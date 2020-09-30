Это будет соцсеть с развивающим контентом и без «негатива», сообщил глава ведомства.

В закладки

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что министерство работает над соцсетью для школьников — аналогом TikTok. По его словам, которые приводит ТАСС, разработка ведётся вместе с Mail.ru Group.

В Mail.ru Group не ответили на вопрос vc.ru о запуске такого сервиса и деталях о нём.

«Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — рассказал Кравцов. Каких-то подробностей о соцсети он также не дал.