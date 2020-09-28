Соцсети
Рая Хачатрян
797

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok в стране Материал редакции

У TikTok будет больше времени для совершения сделки по созданию новой компании TikTok Global с Oracle и Walmart.

5 комментариев
В закладки

Окружной суд в Вашингтоне временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа о запрете скачивать китайское приложение TikTok, сообщает The Wall Street Journal.

Суд принял решение за четыре часа до вступления запрета в силу, отмечает газета. Если бы указ вступил в силу, Apple и Google должны были удалить TikTok из магазинов приложений. При этом суд не заблокировал запреты, которые начнут действовать с 12 ноября.

Ходатайство об отмене заперта Минторга подала компания ByteDance, владелец TikTok. Компания получит больше времени, чтобы совершить сделку по продаже части сервиса Oracle и Walmart, пишет WSJ. Для этого нужно получить одобрение властей США и Китая.

Oracle планирует купить 12,5% акций новой компании TikTok Global. Американская компания получит полный доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok, чтобы убедиться, что компания не следит за 100 млн американскими пользователей приложения.

По словам представителя TikTok, компания довольна решением и планирует продолжить обсуждение сделки с властями США.

Трамп одобрил партнерство Oracle и TikTok…
По словам Трампа, соцсеть согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд, но в ByteDance…
vc.ru

#новость #сшапротивtiktok #tiktok

Рая Хачатрян
+974
2
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432tiktok","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 162048, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Sep 2020 09:56:51 +0300", "is_special": false }
Концепция продвижения вашего бренда
Сделаем системное продвижение вашего продукта с помощью бизнес-подарков и мерча
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Михаил Сметанников

6

Заблокировал запрет, как тебе такое Роскомнадзор?)

Ответить

Pepper510510 Rusty

Михаил
3

Пиндосы тоже молодцы, противодействуют бизнесу, хоть и китайскому.

Ответить

Алейченко Сергей

Михаил
0

😂👍🔥 это точно не про Россию

Ответить

Адам Батажев

Михаил
0

Так заблокировали запрет, чтобы успешнее запретить))

Ответить

Ilya Belov

0

Новости про запреты блокировок Вета на мораторий скачиваний тик-тока становится читать все сложнее

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

GenerationS
Подписан
Отписаться
Персонализируй это: особенности работы персонализации в маркетинге
Антон Морин, Руководитель направления стратегических исследований PepsiCo, о настоящем и будущем персонализированных ко…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Делаем утро добрым с Process Mining
Технологии Process Mining уже 20 лет. Мы применяем его для понимания реальной картинки процесса. Раскладываем процесс н…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: «Сбербанк» стал «Сбером», сделка «Яндекса» с «Тинькофф» и коалиция против Apple
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Apitan
за день
Скорее наоборот
Ребрендинг «ВКонтакте» — концепт
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Против Спама

Принципы ведения бизнеса…

kei gelfer

«Инспектор конфиденциальности…

Ilya Sidyakin

Образ жизни Джо Рогана: диета…

Stacy Muur

Кейс: Корпоративный сайт…

Ilya Sidyakin

Образ жизни Джо Рогана: диета…

Александр Утемов

«Одноклассники» предложили…

Sergei Timofeyev

Купил монитор в «Эльдорадо…

Arseniy Shestakov

Купил монитор в «Эльдорадо…

Evil Pechenka

Купил монитор в «Эльдорадо…

Sergei Timofeyev

«Одноклассники» предложили…

Вадим Скворцов

«Одноклассники» предложили…

Святослав Гусев

Аудитория YouTube-каналов…

Ilya Belov

Суд в США временно заблокировал…

Вадим Скворцов

«Одноклассники» предложили…

Ilya Belov

«Одноклассники» предложили…

Святослав Гусев

«Коммерсантъ»: Mail.ru Group…

Дмитрий Разломов

Как мы запустили приложение для…

Евгений Яблочкин

Купил монитор в «Эльдорадо…

Arseniy Shestakov

Купил монитор в «Эльдорадо…

Slava Ledenoff

Купил монитор в «Эльдорадо…
null