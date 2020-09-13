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Соцсети
Альберт Хабибрахимов
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SCMP: владелец TikTok отказался передавать алгоритм рекомендаций при продаже в США Материал редакции

Китайская ByteDance заявила, что после сделки американское подразделение может разработать свой алгоритм.

5 комментариев
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Китайская компания ByteDance не передаст код и алгоритм своего сервиса TikTok при продаже подразделения в США. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением в совете директоров.

«Можно продать машину, но её двигатель — нет», — описал ситуацию собеседник SCMP. Он добавил, что после продажи американское подразделение TikTok может разработать свой алгоритм. Источник отметил, что конкуренция между приложениями, похожими на TikTok, растёт, поэтому времени на разработку и тестирование алгоритма будет мало.

По данным издания, ByteDance уже сообщила о своём решении американским властям и потенциальным покупателям. По условиям, поставленным президентом США Дональдом Трампом, компания должна продать американское подразделение до 15 сентября. Если сделка не состоится, приложение может быть заблокировано в США.

Объясняя позицию ByteDance, источник сослался на новую директиву китайского правительства, которая запрещает экспорт некоторых технологий без специального разрешения. Ограничения касаются в том числе технологии рекомендательных систем на основе анализа данных.

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На покупку TikTok в США претендует консорциум во главе с Microsoft, к которому в августе присоединилась сеть магазинов Walmart. В числе других потенциальных покупателей СМИ называли в том числе Oracle и Twitter.

SCMP не исключает, что отказ ByteDance передавать алгоритм TikTok может повлиять на планы потенциальных покупателей и финальную сумму сделки. Представители ByteDance и TikTok не ответили на запрос издания.

#новость #tiktok #byted #сшапротивtiktok

Альберт Хабибрахимов
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5 комментариев
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Максим Никитин

2

Забавно, как они из кожи вон лезли, доказывая, что Китай их не контролирует, а потом оказалось, что без одобрения китайских властей они даже не могут продать свою американскую дочку. Это на заметку придуркам, которые постоянно вписываются за линию китайской компартии.

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Andrey

Максим
0

Ну придуркам которые вписываются за госдеповскую слежку виднее.

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Николай Глущенко

Максим
0

То есть если бы правительство их не контролировало, то они бы могли игнорировать его директивы? Интересно люди умеют связывать несвязуемое.

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Leonid Sobchenko

1

без алгоритма тикток просто пользовательская база...

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Карен Гаспарян

0

Интересно, что же там за алгоритмы рекомендаций такие?
Слышал только о генерации липовых просмотров.
Больше склоняюсь к тому, что несмотря на популярность ТикТока цифры там рисованные по бОльшей части, ибо китайцы любят пыль в глаза пускать. По крайней мере на старте

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