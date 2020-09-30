Минпросвещения рассказало о разработке российского аналога TikTok для школьников в партнёрстве с Mail.ru Group Материал редакции
Это будет соцсеть с развивающим контентом и без «негатива», сообщил глава ведомства.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что министерство работает над соцсетью для школьников — аналогом TikTok. По его словам, которые приводит ТАСС, разработка ведётся вместе с Mail.ru Group.
В Mail.ru Group не ответили на вопрос vc.ru о запуске такого сервиса и деталях о нём.
«Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — рассказал Кравцов. Каких-то подробностей о соцсети он также не дал.
- «ВКонтакте» (соцсеть принадлежит Mail.ru Group) с июня 2020 года развивает похожий на TikTok сервис коротких видео «Клипы». Компания планировала инвестировать в его продвижение 1 млрд рублей.
- Минпросвещения и Минцифры работают и над видеоплатформой по типу Zoom. В мае 2020 года ведомство начало тестировать отечественный сервис для дистанционного обучения в школах.
Гостикток
"Образовательный и развивающий" - похоже, что чиновники вообще оторваны от реальности и не знают зачем школьники идут в тик ток. Сляпают очередной "Спутник", которым никто не будет пользоваться.
Регистрация, надеюсь, через Госуслуги будет?
РПЦ ещё подключите, они шарят в развивающем контенте.
В принципе, рядом с могилкой ТамТама место есть ещё...
За чей счёт банкет?
начинается на налого, заканчивается на плательщики. теперь сиди, гадай. хехе
Не вижу ничего странного, если со временем все что возможно будет локализированно.
Почему китайские сервисы доступны в Америке? Почему шведские сервисы должны работать в Китае?
Почему интернет должен быть открытым, а рынок кукурузы зарегулированным и защищённым?
Каждая страна, со временем, будет иметь собственный интернет, лишь в крайних (не очень денежных) случаях пересекающийся с другими странами.
В этом нет ничего удивительного.
А почему только собственный интернет? Запретить гражданам выезжать за рубеж! Что россиянам делать в Америке? Зачем китайцам ездить в Швецию? Почему интернет должен быть защищённым, а туристическая сфера - нет?
Кажется вы очень оторваны от реальности и слабо представляете как работает интернет
Не знаю, с кем вы тут разговариваете. Но если вы прочтёте коменты, то увидите, что проблема не в том, что такое в принципе разрабатывают. Подъёма в том, что туда зачем то суют свои кривые руки чиновники. Дело чиновников - администрирование и оказание госуслуг. В остальном мы без них разберёмся.
Чтобы "локализовать" нужны технологии. В России их просто нет. Для их развития нужны инвестиции, рынок, пользователи и т.д. Тот же Китай сначала делал всё, чтобы в страну шли западные инвесторы. Потом начал делать своё и играть мышцами. В нынешнюю эпоху путинского застоя я даже не представляю, чтобы хоть один IT гигант решил построить у нас высокотехнологичный завод. России просто нечего предложить.
Танцующий физрук в трусах будет?
Пы.Сы не поймите превратно, просто утренняя гимнастика, зарядка...
Блядь, я в Тиктоке по работе провожу минимум час в день. Какой нахуй негатив? Если только видео с российских регистраторов не брать.
Mail пародия Gmail, рутуб(его ещё помнят) ютуб. Одни копии запада, ничего своего, постарайтесь скопировать грамотно, хотя Тмуторокань никогда не смотрел, но на русток гляну.
Почта Mail.ru: Начало работы 1998 год
Gmail: Начало работы 1 апреля 2004
Блоги компаний
Показать еще