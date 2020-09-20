По словам Трампа, соцсеть согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд, но в ByteDance заявили, что впервые об этом слышат.

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Дорнальд Трамп одобрил партнерство Oracle и TikTok: американская компания будет управлять данные американских пользователей соцсети в США, передаёт Bloomberg.

«Я одобрил концепцию сделки. Если они это сделают, это здорово. Если нет, то тоже ничего», — заявил Трамп журналистам.

Oracle планирует приобрести 12,5% акций новой компании TikTok Global. Американская компания получит полный доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok, чтобы убедиться, что материнская компания соцсети не использует «лазейки» для сбора данных или слежки за 100 млн американских пользователей приложения, говорят источники издания.

TikTok также заявила, что работает с Walmart над коммерческим партнерством. Walmart предварительно согласилась купить 7,5%, пишет Bloomberg. Гендиректор Walmart Даг Макмиллон войдет в совет директоров TikTok Global, говорится в заявлении ритейлера. Четыре из пяти мест в совете займут американцы.

По условиям соглашения, ByteDance сохранит большинство активов TikTok и контроль над алгоритмом, а Oracle и другие американские инвесторы получат миноритарные пакеты акций.

TikTok также запланировала принять участие в раунде финансирования TikTok Global вместе с Oracle перед первичным публичным размещением акций, в котором инвесторы смогут получить до 20% доли в компании.

Хотя Bytedance будет иметь 80% акций новой компании, существующие американские инвесторы владеют 40% акций ByteDance, напоминает издание.

«Приятно, что предложение TikTok, Oracle и Walmart решит проблемы безопасности администрации США и вопросы, касающиеся будущего TikTok в США», — говорится в заявлении соцсети.

«Мы на 100% уверены в нашей способности обеспечить конфиденциальность данных для американских пользователей TikTok», — заявила гендиректор Oracle Сафра Кац.

Кроме того, TikTok Global согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд в виде новых налогов Казначейству, заявил Трамп. ByteDance впервые услышала об этом пожертвовании из новостей, сообщила пресс-секретарь компании.