До Дзен-среды осталось
Соцсети
Лиана Липанова
468

Oracle подтвердила заключение сделки по покупке бизнеса TikTok в США — осталось дождаться согласия властей Материал редакции

Власти пообещали рассмотреть сделку в течение недели.

  • Oracle подтвердила, что заключила сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о покупке сервиса для коротких видео, сообщает CNBC.
  • ByteDance уже направила в Минфин США предложение по сделке, согласно которому Oracle будет выступать в качестве «надёжного технологического партнёра», передаёт издание.
  • 14 сентября министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство планирует рассмотреть сделку в течение недели. Власти должны убедиться, что данные американцев будут в безопасности, добавил он.
  • В августе власти США пригрозили блокировкой TikTok в стране — ByteDance подозревают в слежке за пользователями и передаче их данных властям Китая. Сервис сможет продолжить работу в стране, если продаст часть бизнеса американской компании до 15 сентября.
  • СМИ писали, что переговоры о покупке части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. 13 сентября Microsoft сообщила, что ByteDance отклонила предложение американской компании о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
  • По данным источников Reuters, ByteDance сделала выбор в пользу Oracle, которая станет технологическим партнёром китайской компании и будет управлять данными американских пользователей TikTok.
Технологический партнёр, а не покупатель: зачем…
Oracle сможет конкурировать с Microsoft и Amazon в облачных технологиях, а также вновь развивать…
vc.ru

#tiktok #новость #сшапротивtiktok #oracle

Лиана Липанова
+26 881
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432tiktok","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok","oracle"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 158252, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 14 Sep 2020 18:25:45 +0300", "is_special": false }
SEO
Антикейс: как уничтожить результат двухлетней работы по SEO за один день
Три года назад вышла публикация Якова Когана про прыщавую девочку, которая погубит весь ваш маркетинг. В тот момент…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Max Solgalov

0

Эх, а как бы цукерберговский Reels сразу расцвёл!

Ответить

Henry Coop

0

прогнулись китайцы

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
НА ФОРУМЕ «FINTECH: БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ» ОБСУДИЛИ МИРОВЫЕ ФИНАСОВЫЕ ТРЕНДЫ
За последние пять лет отрасль финансовых технологий стала развиваться значительными темпами. Уже привычные сегодня банк…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
FONMIX провел первую в России цифровую сделку по передаче прав на трек через платформу IPEX
В рамках закрытой презентации биржи интеллектуальной собственности IPEX состоялась первая цифровая сделка по передаче п…
0
GenerationS
Подписан
Отписаться
Deep dive в инновации. Онлайн-курс от GenerationS
Сегодня весь мир по-другому взглянул на инновации: то, что еще недавно было вспомогательным инструментом, сейчас являет…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
shmitter
за день
Когда уже Яндекс поймёт, что бизнес не в том чтобы сделать красивое приложение и быть посредником, а в том чтобы проконтролировать курьеров/водителей, сделать такую экономику, чтобы «партнеры» не бастовали. В целом в…
Вместе с заказом из «Яндекс.Лавки» клиентка получила ведро с мочой — компания не смогла выяснить, как оно попало в пакет
Сергей Сергеев
за неделю
Они бы потеряли меня на этапе, где нужно выйти из дома. 
Как я перевел «службе безопасности Сбербанка» 105 тысяч рублей

Комментарии

Anatoly

Профессиональное выгорание: как…

Arseniy Kirsanov

МВД предложило ввести ID-карты…

Дмитрий Гладышев

Пользователь обнаружил в коде…

Vl Al

9 причин, почему ЭДО нужен…

Денис Пешехонов

Марафон кейсов Evrone — День…

Артем Бирюков

Ноотроп убивающий тревожность и…

Александр Лисов

Как отправлять заявки с…

iMAX

Как мы вышли на рынок США с…

Lada Pozdeeva

Появляются «Пятерочки» с…

Lada Pozdeeva

Появляются «Пятерочки» с…

Vyacheslav…

Внутренняя кухня маркетплейсов…

Nikolay Khort

7 проблем, которые мешают моему…

Олег Иванцов

Банк «Открытие» и невыполнение…

Denis Novikov

Пользователь обнаружил в коде…

Николай Журавлев

Как выбрать программу для…

Lada Pozdeeva

Появляются «Пятерочки» с…

Александр Рогожников

Где мы будем жить через 100 лет?

Pavel Nekhaev

Внутренняя кухня маркетплейсов…