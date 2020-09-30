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Лиана Липанова
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Facebook запустила чаты между пользователями Instagram и Messenger и добавила совместный просмотр IGTV Материал редакции

Селфи-стикеры, «исчезающие» диалоги и ответы на конкретные сообщения.

2 комментария
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Facebook позволила связываться пользователям Instagram и Messenger без необходимости скачивать второе приложение. Пользователи также смогут присоединяться к видеозвонкам из двух разных приложений.

Кроме того, компания добавила в Instagram новые функции, похожие на Messenger. В частности, пользователи Instagram в чате теперь могут отвечать на конкретное сообщение, отправлять анимированные реакции, настраивать приватность и выбирать, кто может присылать сообщения.

Раньше сервис для просмотра фотографий позволял «Пожаловаться» на одно из сообщений в чате, а теперь можно сообщить администраторам о всеет подозрительной переписке. Кроме того, пользователи смогут заблокировать собеседника не только в Instagram, но и в Facebook.

Также в настройках можно выбрать, в какую папку попадают новые сообщения: в чаты, в запросы переписок или папку с запретом получения.

Компания запустила новые функции в нескольких странах по всему миру, а в будущем планирует сделать их доступными для всех, рассказал на своей странице в Facebook глава Messenger Станислав Чудновский. Появились ли обновления в России, не уточняется. Facebook также добавила:

  • Селфи-стикеры.
  • Функцию совместного просмотра видео из IGTV.
  • Режим «исчезающих» после просмотра сообщений.
  • Настройку фона сообщений.
  • Реакции на сообщения с помощью любого смайлика, а не только красного сердца.

Некоторые функции, например, реакции и селфи-стикеры, сначала появятся в Instagram, а вскоре после этого и в Messenger.

#новость #facebook #instagram #messenger

Лиана Липанова
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2 комментария
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Vladimir Chyorniy

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Опять сложно. Facebook прекрати.

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Sergey Ontime

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Теперь можно удалить сети, оставив только мессенджеры и делать больше полезного)

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