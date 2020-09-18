На фоне всех других площадок «Маркет» выделяется социальностью, которая возможна благодаря «ВКонтакте». Например, только во «ВКонтакте» пользователи встретят товары от сообществ и людей, на которые они подписаны. Кроме того, мы можем точнее настроить рекомендации, потому что потенциальные покупатели указывают в профиле свой возраст, пол и интересы.

Мы планируем и дальше развивать социальную сторону раздела — к примеру, добавить отзывы на товары от блогеров и других пользователей.