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(function(w, d, promoUrl, loc) { var modal, box, closeModalBtn, isModalAnimation, body, html, scrollBarWidth, promoButton; var teaser = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines'); if (!teaser) return false; initModal(); preloadImages(['https://leonardo.osnova.io/2755fcfd-f5aa-3496-f0b8-2066ac91e9fa/', 'https://leonardo.osnova.io/0006b8c0-6e01-4b3f-6765-45d1606a2c48/', 'https://leonardo.osnova.io/da12942b-f4f3-2560-40b3-a1c930f4b330/']).then(function() { setTimeout(function() { analyticsEvents(); teaser.classList.add('is-init'); teaser.addEventListener('click', openModal); onDestroy(); }, 100); }); function onDestroy() { var moduleAjaxify = window.Air && window.Air.get('module.ajaxify'); if (moduleAjaxify && moduleAjaxify.on) { moduleAjaxify.on('Before page changed', function() { window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); hideModal(); if (teaser) { teaser.removeEventListener('click', openModal); } if (box) { box.removeEventListener('click', stopPropagation); } if (closeModalBtn) { closeModalBtn.removeEventListener('click', closeModalStop); } if (promoButton) { promoButton.removeEventListener('click', clickPromo); } if (modal) { modal.removeEventListener('click', closeModal); modal.remove(); } }); } }; function initModal() { body = d.querySelector('body'); html = d.documentElement; modal = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo'); box = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-box]'); closeModalBtn = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-close]'); isModalAnimation = false; scrollBarWidth = getScrollbarWidth(); box.addEventListener('click', stopPropagation); modal.addEventListener('click', closeModal); closeModalBtn.addEventListener('click', closeModalStop); promoButton = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo__button'); if (promoButton) { promoButton.setAttribute('href', promoUrl); promoButton.addEventListener('click', clickPromo); } body.appendChild(modal); }; function clickPromo() { sendEvent('Promo button'); }; function stopPropagation(e) { e.stopPropagation(); }; function closeModalStop(e) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); closeModal(); }; function openModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; sendEvent('Popup', 'Open'); body.style.overflow = 'hidden'; html.style.marginRight = scrollBarWidth + 'px'; modal.classList.remove('is-hidden'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-show'); setTimeout(function() { isModalAnimation = false; }, 300); }, 0); }; function closeModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; hideModal(); sendEvent('Popup', 'Close'); }; function hideModal() { modal.classList.remove('is-show'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-hidden'); body.style.overflow = 'auto'; html.style.marginRight = '0px'; isModalAnimation = false; }, 300); }; function isInViewport(elem) { var bounding = elem.getBoundingClientRect(); return ( bounding.top >= 0 && bounding.left >= 0 && bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); }; function preloadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return new Promise(function(resolve) { var image = new Image(); image.onload = resolve; image.src = url; }); })); }; function sendEvent(label, state) { state = state ? state : 'Click'; var value = 'Tinkoff All Airlines 650 (' + loc + ') — ' + label + ' — ' + state; console.log(value); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } }; function getScrollbarWidth() { var outer = d.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; outer.style.msOverflowStyle = 'scrollbar'; d.body.appendChild(outer); var inner = d.createElement('div'); outer.appendChild(inner); var scrollbarWidth = (outer.offsetWidth - inner.offsetWidth); outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; function analyticsEvents() { sendEvent('Teaser', 'init'); window.addEventListener('scroll', scrollHandler); scrollHandler(); }; function scrollHandler() { if (isScrolledIntoView(teaser)) { sendEvent('Teaser', 'Show'); window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); } }; function isScrolledIntoView(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var elemTop = rect.top; var elemBottom = rect.bottom; var isVisible = (elemTop >= 0) && (elemBottom <= w.innerHeight); return isVisible; }; }(window, document, 'https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/black-friday/?utm_source=vc0920_cc&utm_medium=ntv.fix&utm_campaign=allairlines.vcbf', 'entry-head'));
Соцсети
Лиана Липанова
2271

«ВКонтакте» разрешила пользователям находить контакты по номеру телефона Материал редакции

И переименовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер».

25 комментариев
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«ВКонтакте» добавила к звонкам и чатам возможность написать пользователю, зная только его номер телефона, по аналогии с Telegram. Об этом vc.ru рассказал представитель соцсети.

Имя, фотография и другие данные страницы собеседника будут скрыты, пока он не согласится на начало переписки. До этого инициатор общения также не увидит, прочитано ли его сообщение.

Кроме того, соцсеть переименует раздел «Сообщения» в «Мессенджер» и позволит пользователям выбирать собственный фон для чатов из предложенных вариантов или загружать своё изображение.

«Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: "ВКонтакте" готовится представить серию новых функций, благодаря которым каждый пользователь сможет настроить мессенджер на свой вкус», — говорят в компании.

#новость #вконтакте

Лиана Липанова
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Alex Marvell

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Товарищ майор, ну куда вы там нажали опять? Сбросьте настройки)

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Иван Грек

9

Эх, вспомнил переписки на стенах....

Во были времена...

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Andre Macareno

Иван
0

Потому что там граффити были и тему вводить не надо было

Ответить

Iv Black

5

Из контекста неясно: если в настройках беза мой номер скрыт - могут ли мне постучать по номеру? Если да - я умываю руки.

Ответить

Alex Marvell

Iv
2

да, могут, обычно стучат сразу в дверь))

Ответить

Iv Black

Alex
0

Проходили).

Ответить

Iv Black

Iv
–1

Мне импонирует vk, потому что они пошли по своей ветке php - kitten.
За это им плюс.
Однако в версии php8 beta 4 уже релизнули graalVM, там скорости сумасшедшие. Facebook утрись со своим HHVM.

Ответить

Alex Marvell

Iv
1

Расстрою, но рядовой пользователь  клал прибор на ваши эти опенсорсы, ну.

Ответить

Сергей Ивановский

Iv
0
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Maksim Momonov

5

Если я знаю его номер - что мне мешает написать в ватцапп или позвонить?

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Alex Marvell

Maksim
0

А стена там есть?😏
Нет, то-то же.

Ответить

Алексей Савилов

Maksim
0

хороший вопрос

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Semyashkin Oleg

0

Сделали бы официальный мессенджер, как отдельное приложение, было бы круто.

Ответить

Anton Reut

Semyashkin
7

Этот фейсбучный бред лучше не перенимать.

Ответить

Semyashkin Oleg

Anton
0

А мне удобно, есть некоторые люди которые сидят либо только в вк, либо только в фейсбуке, общаюсь с ними переодически, а самими соц. сетями не пользуюсь

Ответить

Anton Reut

Semyashkin
0

А не проще со всеми этими людьми в ватсапе общаться чем ставить два одинаковых чат приложения?

Ответить

Jhon Snow

Anton
2

Есть люди которые не пользуются вацапом

Ответить

ahshit here wego again

Anton
2

В Ватсапе? Блять. Почему не в телеге? Ненавижу зелёный этот кусок херни

Ответить

Semyashkin Oleg

Anton
1

В этом и загвоздка, что они не хотят переходить, и пара бесед тоже место менять не хочет никак, так-то я только рад был бы)

Ответить

Bohdan Shtepan

Semyashkin
0

Если бы у меня кто-то принципиально сидел только в фейсбуке, то я бы просто перестал с ним общаться, тоже принципиально. Ибо пользоваться мессенджером цукерберга, где среди диалогов торчит реклама и главный экран увешан всякой херней, но только не сообщениями, - это неуважение к самому себе.

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Andre Macareno

Anton
0

Для приложения, в которое заходишь только потому, что не все в телеграм переехали, VK Me был бы очень неплох, чтобы чисто на уведомления отвечать

Ответить

Bohdan Shtepan

Semyashkin
1

Уже делали. Даже конкурс был на это. Не взлетело т.к. нахер никому не нужно.

Ответить

Andre Macareno

Semyashkin
0

VK Me, но через смену региона на айфоне и установку апк на андроиде

Ответить

Iv Black

2

Непонятно. Нахрена делать ещё одну 'анонимную' платформу по аналогии с телегой.

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Nuke 7s

1

Мне кажетсячто с каждой новой фичей контакт закапывает себя все глубже

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