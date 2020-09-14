Пользователи ждут кнопки редактирования твитов несколько лет, но пока компания не планирует её добавлять.

13 сентября 2020 года некоторые пользователи Twitter обратили внимание, что могут отредактировать опубликованные твиты. Если удалить ответ на твит, а затем снова попробовать на него ответить, то «удалённый» текст появится снова, что позволит исправить ошибки и отправить его заново.