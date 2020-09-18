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«ВКонтакте» запустила маркетплейс внутри соцсети с товарами от сообществ и пользователей Материал редакции
У компании уже есть персональная лента «Покупки» в мобильном приложении с товарами с AliExpress — в будущем она объединится с «Маркетом».
«ВКонтакте» представила маркетплейс «Маркет» с товарами от сообществ и друзей пользователя, рассказали vc.ru в соцсети. В ближайшие дни он будет доступен всем пользователям в меню в десктопной версии и по прямой ссылке.
В разделе собраны предложения от 190 тысяч продавцов в 13 основных категориях: «Детские товары», «Красота и здоровье» и других. Также в нём есть поиск, список заказов, информация об акциях, персональные подборки и рекомендации — алгоритмы учитывают возраст, город, увлечения, сезон и так далее.
«Маркет» работает как витрина, на которой представлены все товары, которые продавцы добавили в сообществах, уточнили в соцсети. После добавления «Товаров» в группе, они автоматически попадут на маркетплейс. Преимущество в поисковой выдаче получат магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией, отметили во «ВКонтакте».
За логистику отвечает сам продавец, но у «ВКонтакте» есть готовые решения, например, возможность подключить онлайн-оплату или доставку через Boxberry и СДЭК, напомнили в компании. В будущем соцсеть планирует добавлять услуги для продавцов и покупателей.
У «ВКонтакте» уже есть персональная лента «Покупки» в мобильном приложении с товарами с AliExpress, котрую соцсеть запустила в ноябре 2019 года. В будущем «Маркет» объединится с «Покупками» в приложении, уточнили в компании, не назвав конкретные сроки.
вконтакте еще кто-то сидит?
я перестал пользоваться, просто интересно, остались ли там люди
Ахахахах, ты считаешь себя настолько важным, что вместе с тобой все уходят из соц-сетей😂
Ну как минимум ты мог посмотреть онлайн ВК, а не на vc.ru спрашивать
Согласна с вами Владислав, как высокомерно люди думают, если они ушли то все ушли? Я больше вам скажу и в Одноклассниках тоже есть онлайн.(дополнила ваш комментарий)
Там активность людей давно перешла в паблики. Активность на персональных страницах - это в инстач.
можно еще больше видов рекламы, таргетнга , маркет плейсы, как же меил ру выжимает деньги просто ппц
Они пытаются надрать задницу Авито, но пока плохо получается. В любом случае конкуренция Авито полезна.
Ахаха, маркетплейсы из кожи лезут, пытаясь собрать побольше информации о клиенте и ничего не нарушить, а тут уже все готово - чаты, лента, персональная информация, поиск, авторизации и тд.
Сделайте более яркий цвет соцсети, может быть ярко синий как у Фейсбука
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