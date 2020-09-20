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Трамп одобрил партнерство Oracle и TikTok: американская компания купит 12,5% акций TikTok Global Материал редакции
По словам Трампа, соцсеть согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд, но в ByteDance заявили, что впервые об этом слышат.
Дорнальд Трамп одобрил партнерство Oracle и TikTok: американская компания будет управлять данные американских пользователей соцсети в США, передаёт Bloomberg.
«Я одобрил концепцию сделки. Если они это сделают, это здорово. Если нет, то тоже ничего», — заявил Трамп журналистам.
Oracle планирует приобрести 12,5% акций новой компании TikTok Global. Американская компания получит полный доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok, чтобы убедиться, что материнская компания соцсети не использует «лазейки» для сбора данных или слежки за 100 млн американских пользователей приложения, говорят источники издания.
TikTok также заявила, что работает с Walmart над коммерческим партнерством. Walmart предварительно согласилась купить 7,5%, пишет Bloomberg. Гендиректор Walmart Даг Макмиллон войдет в совет директоров TikTok Global, говорится в заявлении ритейлера. Четыре из пяти мест в совете займут американцы.
По условиям соглашения, ByteDance сохранит большинство активов TikTok и контроль над алгоритмом, а Oracle и другие американские инвесторы получат миноритарные пакеты акций.
TikTok также запланировала принять участие в раунде финансирования TikTok Global вместе с Oracle перед первичным публичным размещением акций, в котором инвесторы смогут получить до 20% доли в компании.
Хотя Bytedance будет иметь 80% акций новой компании, существующие американские инвесторы владеют 40% акций ByteDance, напоминает издание.
«Приятно, что предложение TikTok, Oracle и Walmart решит проблемы безопасности администрации США и вопросы, касающиеся будущего TikTok в США», — говорится в заявлении соцсети.
«Мы на 100% уверены в нашей способности обеспечить конфиденциальность данных для американских пользователей TikTok», — заявила гендиректор Oracle Сафра Кац.
Кроме того, TikTok Global согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд в виде новых налогов Казначейству, заявил Трамп. ByteDance впервые услышала об этом пожертвовании из новостей, сообщила пресс-секретарь компании.
TikTok Global, скорее всего, будет иметь штаб-квартиру в Техасе и наймет «не менее» 25 тысяч человек, сказал Трамп. Согласно данным Bloomberg, в Facebook в 2019 году работало около 45 тысяч человек, а в Twitter — всего 4900 человек. Теперь сделку должно подписать китайское правительство.
По словам Трампа, соцсеть согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд, но в ByteDance заявили, что впервые об этом слышат.
А вот если бы то же самое сказал Путин, то в ByteDance бы заявили, что полностью согласны и вообще, они могут и $10 млрд пожертвовать. Не хватает Трампушке харизмы.
Владим Владимычу хватает харизмы китайцам лес в Сибири на $10 млрд пожертвовать
Тут дело не в харизме, дело в поступке и как ты умеешь держать свое слово на мировой арене. Сколько Трамп делал заявлений и потом отказывался на основании своих психов и эмоций от своих же слов? В случаи Путина он гнет свое слово и держит его, вот по этому там согласились бы и на 10 млрд.
Сколько Трамп делал заявлений и потом отказывался на основании своих психов и эмоций от своих же слов?
Сколько?
Пора Трампа менять.
"согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд" - сам президент США говорит о взятке но коррупции на западе нет, доааа! Х)))
Прочитайте ещё про лоббирование, вообще с ума сойдёте.
Ну и да, это не коррупция и взятка, ровно как и снижение налоговой нагрузки путём пожертвований в благотворительные фонды.
Дадада, у нас и родители в школах не взятки заносят, а "деньги на ремонт класса". Двойные стандарты походу уже тройные )))
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