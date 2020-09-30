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Соцсети
Татьяна Боброва
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Минпросвещения рассказало о разработке российского аналога TikTok для школьников в партнёрстве с Mail.ru Group Материал редакции

Это будет соцсеть с развивающим контентом и без «негатива», сообщил глава ведомства.

34 комментария
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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что министерство работает над соцсетью для школьников — аналогом TikTok. По его словам, которые приводит ТАСС, разработка ведётся вместе с Mail.ru Group.

В Mail.ru Group не ответили на вопрос vc.ru о запуске такого сервиса и деталях о нём.

«Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — рассказал Кравцов. Каких-то подробностей о соцсети он также не дал.

  • «ВКонтакте» (соцсеть принадлежит Mail.ru Group) с июня 2020 года развивает похожий на TikTok сервис коротких видео «Клипы». Компания планировала инвестировать в его продвижение 1 млрд рублей.
  • Минпросвещения и Минцифры работают и над видеоплатформой по типу Zoom. В мае 2020 года ведомство начало тестировать отечественный сервис для дистанционного обучения в школах.

#новость #mailrugroup #tiktok

Татьяна Боброва
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5
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34 комментария
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lakoros

13
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Mikhail Zakoshanskiy

8

Гостикток

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Антон Ковойцев

Mikhail
2

ГосТукТук

Ответить

Vlad Limbo

7
Ответить

evilnw

6

"Образовательный и развивающий" - похоже, что чиновники вообще оторваны от реальности и не знают зачем школьники идут в тик ток. Сляпают очередной "Спутник", которым никто не будет пользоваться.

Ответить

ЯжПрограммист

evilnw
0

да всё они знают и понимают, они просто тролят и пилят

Ответить

TL

3
Ответить

Maxim Petrukhin

3

Регистрация, надеюсь, через Госуслуги будет?
РПЦ ещё подключите, они шарят в развивающем контенте. 

В принципе, рядом с могилкой ТамТама место есть ещё... 

Ответить

Konstantin Zuev

1

За чей счёт банкет?

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Антон Ковойцев

Konstantin
6

начинается на налого, заканчивается на плательщики. теперь сиди, гадай. хехе

Ответить

ivan krapivin

Konstantin
2

С родителей соберут на собраниях. На шторы и на тикток.

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Bobo Momo

–8

Не вижу ничего странного, если со временем все что возможно будет локализированно.

Почему китайские сервисы доступны в Америке? Почему шведские сервисы должны работать в Китае?

Почему интернет должен быть открытым, а рынок кукурузы зарегулированным и защищённым?

Каждая страна, со временем, будет иметь собственный интернет, лишь в крайних (не очень денежных) случаях пересекающийся с другими странами.

В этом нет ничего удивительного. 

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new_comment

Bobo
4

А почему только собственный интернет? Запретить гражданам выезжать за рубеж! Что россиянам делать в Америке? Зачем китайцам ездить в Швецию? Почему интернет должен быть защищённым, а туристическая сфера - нет?

Ответить

Bobo Momo

new_comment
0

Это другое.

Ответить

Антон Ерофеев

Bobo
2

Кажется вы очень оторваны от реальности и слабо представляете как работает интернет

Ответить

Bobo Momo

Bobo
0

Переформулирую, почему игры Playrix и Яндекс-сервисы могут продаваться на иностранной платформе Андроид, а условный Дисней не может купить ВГТРК, РОССИЯ1 и прочее Останкино.

Мы живём в странном мире, и этого не замечаем.

Ответить

Maxim Petrukhin

Bobo
1

Не знаю, с кем вы тут разговариваете. Но если вы прочтёте коменты, то увидите, что проблема не в том, что такое в принципе разрабатывают. Подъёма в том, что туда зачем то суют свои кривые руки чиновники. Дело чиновников - администрирование и оказание госуслуг. В остальном мы без них разберёмся. 

Ответить

Bobo Momo

Maxim
1

Здесь невозможно победить в честной конкуренции.

Поэтому нужна помощь государства, чтобы задавить конкурента.

Ответить

evilnw

Bobo
0

Чтобы "локализовать" нужны технологии. В России их просто нет. Для их развития нужны инвестиции, рынок, пользователи и т.д. Тот же Китай сначала делал всё, чтобы в страну шли западные инвесторы. Потом начал делать своё и играть мышцами. В нынешнюю эпоху путинского застоя я даже не представляю, чтобы хоть один IT гигант решил построить у нас высокотехнологичный завод. России просто нечего предложить.

Ответить

Bobo Momo

evilnw
0

Чтобы "локализовать" нужны технологии. В России их просто нет.

В Рахе когда-то и веб страничек не было, и веб банков. Все возможно.

Ответить

Александр Кабешов

1

Танцующий физрук в трусах будет?

Пы.Сы не поймите превратно, просто  утренняя гимнастика, зарядка...

Ответить

Vlad Limbo

1

"Там будет образовательный контент, развивающий, интересный"

Ответить

Alexey Gutorov

1

Олег за все берется смело
Теперь вот взялся за TikTok

Ответить

Максим Наумов

0

Блядь, я в Тиктоке по работе провожу минимум час в день. Какой нахуй негатив? Если только видео с российских регистраторов не брать.

Ответить

Alexandra Sukhareva

0

СберТикТок не за горами

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Saucedo Puetz

0

Правильнее было бы назвать TukTuk

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Илитный Иксперт

0

аналог TikTok

развивающий контент

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Roman Soloviev

0

How do you do fellow kids

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Павел Гражданский

0

Mail пародия Gmail, рутуб(его ещё помнят) ютуб. Одни копии запада, ничего своего, постарайтесь скопировать грамотно, хотя Тмуторокань никогда не смотрел, но на русток гляну.

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Артём Глебов

Павел
0

Почта Mail.ru: Начало работы 1998 год
Gmail: Начало работы 1 апреля 2004

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Andrew Alexeyev

0

Очередной сервис обречённый на успех!

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Anton Smets

0

Д

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Denis Kiselev

0

ФутикТок, наверное, назовут - если вы понимаете о чем я

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hakhagmon

0

Нужно срочно упразднить и переделать в министерство деградации тогда

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