SCMP: владелец TikTok отказался передавать алгоритм рекомендаций при продаже в США Материал редакции
Китайская ByteDance заявила, что после сделки американское подразделение может разработать свой алгоритм.
Китайская компания ByteDance не передаст код и алгоритм своего сервиса TikTok при продаже подразделения в США. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением в совете директоров.
«Можно продать машину, но её двигатель — нет», — описал ситуацию собеседник SCMP. Он добавил, что после продажи американское подразделение TikTok может разработать свой алгоритм. Источник отметил, что конкуренция между приложениями, похожими на TikTok, растёт, поэтому времени на разработку и тестирование алгоритма будет мало.
По данным издания, ByteDance уже сообщила о своём решении американским властям и потенциальным покупателям. По условиям, поставленным президентом США Дональдом Трампом, компания должна продать американское подразделение до 15 сентября. Если сделка не состоится, приложение может быть заблокировано в США.
Объясняя позицию ByteDance, источник сослался на новую директиву китайского правительства, которая запрещает экспорт некоторых технологий без специального разрешения. Ограничения касаются в том числе технологии рекомендательных систем на основе анализа данных.
На покупку TikTok в США претендует консорциум во главе с Microsoft, к которому в августе присоединилась сеть магазинов Walmart. В числе других потенциальных покупателей СМИ называли в том числе Oracle и Twitter.
SCMP не исключает, что отказ ByteDance передавать алгоритм TikTok может повлиять на планы потенциальных покупателей и финальную сумму сделки. Представители ByteDance и TikTok не ответили на запрос издания.
Забавно, как они из кожи вон лезли, доказывая, что Китай их не контролирует, а потом оказалось, что без одобрения китайских властей они даже не могут продать свою американскую дочку. Это на заметку придуркам, которые постоянно вписываются за линию китайской компартии.
То есть если бы правительство их не контролировало, то они бы могли игнорировать его директивы? Интересно люди умеют связывать несвязуемое.
Интересно, что же там за алгоритмы рекомендаций такие?
Слышал только о генерации липовых просмотров.
Больше склоняюсь к тому, что несмотря на популярность ТикТока цифры там рисованные по бОльшей части, ибо китайцы любят пыль в глаза пускать. По крайней мере на старте
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