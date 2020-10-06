Соцсети
Андрей Фролов
543

В Instagram появилась возможность вернуть «классическую» иконку приложения в форме фотоаппарата Материал редакции

Так компания отмечает свой день рождения.

1 комментарий
В закладки

Instagram к своему десятилетию дал пользователям возможность изменить иконку приложения. Можно выбрать один из нескольких разноцветных вариантов или установить «классический» значок в форме полароида.

Чтобы сменить иконку Instagram, нужно зайти в настройки приложения и потянуть экран вниз.

Matt Navarra

The Verge отмечает что в анонсе Instagram говорит о возможности поменять иконку «в этом месяце», так что функция может проработать недолго. Возможность сменить иконку появляется у пользователей постепенно — у некоторых её ещё нет.

#instagram

Андрей Фролов
+118 731
0
7
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["instagram"], "comments": 1, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 164445, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Oct 2020 11:42:47 +0300", "is_special": false }
Продуктовые идеи за 24 часа
Исследовательское решение для поиска продуктовых идей и гипотез
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Яся Зайцев

0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Кейс CoMagic: инсайты сквозной аналитики, которые увеличат ваши продажи
Ранее мы писали о том, как и почему пересобрали свой продукт. В этой статье разберем, как скорректировать рекламные кам…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
«Стиль — это мое высказывание о том, насколько мир яркий». Руководитель Яндекс.Браузера Роман Иванов, — о цветной бороде
Для многих людей одежда — защитная оболочка от внешнего мира. Этого нельзя сказать про нашего нового героя — Романа «Ку…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
65+.Toyota показала бытового робота, свисающего с потолка кухни
В исследовательском институте Toyota Research Institute (TRI) разработали робота, предназначенного для решения бытовых…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай
за день
- Алло! - Не могу говорить, зарабатываю чистоганом 500к в месяц. - Ты же сам мне позвонил.
Частные инвесторы открыли на Мосбирже 610 тысяч брокерских счетов за сентябрь — это рекорд за все время
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Alexey Praskovin

Частные инвесторы открыли на…

Андрей Проскуряков

Airbnb заблокировала мой…

Alexander…

Бизнес предупредил о проблемах…

Александр Привалов

Аналитика небывалого спроса на…

Дмитрий Ермолаев

Частные инвесторы открыли на…

Denis Politov

Запись в подсайте Личный опыт

alex twit

«Эвотор»: выручка ритейлеров…

Виталий Гололобов

Власти США арестовали создателя…

Denis Komutkov

«Ведомости»: мэрия Москвы…

alex twit

Власти США арестовали создателя…

Groosha

Пользователи Telegram сообщили…

Alex Marvell

Бизнес предупредил о проблемах…

Alex Marvell

Перекус в невесомости…

Денис Демидов

Власти США арестовали создателя…

К X

Аналитика небывалого спроса на…

Хозяин

Twitter подала иск к…

Яся Зайцев

В Instagram появилась…

Valentin Dombrovsky

Частные инвесторы открыли на…

Родион Галанев

Частные инвесторы открыли на…

Leo Uvarov

Частные города в России — тренд…
null