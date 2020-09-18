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Минторг США пообещал заблокировать WeChat и TikTok в местных App Store и Google Play с 20 сентября Материал редакции
Дональд Трамп может отменить запрет на загрузку TikTok, если её владельцу удастся договориться с американскими властями.
Министерство торговли США планирует выпустить приказ, согласно которому с 20 сентября американские пользователи не смогут загружать приложения TikTok и WeChat. Ведомство намерено выпустить документ 18 сентября, пишет Reuters со ссылкой на трёх чиновников.
Обновлено в 15:30. Министерство торговли выпустило приказ о блокировке TikTok и WeChat. Он предусматривает удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США.
С 20 сентября для WeChat и с 12 ноября для TikTok — компаниям в США будет запрещён хостинг этих сервисов, а также использование кода, функций из WeChat и TikTok в программном обеспечении или сервисах, которые разработаны или доступны в США, говорится в заявлении Минторга.
Запрет на загрузку TikTok до вступления приказа в силу может отменить президент США Дональд Трамп, поскольку материнская компания сервиса ByteDance пытается договориться о судьбе бизнеса соцсети в США, утверждают источники Reuters.
ByteDance до сих пор ведёт переговоры с Oracle о создании новой компании — TikTok Global, чтобы убедить власти в безопасности данных американских пользователей, указывает агентство. ByteDance необходимо одобрение сделки со стороны Трампа.
Распоряжение не будет ограничивать бизнес компаний, которые используют WeChat за рубежом, указывает Reuters. Например, Walmart и Starbucks смогут по-прежнему использовать встроенные в WeChat «мини-приложения» для работы с потребителями в Китае.
Запрет не коснётся операций компаний помимо WeChat, которыми владеет китайская Tencent, например, игровых сервисов, уточняет агентство. Apple, Google и другие платформы смогут предлагать TikTok и WeChat пользователям за пределами США.
Министерство не будет наказывать американцев, которые пользуются WeChat и TikTok, приказ также не запрещает хранить их данные в США, утверждают источники издания. Некоторые американцы смогут найти обходные пути — например, загрузить приложение во время поездки за границу или использовать VPN, десктопный клиент, признали собеседники агентства.
О блокировке приложений говорилось в указах Дональда Трампа, опубликованных в августе 2020 года. Срок их исполнения истекает 20 сентября, пишет Reuters.
Запретите у нас Дзен.
Комментарий удален
Прочитал как "заберите", реально пусть лучше трамп его себе заберет
Американский чебурнет
Прошу компетентным органамРоссийской Федерации заблокировать TikTok пожизненно без права на разблокировку.
Запретить запрещальщиков
у мальчиков стресс, у девочек стресс.....
почему я это запомнил?????
Опять это 20-е сентября.
Что за дата такая мифическая.
В итоге сторы забанят эти приложухи только на территории США? Остальной мир очканули блокировать?))
предлагаю бизнес план-кто там в штатах купите сколько сможете телефонов, поставьте TikTok и после 20 числа сможете в 10 раз дороже продать каждый школоте
Штаты продолжают войну с Поднебесной, но при этом скатываются в то же дно, где уже давно сидят Россия, Украина, Беларусь...
Почему-то государство считает, что оно вправе указывать третьим лицам, где хранить данные своих граждан...
... но самих граждан почему-то никто не спрашивает об этом - это раз
... а что делать не гражданам, пребывающим на территории этого государства?
Для меня, что одни, что вторые, что третьи - идиоты (в смысле те, кто принимает такие решения)
Бля, да просто отстегните им бабла... Акций, опционов... Они же прямым текстом кагбэ намекают ))
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