До Дзен-среды осталось
Oracle подтвердила заключение сделки по покупке бизнеса TikTok в США — осталось дождаться согласия властей Материал редакции
Власти пообещали рассмотреть сделку в течение недели.
- Oracle подтвердила, что заключила сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о покупке сервиса для коротких видео, сообщает CNBC.
- ByteDance уже направила в Минфин США предложение по сделке, согласно которому Oracle будет выступать в качестве «надёжного технологического партнёра», передаёт издание.
- 14 сентября министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство планирует рассмотреть сделку в течение недели. Власти должны убедиться, что данные американцев будут в безопасности, добавил он.
- В августе власти США пригрозили блокировкой TikTok в стране — ByteDance подозревают в слежке за пользователями и передаче их данных властям Китая. Сервис сможет продолжить работу в стране, если продаст часть бизнеса американской компании до 15 сентября.
- СМИ писали, что переговоры о покупке части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. 13 сентября Microsoft сообщила, что ByteDance отклонила предложение американской компании о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
- По данным источников Reuters, ByteDance сделала выбор в пользу Oracle, которая станет технологическим партнёром китайской компании и будет управлять данными американских пользователей TikTok.
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