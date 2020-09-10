Нашей компании два года, но ожидания от неё такие, как будто она на рынке уже десять лет. TikTok появилась не в «золотые годы» интернета, когда технологические компании не допускали нарушений. Мы выросли в эпоху технокритики, когда к платформам, к их модерации и алгоритмам относятся скептически.