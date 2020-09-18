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Галина Мубаракшина
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Минторг США пообещал заблокировать WeChat и TikTok в местных App Store и Google Play с 20 сентября Материал редакции

Дональд Трамп может отменить запрет на загрузку TikTok, если её владельцу удастся договориться с американскими властями.

23 комментария
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Министерство торговли США планирует выпустить приказ, согласно которому с 20 сентября американские пользователи не смогут загружать приложения TikTok и WeChat. Ведомство намерено выпустить документ 18 сентября, пишет Reuters со ссылкой на трёх чиновников.

Обновлено в 15:30. Министерство торговли выпустило приказ о блокировке TikTok и WeChat. Он предусматривает удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США.

С 20 сентября для WeChat и с 12 ноября для TikTok — компаниям в США будет запрещён хостинг этих сервисов, а также использование кода, функций из WeChat и TikTok в программном обеспечении или сервисах, которые разработаны или доступны в США, говорится в заявлении Минторга.

Запрет на загрузку TikTok до вступления приказа в силу может отменить президент США Дональд Трамп, поскольку материнская компания сервиса ByteDance пытается договориться о судьбе бизнеса соцсети в США, утверждают источники Reuters.

ByteDance до сих пор ведёт переговоры с Oracle о создании новой компании — TikTok Global, чтобы убедить власти в безопасности данных американских пользователей, указывает агентство. ByteDance необходимо одобрение сделки со стороны Трампа.

Распоряжение не будет ограничивать бизнес компаний, которые используют WeChat за рубежом, указывает Reuters. Например, Walmart и Starbucks смогут по-прежнему использовать встроенные в WeChat «мини-приложения» для работы с потребителями в Китае.

Запрет не коснётся операций компаний помимо WeChat, которыми владеет китайская Tencent, например, игровых сервисов, уточняет агентство. Apple, Google и другие платформы смогут предлагать TikTok и WeChat пользователям за пределами США.

Министерство не будет наказывать американцев, которые пользуются WeChat и TikTok, приказ также не запрещает хранить их данные в США, утверждают источники издания. Некоторые американцы смогут найти обходные пути — например, загрузить приложение во время поездки за границу или использовать VPN, десктопный клиент, признали собеседники агентства.

О блокировке приложений говорилось в указах Дональда Трампа, опубликованных в августе 2020 года. Срок их исполнения истекает 20 сентября, пишет Reuters.

#новость #сшапротивtiktok #wechat #tiktok

Галина Мубаракшина
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23 комментария
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Sergey Ontime

43

Запретите у нас Дзен.

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Комментарий удален

Илитный Иксперт

Sergey
2

Прочитал как "заберите", реально пусть лучше трамп его себе заберет

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Nikita Rogatov

Илитный
0

Да запретить тоже можно, хоть шерсти клок

Ответить

Илитный Иксперт

12

Американский чебурнет

Ответить

Pixel Lens

Илитный
6

Это другое :3

Ответить

Илитный Иксперт

Илитный
1
Ответить

Andrey Arsentyev

5

Прошу компетентным органамРоссийской Федерации заблокировать TikTok пожизненно без права на разблокировку.

Ответить

Максим Мильгаузен

Andrey
11

Запретить запрещальщиков

Ответить

Andrey Arsentyev

Максим
3

тиктокер - детектед, хватайте его!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Andrey
0

у мальчиков стресс, у девочек стресс.....
почему я это запомнил?????

Ответить

Andrei Smirnovsky

7

Art of the deal, chapter 1: ispolzovat administrativnoe davlenie

Ответить

Andrey Frolchenkov

3

*это другое мем*

Ответить

Murat Oshroev

0

❤️

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Опять это 20-е сентября. 
Что за дата такая мифическая. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
0

На карантин всех обещали отправить

Ответить

Анон Плиз

0

В итоге сторы забанят эти приложухи только на территории США? Остальной мир очканули блокировать?))

Ответить

Розарио Агро

Анон
0

Где хранятся наши данные министерству торговли сша фиолетово.

Ответить

Yura Nabokov

0

Трамп уже не знает, что бы такое вытворить, чтобы таки остаться в кресле

Ответить

Evgeny Terentev

0

WeChat не дал флешку с ключами?

Ответить

Saucedo Puetz

0

предлагаю бизнес план-кто там в штатах купите сколько сможете телефонов, поставьте TikTok и после 20 числа сможете в 10 раз дороже продать каждый школоте

Ответить

Станислав Стальных

0

Штаты продолжают войну с Поднебесной, но при этом скатываются в то же дно, где уже давно сидят Россия, Украина, Беларусь...

Почему-то государство считает, что оно вправе указывать третьим лицам, где хранить данные своих граждан...

... но самих граждан почему-то никто не спрашивает об этом - это раз
... а что делать не гражданам, пребывающим на территории этого государства?

Для меня, что одни, что вторые, что третьи - идиоты (в смысле те, кто принимает такие решения)

Ответить

Степан Марципан

0

зовите рэмбо. демократия в опасности...

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max smirnoff

–2

Бля, да просто отстегните им бабла... Акций, опционов... Они же прямым текстом кагбэ намекают ))

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