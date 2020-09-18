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Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила маркетплейс внутри соцсети с товарами от сообществ и пользователей Материал редакции

У компании уже есть персональная лента «Покупки» в мобильном приложении с товарами с AliExpress — в будущем она объединится с «Маркетом».

14 комментариев
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«ВКонтакте» представила маркетплейс «Маркет» с товарами от сообществ и друзей пользователя, рассказали vc.ru в соцсети. В ближайшие дни он будет доступен всем пользователям в меню в десктопной версии и по прямой ссылке.

В разделе собраны предложения от 190 тысяч продавцов в 13 основных категориях: «Детские товары», «Красота и здоровье» и других. Также в нём есть поиск, список заказов, информация об акциях, персональные подборки и рекомендации — алгоритмы учитывают возраст, город, увлечения, сезон и так далее.

«ВКонтакте»

«Маркет» работает как витрина, на которой представлены все товары, которые продавцы добавили в сообществах, уточнили в соцсети. После добавления «Товаров» в группе, они автоматически попадут на маркетплейс. Преимущество в поисковой выдаче получат магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией, отметили во «ВКонтакте».

За логистику отвечает сам продавец, но у «ВКонтакте» есть готовые решения, например, возможность подключить онлайн-оплату или доставку через Boxberry и СДЭК, напомнили в компании. В будущем соцсеть планирует добавлять услуги для продавцов и покупателей.

На фоне всех других площадок «Маркет» выделяется социальностью, которая возможна благодаря «ВКонтакте». Например, только во «ВКонтакте» пользователи встретят товары от сообществ и людей, на которые они подписаны. Кроме того, мы можем точнее настроить рекомендации, потому что потенциальные покупатели указывают в профиле свой возраст, пол и интересы.

Мы планируем и дальше развивать социальную сторону раздела — к примеру, добавить отзывы на товары от блогеров и других пользователей.

Ирина Денежкина
директор по электронной коммерции «ВКонтакте»

У «ВКонтакте» уже есть персональная лента «Покупки» в мобильном приложении с товарами с AliExpress, котрую соцсеть запустила в ноябре 2019 года. В будущем «Маркет» объединится с «Покупками» в приложении, уточнили в компании, не назвав конкретные сроки.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Vladislav Stan

2

вконтакте еще кто-то сидит?

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Артур

Vladislav
8

"Мои знакомые не сидят во вконтакте, значит никто не сидит во вконтакте"

Ответить

Vladislav Stan

Артур
–1

я перестал пользоваться, просто интересно, остались ли там люди

Ответить

Владислав Лозовицкий

Vladislav
2

Ахахахах, ты считаешь себя настолько важным, что вместе с тобой все уходят из соц-сетей😂
Ну как минимум ты мог посмотреть онлайн ВК, а не на vc.ru спрашивать

Ответить

Артем Павлючук

Владислав
1

Тогда никто не узнал его позицию )

Ответить

Светлана Завацкая

Владислав
0

Согласна с вами Владислав, как высокомерно люди думают, если они ушли то все ушли? Я больше вам скажу и в Одноклассниках тоже есть онлайн.(дополнила ваш комментарий) 

Ответить

Иннокентий Фефилов

Vladislav
0

В симиларвебе забанили?

Ответить

Евгений Разманов

Vladislav
0

Там активность людей давно перешла в паблики. Активность на персональных страницах - это в инстач.

Ответить

Сергей Мазур

Vladislav
0

You're too old for this shit

Ответить

911

2

можно еще больше видов рекламы, таргетнга , маркет плейсы, как же меил ру выжимает деньги просто ппц

Ответить

Сергей Мазур

911
0

Они пытаются надрать задницу Авито, но пока плохо получается. В любом случае конкуренция Авито полезна. 

Ответить

Розарио Агро

2

Ахаха, маркетплейсы из кожи лезут, пытаясь собрать побольше информации о клиенте и ничего не нарушить, а тут уже все готово - чаты, лента, персональная информация, поиск, авторизации и тд. 

Ответить

Yury Kotov

0

Сделайте более яркий цвет соцсети, может быть ярко синий как у Фейсбука

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Евгений Разманов

Yury
0

Не делайте так, пожалуйста!

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