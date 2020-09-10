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Соцсети
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с AR-фонами, к которым можно присоединиться без регистрации в соцсети Материал редакции

В звонке могут участвовать до 128 человек одновременно.

9 комментариев
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«ВКонтакте» запустила сервис бесплатных видеозвонков, к которым могут присоединиться пользователи без профиля или авторизации в соцсети — для этого нужно перейти по ссылке и указать своё имя. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Максимально в звонке могут участвовать 128 человек, вызов не ограничен по времени, отметили в соцсети. Сервис поддерживает демонстрацию экрана, можно переключаться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них.

Создатель звонка может добавлять и удалять участников во время вызова, отключать и включать микрофоны, а сами пользователи могут «поднять руку». Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или если он начал говорить с выключенным микрофоном, добавили в компании.

Сервис поддерживает чат: переписка и переданные во время звонка файлы сохраняются после его завершения. Также в сервисе есть виртуальные AR-фоны, которые доступны при видеозвонке в мобильном приложении «ВКонтакте». Технология используется та же, что и в «Клипах», уточнили в компании.

В соцсети добавили, что сервис разработали внутри компании: технология при увеличении числа собеседников автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Также поддерживается real-time алгоритм, который уменьшает нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео, отметили в компании.

На конец второго квартала 2020 года количество звонков «ВКонтакте» выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы сконцентрировались на развитии конференц-связи.

Видеозвонки «ВКонтакте» помогут компаниям и образовательным учреждениям соблюдать социальную дистанцию и эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации.

Марина Краснова
директор по продукту «ВКонтакте»
  • «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки в мессенджере для всех пользователей в мае 2020 года. Однако количество собеседников было ограничено (до восьми человек), а для участия в вызове нужно было зарегистрироваться в соцсети.
  • Сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться без регистрации, есть у Mail.ru Group (владеет «ВКонтакте»). Ссылку на звонок можно создать в меню «Почты Mail.ru».
  • В апреле видеозвонки по ссылке без регистрации в сервисе запустил и Skype. По такому же принципу работает Zoom. Групповые видеозвонки в 2020 году анонсировал Telegram, а «Одноклассники» разрешили пользователям транслировать видеозвонки в прямом эфире.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Влад Ижевский

3

Вконтакте, иду нахуй. 

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ЯжПрограммист

Влад
3

Вы думаете им будет полезна информация о том куда вы идёте?)

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Mikhail Zheltoborodov

Влад
1

Опечатка по Фрейду?

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Michail Apelsinov

Влад
0

Как будете на месте обязательно дайте им знать, а то волноваться будут.

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Александр Кучеряев

3

Когда надо сделать вид что ты тоже в теме.

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Vladimir Chyorniy

1

О да, я видел это 360 фоны в ленте. Это позор просто дичайший.

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Сергей Савич

0

А как это работает?

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Я не скажу свое имя машине

Сергей
0

Хуёво

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Александр Коновалов

0

Главное секси девочку в мокап поставить и успех гарантирован)

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