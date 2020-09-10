В звонке могут участвовать до 128 человек одновременно.

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«ВКонтакте» запустила сервис бесплатных видеозвонков, к которым могут присоединиться пользователи без профиля или авторизации в соцсети — для этого нужно перейти по ссылке и указать своё имя. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Максимально в звонке могут участвовать 128 человек, вызов не ограничен по времени, отметили в соцсети. Сервис поддерживает демонстрацию экрана, можно переключаться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них.

Создатель звонка может добавлять и удалять участников во время вызова, отключать и включать микрофоны, а сами пользователи могут «поднять руку». Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или если он начал говорить с выключенным микрофоном, добавили в компании.

Сервис поддерживает чат: переписка и переданные во время звонка файлы сохраняются после его завершения. Также в сервисе есть виртуальные AR-фоны, которые доступны при видеозвонке в мобильном приложении «ВКонтакте». Технология используется та же, что и в «Клипах», уточнили в компании.

В соцсети добавили, что сервис разработали внутри компании: технология при увеличении числа собеседников автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Также поддерживается real-time алгоритм, который уменьшает нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео, отметили в компании.

На конец второго квартала 2020 года количество звонков «ВКонтакте» выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы сконцентрировались на развитии конференц-связи. Видеозвонки «ВКонтакте» помогут компаниям и образовательным учреждениям соблюдать социальную дистанцию и эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации. Марина Краснова директор по продукту «ВКонтакте»