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Галина Мубаракшина
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Минторг США пообещал заблокировать WeChat и TikTok в App Store и Google Play с 20 сентября Материал редакции

Дональд Трамп может отменить запрет на загрузку TikTok, если её владельцу удастся договориться с американскими властями.

17 комментариев
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Министерство торговли США планирует выпустить приказ, согласно которому с 20 сентября американские пользователи не смогут загружать приложения TikTok и WeChat. Ведомство намерено выпустить документ 18 сентября, пишет Reuters со ссылкой на трёх чиновников.

Обновлено в 15:30. Министерство торговли выпустило приказ о блокировке TikTok и WeChat. Он предусматривает удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США.

С 20 сентября для WeChat и с 12 ноября для TikTok — компаниям в США будет запрещён хостинг этих сервисов, а также использование кода, функций из WeChat и TikTok в программном обеспечении или сервисах, которые разработаны или доступны в США, говорится в заявлении Минторга.

Запрет на загрузку TikTok до вступления приказа в силу может отменить президент США Дональд Трамп, поскольку материнская компания сервиса ByteDance пытается договориться о судьбе бизнеса соцсети в США, утверждают источники Reuters.

ByteDance до сих пор ведёт переговоры с Oracle о создании новой компании — TikTok Global, чтобы убедить власти в безопасности данных американских пользователей, указывает агентство. ByteDance необходимо одобрение сделки со стороны Трампа.

Распоряжение не будет ограничивать бизнес компаний, которые используют WeChat за рубежом, указывает Reuters. Например, Walmart и Starbucks смогут по-прежнему использовать встроенные в WeChat «мини-приложения» для работы с потребителями в Китае.

Запрет не коснётся операций компаний помимо WeChat, которыми владеет китайская Tencent, например, игровых сервисов, уточняет агентство. Apple, Google и другие платформы смогут предлагать TikTok и WeChat пользователям за пределами США.

Министерство не будет наказывать американцев, которые пользуются WeChat и TikTok, приказ также не запрещает хранить их данные в США, утверждают источники издания. Некоторые американцы смогут найти обходные пути — например, загрузить приложение во время поездки за границу или использовать VPN, десктопный клиент, признали собеседники агентства.

О блокировке приложений говорилось в указах Дональда Трампа, опубликованных в августе 2020 года. Срок их исполнения истекает 20 сентября, пишет Reuters.

#новость #сшапротивtiktok #wechat #tiktok

Галина Мубаракшина
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17 комментариев
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Sergey Ontime

34

Запретите у нас Дзен.

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Комментарий удален

Илитный Иксперт

Sergey
2

Прочитал как "заберите", реально пусть лучше трамп его себе заберет

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Илитный Иксперт

11

Американский чебурнет

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Pixel Lens

Илитный
5

Это другое :3

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Илитный Иксперт

Илитный
1
Ответить

Andrey Arsentyev

4

Прошу компетентным органамРоссийской Федерации заблокировать TikTok пожизненно без права на разблокировку.

Ответить

Максим Мильгаузен

Andrey
8

Запретить запрещальщиков

Ответить

Andrey Arsentyev

Максим
0

тиктокер - детектед, хватайте его!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Andrey
0

у мальчиков стресс, у девочек стресс.....
почему я это запомнил?????

Ответить

Andrei Smirnovsky

5

Art of the deal, chapter 1: ispolzovat administrativnoe davlenie

Ответить

Andrey Frolchenkov

3

*это другое мем*

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Murat Oshroev

0

❤️

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Опять это 20-е сентября. 
Что за дата такая мифическая. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
0

На карантин всех обещали отправить

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Анон Плиз

0

В итоге сторы забанят эти приложухи только на территории США? Остальной мир очканули блокировать?))

Ответить

Yura Nabokov

0

Трамп уже не знает, что бы такое вытворить, чтобы таки остаться в кресле

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max smirnoff

–2

Бля, да просто отстегните им бабла... Акций, опционов... Они же прямым текстом кагбэ намекают ))

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