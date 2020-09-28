«Одноклассники» предложили разработчикам создать алгоритм для поиска «токсичных» комментариев Материал редакции
Лучшее решение будут использовать в работе соцсети и передадут некоммерческим организациям и СМИ.
«Одноклассники» запустили для разработчиков алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения оскорбительных и агрессивных комментариев. Об этом vc.ru рассказали в соцсети.
Соревнование начнётся 8 октября и продлится до 8 ноября 2020 года на краудсорсинговой онлайн-платформе All Cups. Зарегистрироваться можно с 28 сентября.
Компания откроет участникам доступ к обезличенному набору данных, которые разметил «Робби» — сервис соцсети для автоматизированной работы с контентом. Так разработчики смогут создать и протестировать свою модель.
Лучшее решение «Одноклассники» планируют интегрировать с «Робби» для использования в соцсети: обученная модель будет помогать идентифицировать «токсичные» комментарии и отправлять на модерацию.
При этом алгоритм не будет использоваться для автоматической блокировки авторов комментариев, отметили в соцсети. Также компания обещает бесплатно передать алгоритм некоммерческим организациям и СМИ.
Победители также получат призы: 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье, с четвертого по шестое место включительно — по 50 000 тысяч рублей. Участники в топ-50 получат памятные подарки от организаторов.
Любая цензура, это ограничение на уровне развития модератора. Удалять нужно только мат, переход на личности, расизм и пропаганду наркотиков. А то получится, как на VC. Основатели школьники и в коментах одна школота осталась.
Где та грань между сатирой, конструктивом, складом ума и токсичностью.
Короче очередная цензура 🤬
То есть они хотят получить готовый алгоритм по цене ЗП за один месяц middle разработчика?
Пользователь написал пост или комментарий. Жмёт отправить: рандом срабатывает, вылезет предупреждение, что ваш текст токсичен. Пожалуйста, поправьте. Пользователь правит, кнопка "отправить" вновь становится активной. Срабатывает рандом - указывает, что тексту ещё нужен детокс. И так с раза третьего или пятого текст проходит. )) Ну и плюс простые фильтры мата и жаргонных слов. )
ФБ уже разработал )) поэтому можно отъехать в блок просто за слово "ххол" или шутку "ненавижу ррсизм и ннгров"... да-да, именно так обходят пользователи этот алгоритм
Одноклассникам - удачи.
В чем шутка во фразе «ненавижу расизм и негров»?
это очень тонкий юмор, почти английский
За хохла вообще обидно) Как по большей части украинец ни хера не понимаю что обидного в хохле? Примерно столько же сколько в москале)
тащем-то, если обратите внимание на мою фамилию... ))) для меня это тоже стало полной неожиданностью
Товарищ майор уже в край обленился... Пусть алгоритмы работают.
товарища майона отправили на заслуженный, ИИ бесплатно будет работать денно и нощно
Нельзя в русских соцсетях внедрять такие алгоритмы. Тут же один яд сплошной) Проще сразу закрыть нах)
А какой нетоксичный комментарий можно оставить к этой трансляции в ОК Лайф?
Токсичный комментарий в одноклассниках - это когда вместо яблочного спаса, всех поздравил с медовым
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