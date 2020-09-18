Также компания хочет вывести TikTok на американскую биржу, говорят источники.

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Чтобы решить проблему с правом собственности на TikTok, материнская компания ByteDance решила провести IPO глобального бизнеса соцсети на фондовой бирже в США, передают CNBC и The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Oracle получит миноритарную долю в компании, она составит менее 20%, утверждают два собеседника CNBC. Другой участник переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, компания Walmart, также получит долю в компании, но её размер до сих пор неизвестен, говорят источники. Глава государства должен одобрить сделку 18 или 19 сентября, утверждают они.

17 сентября 2020 года Федеральное казначейство США отправило участникам переговоров основные замечания по условиям сделки между TikTok и Oracle, утверждают источники CNBC. ByteDance их приняла, указывают они.

Суть поправок неизвестна, отмечает агентство. Некоторые изменения были связаны с тем, как будут обрабатываться и защищаться данные и исходный код TikTok, уточняет NYT со ссылкой на источник.

Параллельно с обсуждением сделки TikTok ищет замену ушедшему гендиректору Кевину Майеру — им может стать экс-глава и сооснователь Instagram Кевин Систром, утверждают осведомлённые источники NYT. Переговоры предварительные, уточнили собеседники издания.

Выход TikTok на биржу может стать крупнейшим IPO ИТ-компании за последние годы, отмечает агентство. Инвесторы оценивают её в $50 млрд, а в ходе IPO оценка технологических компаний типа Snowflake выросла на миллиарды долларов, указывает издание.