниями и файлообменником Napster, отмечает Axios.
  • Белый дом может задействовать Федеральную торговую комиссию или Федеральное казначейство, чтобы оказать давление на компании, которые работают с TikTok. Администрация президента также может попросить Apple и Google удалить TikTok из магазинов приложений. Власти навряд ли будут просить пользователей удалять приложение со смартфонов, считает издание.
  • После правительственной блокировки в Индии TikTok мгновенно свернул все операции в стране. Но китайско-американский и китайско-индийский конфликты сильно различаются, подчёркивает Axios.

То, что не получится быстро решить в зале переговоров, придётся обсуждать в суде, полагает издание.

  • TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если до 15 сентября приложение не купит американская компания.
  • Microsoft подтвердила переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в начале августа 2020 года. За TikTok также борются Twitter и Oracle, говорили источники.

#tiktok #сшапротивtiktok

Галина Мубаракшина
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