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Соцсети
Лиана Липанова
530

Некоторые пользователи Twitter смогли отредактировать свои твиты — компания заявила, что это ошибка Материал редакции

Пользователи ждут кнопки редактирования твитов несколько лет, но пока компания не планирует её добавлять.

13 сентября 2020 года некоторые пользователи Twitter обратили внимание, что могут отредактировать опубликованные твиты. Если удалить ответ на твит, а затем снова попробовать на него ответить, то «удалённый» текст появится снова, что позволит исправить ошибки и отправить его заново.

Star Simpson @starsandrobots
OMG I think I just edited a tweet?? I wrote a tweet, noticed a benign single-letter typo, deleted the tweet and pressed “reply” again and found the full text of my previous tweet available to edit and send again. If this really is the feature test I think it is I am SO HAPPY.
Tom Warren @tomwarren
Twitter seems to be testing a neat way to edit tweets. If you delete a tweet when you reply to someone and then go to reply again it brings the old text back so you can correct your typo https://twitter.com/starsandrobots/status/1305237905737166854 https://t.co/YNQ6FSIlLS

Однако пресс-секретарь соцсети Лиз Келли заявила, что это баг и компания не тестирует новую функцию. Исправила ли компания ошибку, неизвестно.

liz kelley @lizkelley
@tomwarren hey tom - unfortunately, we're not testing this. it's a bug and we're looking into it.
  • Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси в конце 2016 года говорил, что кнопка редактирования — это одна из самых популярных просьб пользователей.
  • В 2018 году Дорси снова заявил, что компания хочет добавить возможность редактировать твиты, но не уточнил, когда.
  • В августе 2019 года руководитель продукта Twitter Кейвон Бейкпур объявил, что компания не планирует в ближайшее время добавлять такую функцию: «Её нет в верхней части списка наших приоритетов».
  • В январе 2020 года Дорси заявил, что в 2020 году в Twitter не появится кнопка редактирования, а также добавил, что, возможно, она не появится никогда.
  • В начале июля команда Twitter пообещала добавить редактирование твитов, когда все начнут носить маски для борьбы с пандемией. В сентябре Twitter заявила, что «это не сработало».

#новость #twitter

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Илитный Иксперт

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Зачем твиттор вообще нужен? Там один sjw-скам остался

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Лучезарный Смех

Илитный
0

А как бы мы узнали о ведре мочи? Вот ))

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Илитный Иксперт

Лучезарный
0

В другой хуйне бы написали, нашел проблему

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Лучезарный Смех

Илитный
0

Мне тоже без разницы

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Alexey Sharapov

0

А что они вообще добавили за последние несколько лет кроме дурацкой выдачи?

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Alex Cox

Alexey
2

И хорошо что по минимуму добавляют, не нужно это превращать в хрен знает что.
Давно могли бы инстаграм и тикток свой внутри запилить, но хорошо что не делают этого.

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Alexey Sharapov

Alex
0

Согласен, я скорее к тому, что помимо забот о невмешательстве в политику и прочей политике, уж редактирование сообщений могли бы сделать.

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Данила Верещаков

0

"... что кнопка редактирования — это одна из самых популярных просьб пользователей.
"
" ... в Twitter не появится кнопка редактирования, а также добавил, что, возможно, она не появится никогда."

Тоже не вижу причин для появления кнопки редактирования. Кому она вообще нужна? Да эту фичи вообще никто не заметит

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Alec Whitman

0

Блин, а жаль, что нельзя твиты редачить, давно пора уже добавить это. Хотя бы в течении суток, как в вк

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Ilya Sorokin

Alec
0

То есть, подумать перед тем, как пишешь - сложно? Да и удалить же можно)

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Alec Whitman

Ilya
0

да, ну всякое бывает, те же опечатки... Понятно, что удалить можно, но редачить же удобнее, особенно если ответы уже есть

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Ilya Sorokin

Alec
0

Да опечатки фигня. Даже в СМИ с их корректорами и т.д. регулярно вижу. И не только в срочных новостях )
Хотя конечно странно, что такую простейшую функцию не могут сделать. 

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Roman

0

Это не фича, это баг!

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