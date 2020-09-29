И переименовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер».

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«ВКонтакте» добавила к звонкам и чатам возможность написать пользователю, зная только его номер телефона, по аналогии с Telegram. Об этом vc.ru рассказал представитель соцсети.

Имя, фотография и другие данные страницы собеседника будут скрыты, пока он не согласится на начало переписки. До этого инициатор общения также не увидит, прочитано ли его сообщение.

Кроме того, соцсеть переименует раздел «Сообщения» в «Мессенджер» и позволит пользователям выбирать собственный фон для чатов из предложенных вариантов или загружать своё изображение.