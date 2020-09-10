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Юрий Синодов
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Дурова не «выперли» из «ВКонтакте», а «Рокетбанк» не был хорошим банком

Мнение основателя Roem.ru Юрия Синодова — о том, что уход Дурова оказался удивительно корректным, а «Рокетбанк» был обречён с самого начала.

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Два самых триггерящих меня утверждения существующих в публичном дискурсе это «Дурова жёстко выперли из "ВКонтакте"» и «Рокетбанк был хорошим банком»

Про Дурова

Дуров во ВКонтакте был миноритарий, который вышел из компании получив деньги за долю, вышел с параллельно сделанным проектом, вышел с компанией, которая продавала самому «ВКонтакте» услуги («ИЦВА». Её Дуров продал позже и получил ещё нормальных денег от «Мейла»), вышел в момент, когда компания неминуемо была должна начать монетизацию самостоятельно и в целом прекратила мегабурный рост и перестала увеличивать свою капитализацию на десятки процентов каждый год.

Ни претензий от акционеров «ВКонтакте» по Telegram, ни претензий по продаже услуг самому себе — ничего этого не было. Договорились, заплатили денег, разошлись. Был какой-то пиар-наезд с выдавленной мякоткой из мента, который кончился ничем, и всё.

Это вот такие теперь жёсткие переговоры в России, да?

— Мы тебя посадим за мента.

— Ну попробуйте.

— Эх, не получается, ну ладно, держи деньги.

Серьёзно?

При этом про перелёты на частных самолётах, которые Дурову регулярно поминают типа как разбазаривание денег «ВКонтакте», на самом деле можно не говорить: это вполне могло рассматриваться как компенсационный пакет менеджеру — ну провели самолёт через компанию, сэкономили денег на выплатах физлицу, нормальная ситуация. Где-то бэху в лизинг директору берут, а тут самолёты заказывали — это нормально.

Но вообще, выйти из бизнеса с Мирилашвили с большими деньгами и непокоцанным — это очень интересный кейс, скажем так. В итоге, на мой взгляд, выход Дурова из «ВКонтакте», это пример удивительно корректного и финансово успешного расставания фаундера с бизнесом.

Если кто-то считает, что это не так, то можете посмотреть, как CEO WeWork поднимают на вилы за аренду зданий собственной компании или как бывшие владельцы «Модульбанка» пытаются получить бабки от нового владельца «Модуля».

Вот это вот — жёстко. А Дуров в шоколаде и очень давно.

Про «Рокетбанк»

Начнём с малого: «Рокетбанк» не был хорошим банком. Более того, он вообще не был банком. Это финансовый сервис, планово убыточный по юнит-экономике, который был обречён на мыкание по рынку с презенташкой «смотрите, какие у нас классные клиенты, вы хотите их купить и тратить потом кучу денег на их поддержку?»

Люди в «Рокете» вообще не хотели (или не могли — тут показания расходятся) заниматься банковским бизнесом. При похожих моделях ведения бизнеса и ништяках для клиента, у «Тинька» экономика сходилась, а «Рокетбанк», как Ассоль, сидел на берегу и ждал финансового мистера Грея, который оплатит все её хотелки. Да, можно пинать «Тинька» за зверские процентные ставки по кредиткам, но у кого они существенно меньше?

При этом выбранные Рокетбанком партнёры дважды доходили до отзыва лицензии или санации и только у Qiwi, хватило понимания, что проект с точки зрения перспектив нулевой и его надо продать или закрыть.

То есть, «банк» всю дорогу играл деньгами пользователей в орлянку, реализуя амбиции фаундеров и, говоря честно, клал болт, на то, что произойдёт с деньгами пользователей. В обмен на эту поклажу болта он постил в чатах техподдержки котиков.

И это, извините, чуть не выругался, хороший банк?

Сохранение денег должно быть первичной целью финансовых организаций, если компания этого не делает — она не имеет право на существование.

Поэтому «Рокетбанк» и перестал существовать.

#дуров #рокетбанк

Юрий Синодов
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23 комментария
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Вл В

7

А Чичваркин тоже "пример удивительно корректного и финансово успешного расставания фаундера с бизнесом"? Контору продал, деньги получил, уехал в Англию (пусть и в багажнике, ну уехал же)!

Хэппиэнд по-российски - тебе дали получить немного своих денег и уехать.

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Станислав Назаров

Вл
6

Чичваркин нарушал законы, возил серые мобилы. И имел конкурентное преимущество на рынке, так как не платил пошлины и уклонялся от налогов. 
И когда пришли ФСБ, взяв его в оборот, и предложили либо делись, либо делай все по закону. Он скинул проблемный бизнес по дешовке и свалил. Рассказывая про злых фсбшников и кровавый режим. 

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Вл В

Станислав
6

О каком конкурентном преимуществе идет речь, когда так делали абсолютно все?

И пришли к нему не ФСБ, а менты, да и "делать по закону" ему никто ничего не предлагал. Историю надо знать, уважаемый.

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Stanislav Kuligin

Вл
1

Отличный аргумент - "так делали все"

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Гордон Фримэн

Stanislav
6

Если так делали все, о каком конкурентном преимуществе идет речь?

Ответить

Вл В

Stanislav
2

Этот аргумент не для уменьшения вины, а ля разъяснения, что это не преимущество.
Невозможно работать в белую, когда все кругом работают в черную.

Ответить

Давид Гобронидзе

Stanislav
1

Отличный и понятный аргумент в пользу отсутствия "конкурентного преимущества".

Ответить

Станислав Назаров

Вл
1

Так делали не все, а те кто делали ко всем пришли.

Ответить

Вл В

Станислав
0

Как раз пришли к тем, кто так делать не хотел - кормушки не стало.

Все ввозили в черную, пользуясь услугами специальных людей. Когда решили (и появилась возможность) нормально ввозить в белую - начались проблемы, т.к. специальные люди остались без бабла.

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Михаил Иванов

Станислав
0

И мать свою сам убил заодно. 

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Алексей Андрианов

Вл
4

Ходорковский тоже жив и около 100к долларов даже себе оставил
тоже "хэппи-энд" видимо

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Вл В

Алексей
3

А ведь могли просто в тюрьме сгноить, но не сгноили же!
В копилочку успехов российских бизнесменов.

Ответить

3216q114

Алексей
1

Ходор намного больше оставил. После выхода его ждал  ярд зелени. Там только счётом в банке проскакивала инфа было 200млн зеленых.

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Даниил Слесарчук

Вл
2

"Зачем и кому в России нужно  кошмарить бизнес?  России это не выгодно!  Свои же и вытурили! "

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Давид Гобронидзе

Егор
4

 А вот с Дуровым дядя какую то хуйню несет

Какую? В чем хуйня?

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Егор Егоров

Давид
1

Почитай подробно хронологию событий, предшествующих продаже.

Этот чувак со своим мнением лишь субъективно подал идею, претендуя на самобытность и оригинальность, отобрав только нужные ему факты.

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Bulat Ziganshin

Егор
0

ну у него на красном фоне приведён пример того, что он считает нормой. какие ещё вопросы

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Три Шесть Пентиум

3

«То есть, «банк» всю дорогу играл деньгами пользователей в орлянку, реализуя амбиции фаундеров и, говоря честно, клал болт, на то, что произойдёт с деньгами пользователей. В обмен на эту поклажу болта он постил в чатах техподдержки котиков»

Автор почему-то забыл упомянуть что все деньги были застрахованы, и при сонации Открытия рокет сделал кейс - заранее предупредил всех пользователей, а тем кто не успел забрать деньги самостоятельно - удаленно заполнил и подал заявление в АСВ

Есть примеры подобной заботы о деньгах пользователей в других банках?)

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Aleksandr Kuznetsov

2

Спасибо, кэп

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Иван Борода

0

Спасибо. Грамотно и коротко

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sardelkin

0

а чего рокет похоронили? он же работает прекрасно

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Балкон.ру

0

выйти из бизнеса с Мирилашвили непокоцанным

Миралишвили такой: я не понял!!?

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Leha Shum

0

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