Сбербанка в прямом эфире
NYT: ByteDance ищет нового главу на бизнес TikTok в США и ведёт переговоры с сооснователем Instagram Кевином Систромом Материал редакции
Также компания хочет вывести TikTok на американскую биржу, говорят источники.
Чтобы решить проблему с правом собственности на TikTok, материнская компания ByteDance решила провести IPO глобального бизнеса соцсети на фондовой бирже в США, передают CNBC и The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Oracle получит миноритарную долю в компании, она составит менее 20%, утверждают два собеседника CNBC. Другой участник переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, компания Walmart, также получит долю в компании, но её размер до сих пор неизвестен, говорят источники. Глава государства должен одобрить сделку 18 или 19 сентября, утверждают они.
17 сентября 2020 года Федеральное казначейство США отправило участникам переговоров основные замечания по условиям сделки между TikTok и Oracle, утверждают источники CNBC. ByteDance их приняла, указывают они.
Суть поправок неизвестна, отмечает агентство. Некоторые изменения были связаны с тем, как будут обрабатываться и защищаться данные и исходный код TikTok, уточняет NYT со ссылкой на источник.
Параллельно с обсуждением сделки TikTok ищет замену ушедшему гендиректору Кевину Майеру — им может стать экс-глава и сооснователь Instagram Кевин Систром, утверждают осведомлённые источники NYT. Переговоры предварительные, уточнили собеседники издания.
Выход TikTok на биржу может стать крупнейшим IPO ИТ-компании за последние годы, отмечает агентство. Инвесторы оценивают её в $50 млрд, а в ходе IPO оценка технологических компаний типа Snowflake выросла на миллиарды долларов, указывает издание.
- TikTok грозит блокировка в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Компанию подозревают в слежке за пользователями и передаче информации властям Китая.
- В середине августа президент Дональд Трамп подписал указ о запрете соцсети в стране, если приложение не купит американская компания.
- Переговоры о покупке части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. В середине сентября ByteDance отказалась от сделки с Microsoft.
- Oracle подтвердила заключение сделки по покупке бизнеса TikTok в США — осталось дождаться согласия властей.
Блоги компаний
Показать еще