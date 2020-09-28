Лучшее решение будут использовать в работе соцсети и передадут некоммерческим организациям и СМИ.

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«Одноклассники» запустили для разработчиков алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта чемпионат по разработке алгоритма для обнаружения оскорбительных и агрессивных комментариев. Об этом vc.ru рассказали в соцсети.

Соревнование начнётся 8 октября и продлится до 8 ноября 2020 года на краудсорсинговой онлайн-платформе All Cups. Зарегистрироваться можно с 28 сентября.

Компания откроет участникам доступ к обезличенному набору данных, которые разметил «Робби» — сервис соцсети для автоматизированной работы с контентом. Так разработчики смогут создать и протестировать свою модель.

Лучшее решение «Одноклассники» планируют интегрировать с «Робби» для использования в соцсети: обученная модель будет помогать идентифицировать «токсичные» комментарии и отправлять на модерацию.

При этом алгоритм не будет использоваться для автоматической блокировки авторов комментариев, отметили в соцсети. Также компания обещает бесплатно передать алгоритм некоммерческим организациям и СМИ.

Победители также получат призы: 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч — за второе, 100 тысяч — за третье, с четвертого по шестое место включительно — по 50 000 тысяч рублей. Участники в топ-50 получат памятные подарки от организаторов.