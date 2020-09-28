Соцсети
Татьяна Боброва
645

«Одноклассники» предложили разработчикам создать алгоритм для поиска «токсичных» комментариев Материал редакции

Лучшее решение будут использовать в работе соцсети и передадут некоммерческим организациям и СМИ.

26 комментариев
В закладки

«Одноклассники» запустили для разработчиков алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения оскорбительных и агрессивных комментариев. Об этом vc.ru рассказали в соцсети.

Соревнование начнётся 8 октября и продлится до 8 ноября 2020 года на краудсорсинговой онлайн-платформе All Cups. Зарегистрироваться можно с 28 сентября.

Компания откроет участникам доступ к обезличенному набору данных, которые разметил «Робби» — сервис соцсети для автоматизированной работы с контентом. Так разработчики смогут создать и протестировать свою модель.

Лучшее решение «Одноклассники» планируют интегрировать с «Робби» для использования в соцсети: обученная модель будет помогать идентифицировать «токсичные» комментарии и отправлять на модерацию.

При этом алгоритм не будет использоваться для автоматической блокировки авторов комментариев, отметили в соцсети. Также компания обещает бесплатно передать алгоритм некоммерческим организациям и СМИ.

Победители также получат призы: 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье, с четвертого по шестое место включительно — по 50 000 тысяч рублей. Участники в топ-50 получат памятные подарки от организаторов.

«Одноклассники»

#новость #одноклассники

Татьяна Боброва
+46 749
1
2
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 161987, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Sep 2020 10:02:33 +0300", "is_special": false }
Подарки вашим слушателям
Закрепите успех вашего онлайн-мероприятия индивидуальными подарками
Заказать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Юрий Белоножкин

6
Ответить

Alex Marvell

Юрий
7
Ответить

Сберуши

1

Любая цензура, это ограничение на уровне развития модератора. Удалять нужно только мат, переход на личности, расизм и пропаганду наркотиков.  А то получится, как на VC. Основатели школьники и в коментах одна школота осталась.

Ответить

Martin Prestone

Сберуши
9

правильно, нахуй мат!

Ответить

Evgeny Boyko

Сберуши
2

Ну охуеть теперь!

Ответить

Лучезарный Смех

3

Где та грань между сатирой, конструктивом, складом ума и токсичностью.
Короче очередная цензура 🤬 

Ответить

marawuuu

2

То есть они хотят получить готовый алгоритм по цене ЗП за один месяц middle разработчика? 

Ответить

Ольга Павленко

marawuuu
0

ну там же контингент - пенсионеры, что там мудрить-то )) 

Ответить

Sergei Timofeyev

marawuuu
0

Пользователь написал пост или комментарий. Жмёт отправить: рандом срабатывает, вылезет предупреждение, что ваш текст токсичен. Пожалуйста, поправьте. Пользователь правит, кнопка "отправить" вновь становится активной. Срабатывает рандом - указывает, что тексту ещё нужен детокс. И так с раза третьего или пятого текст проходит. )) Ну и плюс простые фильтры мата и жаргонных слов. )

Ответить

Ольга Павленко

0

ФБ уже разработал )) поэтому можно отъехать в блок просто за слово "ххол" или шутку "ненавижу ррсизм и ннгров"... да-да, именно так обходят пользователи этот алгоритм

Одноклассникам - удачи. 

Ответить

Лучезарный Смех

Ольга
1

В чем шутка во фразе «ненавижу расизм и негров»?

Ответить

Ольга Павленко

Лучезарный
4

это очень тонкий юмор, почти английский

Ответить

Лучезарный Смех

Ольга
0

Ну если только так

Ответить

Сберуши

Ольга
1

ты в слове хохол, вместо "о" пиши "0" (ноль). Там индусы на аутсорсе алгоритм писали, до этого еще не додумались

Ответить

Ольга Павленко

Сберуши
1

да я и 1 писать могу )) все же понятно 

Ответить

Nikolay Werner

Ольга
1

За хохла вообще обидно) Как по большей части украинец ни хера не понимаю что обидного в хохле? Примерно столько же сколько в москале)

Ответить

Ольга Павленко

Nikolay
1

тащем-то, если обратите внимание на мою фамилию... )))  для меня это тоже стало полной неожиданностью

Ответить

Alex Marvell

1

Товарищ майор уже в край обленился... Пусть алгоритмы работают.

Ответить

Ольга Павленко

Alex
0

товарища майона отправили на заслуженный, ИИ бесплатно будет работать денно и нощно

Ответить

Nikolay Werner

1

Нельзя в русских соцсетях внедрять такие алгоритмы. Тут же один яд сплошной) Проще сразу закрыть нах)

Ответить

Вадим Скворцов

0
Ответить

Александр Утемов

Вадим
1

У них получилось

Ответить

Elijah Garrison

0

Ну капец, еще и обзываться нельзя будет.

Ответить

Viktor Mann

0

А какой нетоксичный комментарий можно оставить к этой трансляции в ОК Лайф?

Ответить

Вадим Скворцов

Viktor
0
Ответить

Ilya Belov

0

Токсичный комментарий в одноклассниках - это когда вместо яблочного спаса, всех поздравил с медовым 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

GenerationS
Подписан
Отписаться
Персонализируй это: особенности работы персонализации в маркетинге
Антон Морин, Руководитель направления стратегических исследований PepsiCo, о настоящем и будущем персонализированных ко…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Делаем утро добрым с Process Mining
Технологии Process Mining уже 20 лет. Мы применяем его для понимания реальной картинки процесса. Раскладываем процесс н…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: «Сбербанк» стал «Сбером», сделка «Яндекса» с «Тинькофф» и коалиция против Apple
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Apitan
за день
Скорее наоборот
Ребрендинг «ВКонтакте» — концепт
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Serg Guslyarov

Сооснователь Spotify Дэниэл Эк…

Против Спама

Принципы ведения бизнеса…

kei gelfer

«Инспектор конфиденциальности…

Ilya Sidyakin

Образ жизни Джо Рогана: диета…

Stacy Muur

Кейс: Корпоративный сайт…

Ilya Sidyakin

Образ жизни Джо Рогана: диета…

Александр Утемов

«Одноклассники» предложили…

Sergei Timofeyev

Купил монитор в «Эльдорадо…

Arseniy Shestakov

Купил монитор в «Эльдорадо…

Evil Pechenka

Купил монитор в «Эльдорадо…

Sergei Timofeyev

«Одноклассники» предложили…

Вадим Скворцов

«Одноклассники» предложили…

Святослав Гусев

Аудитория YouTube-каналов…

Ilya Belov

Суд в США временно заблокировал…

Вадим Скворцов

«Одноклассники» предложили…

Ilya Belov

«Одноклассники» предложили…

Святослав Гусев

«Коммерсантъ»: Mail.ru Group…

Дмитрий Разломов

Как мы запустили приложение для…

Евгений Яблочкин

Купил монитор в «Эльдорадо…

Arseniy Shestakov

Купил монитор в «Эльдорадо…
null