У TikTok будет больше времени для совершения сделки по созданию новой компании TikTok Global с Oracle и Walmart.

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Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете скачивать китайское приложение TikTok, сообщает The Wall Street Journal.

Суд принял решение за четыре часа до вступления запрета в силу, отмечает газета. Если бы указ вступил в силу, Apple и Google должны были удалить TikTok из магазинов приложений. При этом суд не заблокировал запреты, которые начнут действовать с 12 ноября.

Ходатайство об отмене заперта Минторга подала компания ByteDance, владелец TikTok. Компания получит больше времени, чтобы совершить сделку по продаже части сервиса Oracle и Walmart, пишет WSJ. Для этого нужно получить одобрение властей США и Китая.

Oracle планирует купить 12,5% акций новой компании TikTok Global. Американская компания получит полный доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok, чтобы убедиться, что компания не следит за 100 млн американскими пользователей приложения.