«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с AR-фонами, к которым можно присоединиться без регистрации в соцсети Материал редакции
В звонке могут участвовать до 128 человек одновременно.
«ВКонтакте» запустила сервис бесплатных видеозвонков, к которым могут присоединиться пользователи без профиля или авторизации в соцсети — для этого нужно перейти по ссылке и указать своё имя. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Максимально в звонке могут участвовать 128 человек, вызов не ограничен по времени, отметили в соцсети. Сервис поддерживает демонстрацию экрана, можно переключаться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них.
Создатель звонка может добавлять и удалять участников во время вызова, отключать и включать микрофоны, а сами пользователи могут «поднять руку». Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или если он начал говорить с выключенным микрофоном, добавили в компании.
Сервис поддерживает чат: переписка и переданные во время звонка файлы сохраняются после его завершения. Также в сервисе есть виртуальные AR-фоны, которые доступны при видеозвонке в мобильном приложении «ВКонтакте». Технология используется та же, что и в «Клипах», уточнили в компании.
В соцсети добавили, что сервис разработали внутри компании: технология при увеличении числа собеседников автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Также поддерживается real-time алгоритм, который уменьшает нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео, отметили в компании.
- «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки в мессенджере для всех пользователей в мае 2020 года. Однако количество собеседников было ограничено (до восьми человек), а для участия в вызове нужно было зарегистрироваться в соцсети.
- Сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться без регистрации, есть у Mail.ru Group (владеет «ВКонтакте»). Ссылку на звонок можно создать в меню «Почты Mail.ru».
- В апреле видеозвонки по ссылке без регистрации в сервисе запустил и Skype. По такому же принципу работает Zoom. Групповые видеозвонки в 2020 году анонсировал Telegram, а «Одноклассники» разрешили пользователям транслировать видеозвонки в прямом эфире.
Вконтакте, иду нахуй.
Как будете на месте обязательно дайте им знать, а то волноваться будут.
А как это работает?
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