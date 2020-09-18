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Reuters: Минторг США планирует заблокировать WeChat и TikTok в App Store и Google Play с 20 сентября Материал редакции
Дональд Трамп может отменить запрет на загрузку TikTok, если её владельцу удастся договориться с американскими властями.
Министерство торговли США планирует выпустить приказ, согласно которому с 20 сентября американские пользователи не смогут загружать приложения TikTok и WeChat. Ведомство намерено выпустить документ 18 сентября, пишет Reuters со ссылкой на трёх чиновников.
Запрет на загрузку TikTok до его вступления в силу может отменить президент США Дональд Трамп, поскольку материнская компания сервиса ByteDance пытается договориться о судьбе бизнеса соцсети в США, утверждают источники.
ByteDance до сих пор ведёт переговоры с Oracle о создании новой компании — TikTok Global, чтобы убедить власти в безопасности данных американских пользователей, указывает агентство. ByteDance необходимо одобрение сделки со стороны Трампа.
Приказ Минторга предполагает удаление приложений из App Store, Google Play и любых других платформ, которые доступны в США, рассказал Reuters высокопоставленный источник в министерстве.
Распоряжение не будет ограничивать бизнес компаний, которые используют WeChat за рубежом, указывает Reuters. Например, Walmart и Starbucks смогут по-прежнему использовать встроенные в WeChat «мини-приложения» для работы с потребителями в Китае.
Запрет не коснётся операций компаний помимо WeChat, которыми владеет китайская Tencent, например, игровых сервисов, уточняет агентство. Apple, Google и другие платформы смогут предлагать TikTok и WeChat пользователям за пределами США.
Министерство не будет наказывать американцев, которые пользуются WeChat и TikTok, приказ также не запрещает хранить их данные в США, утверждают источники издания. Некоторые американцы смогут найти обходные пути — например, загрузить приложение во время поездки за границу или использовать VPN, десктопный клиент, признали собеседники агентства.
О блокировке приложений говорилось в указах Дональда Трампа, опубликованных в августе 2020 года. Срок их исполнения истекает 20 сентября, пишет Reuters.
Запретите у нас Дзен.
Прошу компетентным органамРоссийской Федерации заблокировать TikTok пожизненно без права на разблокировку.
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