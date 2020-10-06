В Instagram появилась возможность вернуть «классическую» иконку приложения в форме фотоаппарата Материал редакции
Так компания отмечает свой день рождения.
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Instagram к своему десятилетию дал пользователям возможность изменить иконку приложения. Можно выбрать один из нескольких разноцветных вариантов или установить «классический» значок в форме полароида.
Чтобы сменить иконку Instagram, нужно зайти в настройки приложения и потянуть экран вниз.
The Verge отмечает что в анонсе Instagram говорит о возможности поменять иконку «в этом месяце», так что функция может проработать недолго. Возможность сменить иконку появляется у пользователей постепенно — у некоторых её ещё нет.
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