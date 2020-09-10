Ищет видео по лайкам и избегает повторов: TikTok рассказала в США о работе алгоритмов рекомендаций в соцсети Материал редакции
Компания рассчитывает, что открытость позволит ей изменить отношение властей, которые хотят заблокировать сервис.
9 сентября 2020 года TikTok организовал виртуальный тур по «центру информационной открытости», который соцсеть открыла в Лос-Анджелесе. В центре можно увидеть демо-версии компьютерных моделей: они демонстрируют работу алгоритмов и методов обработки данных, рассказало Axios.
- Когда пользователь впервые открывает TikTok, ему предлагают восемь популярных видео с разными темами, музыкой, трендами. Затем алгоритм показывает ещё восемь разных роликов, уже на основе данных о вовлечённости в первых восьми.
- Алгоритм определяет похожие видео, используя информацию о роликах: подписи, музыку, хэштеги, а также данные устройства пользователя (язык и страна в настройках, тип устройства).
- Собрав достаточное количество данных о пользователе, соцсеть находит участников со схожими интересами, а также видео с похожими темами (например, про баскетбол или кроликов).
- Используя машинное обучение, алгоритм предлагает пользователю видео на основе интересов и понравившихся видео других пользователей, которые с ним похожи. Однако он избегает повторов, например, одной и той же музыки или автора, поскольку однообразие может наскучить.
Компания отслеживает возникновение «информационных пузырей» (когда соцсеть предлагает пользователю данные на основе того, что известно о нём, а не нечто новое), чтобы вовремя понять, когда следует поменять алгоритмы. В TikTok надеются, что открытость позволит изменить отношение властей к соцсети, указывает Axios.
- TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Компанию подозревают в слежке за пользователями и передаче информации властям Китая.
- В середине августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если до 15 сентября приложение не купит американская компания.
- Переговоры о покупке части бизнеса TikTok ведут Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. Однако материнская компания соцсети ByteDance ищет возможности или обсуждает с властями США условия, при которых она сможет не продавать американский бизнес, говорили источники WSJ.
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Yury Kotov
Перед смертью не надышишься
Максим Ерохин
Не думал, что когда-нибудь скажу это, но пендосы в край охуели за последний год.
Ватником себя теперь чувствую
Денис ДизкейнМаксим
Не думал, что когда-нибудь скажу это, но китайцы в край охуели за последнее время.
Чувствую себя теперь пилотом американского бомбардировщика.
Денис ДемидовДенис
Много лет с ними работал, хочется туда сатану отправить, более лживых людей чем китайцы еще поискать надо.
Считают себя самыми умными на планете, так глупо обманывают, что аж обидно, что такого плохого мнения обо мне. Работая с китайцами нужно ожидать обмана во всем, даже в мелочах, тогда редкой правде будешь рад.
J J
Все верно, компания "следит" за пользователями, чтобы на основе их предпочтений выдавать подходящий контент. Вопрос, скорее всего, в том, что TikTok не делится собранной о пользователях информацией со спецслужбами США!
Arina New
Война и мир