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«ВКонтакте» разрешила пользователям находить контакты по номеру телефона Материал редакции
И переименовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер».
«ВКонтакте» добавила к звонкам и чатам возможность написать пользователю, зная только его номер телефона, по аналогии с Telegram. Об этом vc.ru рассказал представитель соцсети.
Имя, фотография и другие данные страницы собеседника будут скрыты, пока он не согласится на начало переписки. До этого инициатор общения также не увидит, прочитано ли его сообщение.
Кроме того, соцсеть переименует раздел «Сообщения» в «Мессенджер» и позволит пользователям выбирать собственный фон для чатов из предложенных вариантов или загружать своё изображение.
«Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: "ВКонтакте" готовится представить серию новых функций, благодаря которым каждый пользователь сможет настроить мессенджер на свой вкус», — говорят в компании.
Эх, вспомнил переписки на стенах....
Во были времена...
Из контекста неясно: если в настройках беза мой номер скрыт - могут ли мне постучать по номеру? Если да - я умываю руки.
да, могут, обычно стучат сразу в дверь))
Если я знаю его номер - что мне мешает написать в ватцапп или позвонить?
Сделали бы официальный мессенджер, как отдельное приложение, было бы круто.
Этот фейсбучный бред лучше не перенимать.
А мне удобно, есть некоторые люди которые сидят либо только в вк, либо только в фейсбуке, общаюсь с ними переодически, а самими соц. сетями не пользуюсь
А не проще со всеми этими людьми в ватсапе общаться чем ставить два одинаковых чат приложения?
В Ватсапе? Блять. Почему не в телеге? Ненавижу зелёный этот кусок херни
В этом и загвоздка, что они не хотят переходить, и пара бесед тоже место менять не хочет никак, так-то я только рад был бы)
Если бы у меня кто-то принципиально сидел только в фейсбуке, то я бы просто перестал с ним общаться, тоже принципиально. Ибо пользоваться мессенджером цукерберга, где среди диалогов торчит реклама и главный экран увешан всякой херней, но только не сообщениями, - это неуважение к самому себе.
Для приложения, в которое заходишь только потому, что не все в телеграм переехали, VK Me был бы очень неплох, чтобы чисто на уведомления отвечать
Уже делали. Даже конкурс был на это. Не взлетело т.к. нахер никому не нужно.
VK Me, но через смену региона на айфоне и установку апк на андроиде
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