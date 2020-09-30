Telegram официально представил комментарии к отдельным постам в каналах Материал редакции
Комментировать можно посты каналов, к которым привязаны чаты.
- Telegram добавил поддержку комментариев к отдельным постам в каналах, сообщил Павел Дуров. Они появятся после обновления приложения.
- «Что мне нравится в нашей реализации комментариев, это то, что их не отличить от группового чата: все комментарии появляются в чате, прикреплённом к каналу», — объяснил Дуров.
- Ограничения, выставленные администраторами чата, действуют и для комментариев. Например, комментаторы могут добавлять голосовые сообщения, стикеры, GIF-файлы и другое, а администраторы — ограничивать их. Чтобы комментировать, вступать в чат не нужно.
- О запуске встроенных комментариев 29 сентября сообщил Telegram-канал Telegram Beta. Администраторы смогут отвечать на комментарии открыто или анонимно, говорилось в сообщении канала.
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Добро пожаловать ВКонтакте
Роман
Такими темпами скоро можно будет добавлять в свой акк фотографии в альбомы, аудиозаписи...хотя, постойте🤔
Vladi KrakovetskyiРоман
Вот вот ))😂 я тоже сразу об этом подумал.
Alexey Prychev
Слава TELEGRAM! Спасибо Дурову за всю необходимую мне информацию в одном приложении.
Фёдор Скуратов
https://vc.ru/social/162929-kommentarii-v-telegram-kanalah-vse-chto-nuzhno-znat
Здесь расписал детали, как это работает и что делать.
Grag Merniy
Вот это молодец
Дмитрий Кудрявцев
Это по-моему то, чего не хватает для закрытых групп онлайн-обучения 🔥
Vladi Krakovetskyi
Это же просто комментарии....
Вот новости нынче пошли 😁
Мне это напоминает как apple делает презентацию - мы добавили
новую фичу, и ты смотришь, и думаешь:
ребята, это уже давно должно было там быть или у андроида это уже давно есть. 🙂
Andre Macareno
Не прошло и года… а, не, прошло, в 2015 уже пробовали
Андрей Иванов
Где мы свернули не туда, что после всех битв в ветках комментов в ЖЖ в нулевые-начале десятых, добавление комментариев в популярном сервисе кажется технологическим прорывом?