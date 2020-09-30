Селфи-стикеры, «исчезающие» диалоги и ответы на конкретные сообщения.

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Facebook позволила связываться пользователям Instagram и Messenger без необходимости скачивать второе приложение. Пользователи также смогут присоединяться к видеозвонкам из двух разных приложений.

Кроме того, компания добавила в Instagram новые функции, похожие на Messenger. В частности, пользователи Instagram в чате теперь могут отвечать на конкретное сообщение, отправлять анимированные реакции, настраивать приватность и выбирать, кто может присылать сообщения.

Раньше сервис для просмотра фотографий позволял «Пожаловаться» на одно из сообщений в чате, а теперь можно сообщить администраторам о всеет подозрительной переписке. Кроме того, пользователи смогут заблокировать собеседника не только в Instagram, но и в Facebook.

Также в настройках можно выбрать, в какую папку попадают новые сообщения: в чаты, в запросы переписок или папку с запретом получения.

Компания запустила новые функции в нескольких странах по всему миру, а в будущем планирует сделать их доступными для всех, рассказал на своей странице в Facebook глава Messenger Станислав Чудновский. Появились ли обновления в России, не уточняется. Facebook также добавила:

Селфи-стикеры.

Функцию совместного просмотра видео из IGTV.

Режим «исчезающих» после просмотра сообщений.

Настройку фона сообщений.

Реакции на сообщения с помощью любого смайлика, а не только красного сердца.