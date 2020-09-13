Китайская ByteDance заявила, что после сделки американское подразделение может разработать свой алгоритм.

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Китайская компания ByteDance не передаст код и алгоритм своего сервиса TikTok при продаже подразделения в США. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением в совете директоров.

«Можно продать машину, но её двигатель — нет», — описал ситуацию собеседник SCMP. Он добавил, что после продажи американское подразделение TikTok может разработать свой алгоритм. Источник отметил, что конкуренция между приложениями, похожими на TikTok, растёт, поэтому времени на разработку и тестирование алгоритма будет мало.

По данным издания, ByteDance уже сообщила о своём решении американским властям и потенциальным покупателям. По условиям, поставленным президентом США Дональдом Трампом, компания должна продать американское подразделение до 15 сентября. Если сделка не состоится, приложение может быть заблокировано в США.

Объясняя позицию ByteDance, источник сослался на новую директиву китайского правительства, которая запрещает экспорт некоторых технологий без специального разрешения. Ограничения касаются в том числе технологии рекомендательных систем на основе анализа данных.

На покупку TikTok в США претендует консорциум во главе с Microsoft, к которому в августе присоединилась сеть магазинов Walmart. В числе других потенциальных покупателей СМИ называли в том числе Oracle и Twitter.