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Лиана Липанова
1034

Telegram официально представил комментарии к отдельным постам в каналах Материал редакции

Комментировать можно посты каналов, к которым привязаны чаты.

  • Telegram добавил поддержку комментариев к отдельным постам в каналах, сообщил Павел Дуров. Они появятся после обновления приложения.
  • «Что мне нравится в нашей реализации комментариев, это то, что их не отличить от группового чата: все комментарии появляются в чате, прикреплённом к каналу», — объяснил Дуров.
  • Ограничения, выставленные администраторами чата, действуют и для комментариев. Например, комментаторы могут добавлять голосовые сообщения, стикеры, GIF-файлы и другое, а администраторы — ограничивать их. Чтобы комментировать, вступать в чат не нужно.
  • О запуске встроенных комментариев 29 сентября сообщил Telegram-канал Telegram Beta. Администраторы смогут отвечать на комментарии открыто или анонимно, говорилось в сообщении канала.

#новость

Лиана Липанова
+28 519
3
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Siergiej Kosicki

5

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Роман

5

Такими темпами скоро можно будет добавлять в свой акк фотографии в альбомы, аудиозаписи...хотя, постойте🤔

Ответить

Vladi Krakovetskyi

Роман
0

Вот вот ))😂 я тоже сразу об этом подумал.

Ответить

Alexey Prychev

3

Слава TELEGRAM! Спасибо Дурову за всю необходимую мне информацию в одном приложении.

Ответить

Фёдор Скуратов

2

https://vc.ru/social/162929-kommentarii-v-telegram-kanalah-vse-chto-nuzhno-znat
Здесь расписал детали, как это работает и что делать.

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Grag Merniy

0

Вот это молодец

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Дмитрий Кудрявцев

0

Это по-моему то, чего не хватает для закрытых групп онлайн-обучения 🔥

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Vladi Krakovetskyi

0

Это же просто комментарии....
Вот новости нынче пошли 😁
Мне это напоминает как apple делает презентацию - мы добавили
новую фичу, и ты смотришь, и думаешь:
ребята, это уже давно должно было там быть или у андроида это уже давно есть. 🙂

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Andre Macareno

0

Не прошло и года… а, не, прошло, в 2015 уже пробовали

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Андрей Иванов

0

Где мы свернули не туда, что после всех битв в ветках комментов в ЖЖ в нулевые-начале десятых, добавление комментариев в популярном сервисе кажется технологическим прорывом?

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