До Дзен-среды осталось
Некоторые пользователи Twitter смогли отредактировать свои твиты — компания заявила, что это ошибка Материал редакции
Пользователи ждут кнопки редактирования твитов несколько лет, но пока компания не планирует её добавлять.
13 сентября 2020 года некоторые пользователи Twitter обратили внимание, что могут отредактировать опубликованные твиты. Если удалить ответ на твит, а затем снова попробовать на него ответить, то «удалённый» текст появится снова, что позволит исправить ошибки и отправить его заново.
Однако пресс-секретарь соцсети Лиз Келли заявила, что это баг и компания не тестирует новую функцию. Исправила ли компания ошибку, неизвестно.
- Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси в конце 2016 года говорил, что кнопка редактирования — это одна из самых популярных просьб пользователей.
- В 2018 году Дорси снова заявил, что компания хочет добавить возможность редактировать твиты, но не уточнил, когда.
- В августе 2019 года руководитель продукта Twitter Кейвон Бейкпур объявил, что компания не планирует в ближайшее время добавлять такую функцию: «Её нет в верхней части списка наших приоритетов».
- В январе 2020 года Дорси заявил, что в 2020 году в Twitter не появится кнопка редактирования, а также добавил, что, возможно, она не появится никогда.
- В начале июля команда Twitter пообещала добавить редактирование твитов, когда все начнут носить маски для борьбы с пандемией. В сентябре Twitter заявила, что «это не сработало».
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Илитный Иксперт
Зачем твиттор вообще нужен? Там один sjw-скам остался
Лучезарный СмехИлитный
А как бы мы узнали о ведре мочи? Вот ))
Илитный ИкспертЛучезарный
В другой хуйне бы написали, нашел проблему
Лучезарный СмехИлитный
Мне тоже без разницы
Alexey Sharapov
А что они вообще добавили за последние несколько лет кроме дурацкой выдачи?
Alex CoxAlexey
И хорошо что по минимуму добавляют, не нужно это превращать в хрен знает что.
Давно могли бы инстаграм и тикток свой внутри запилить, но хорошо что не делают этого.
Alexey SharapovAlex
Согласен, я скорее к тому, что помимо забот о невмешательстве в политику и прочей политике, уж редактирование сообщений могли бы сделать.
Данила Верещаков
"... что кнопка редактирования — это одна из самых популярных просьб пользователей.
"
" ... в Twitter не появится кнопка редактирования, а также добавил, что, возможно, она не появится никогда."
Тоже не вижу причин для появления кнопки редактирования. Кому она вообще нужна? Да эту фичи вообще никто не заметит
Alec Whitman
Блин, а жаль, что нельзя твиты редачить, давно пора уже добавить это. Хотя бы в течении суток, как в вк
Ilya SorokinAlec
То есть, подумать перед тем, как пишешь - сложно? Да и удалить же можно)
Alec WhitmanIlya
да, ну всякое бывает, те же опечатки... Понятно, что удалить можно, но редачить же удобнее, особенно если ответы уже есть
Ilya SorokinAlec
Да опечатки фигня. Даже в СМИ с их корректорами и т.д. регулярно вижу. И не только в срочных новостях )
Хотя конечно странно, что такую простейшую функцию не могут сделать.
Roman
Это не фича, это баг!