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Соцсети
Евгений Делюкин
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Чуткость, модерация и никаких преследований: как устроена Telepath, доброжелательная соцсеть от менеджеров Quora Материал редакции

Команда создаёт гибрид Twitter и Reddit, где нет места агрессии, преследованию и фейковым новостям.

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Telepath

На существующих платформах всё труднее вести приятные беседы, посчитал предприниматель Марк Бодник. Пользователи плохо относятся друг к другу и окружающим, подлость вознаграждается репостами.

Поэтому его команда запустила соцсеть Telepath, ориентированную на общение людей с одинаковыми интересами — без провокаций, преследований или троллинга. Сервис готов пожертвовать ростом в пользу модерации и «правильного общества».

Telepath «позаимствовало тематическую структуру Reddit, ощущения получения актуальной информации Twitter и эфемерности Snapchat, только приятнее», пишет Protocol.

Пользователи соцсети подписываются на тематические сети, разбитые по хэштегам, где обсуждают ИТ-мемы, провалы компаний, новые шоу HBO или потенциал китайских инвестиций в Африке.

Пример тредов в Telepath

Telepath сосредотачивается на интересах пользователя, а не тех, кого он знает. Соцсеть позиционирует себя как дружелюбную и инклюзивную, со своими правилами и серьёзной модерацией.

Пользователю необходимо указать реальные имя, фамилию и номер телефона, и все сообщения удаляются через 30 дней после публикации. Таким образом Telepath создаёт «чувство своевременности», думает издание.

Участник сообщества должен принять правила. Первое и основное — быть добрым и уважать собеседников.

Будь добрым. Не будь злым. Не нападайте на людей и не оскорбляйте то, что они пишут. Предположите, что у других людей добрые намерения. Если разумный человек подумает, что вы придурок — это не нормально. Поведение на грани — это не нормально.

из правил Telepath

Команда намеренно использует слово «доброта» вместо «вежливость», так как оно сильнее мотивирует на полезные и адекватные дискуссии и не позволяет «из любопытства» задавать провоцирующие вопросы, пусть и в вежливом тоне.

Также Telepath запрещает доксинг (деанонимизацию с травлей в реальном мире), приставания, публикацию порно и материалов о насилии. Соцсеть может заблокировать цепочку сообщений, если модератор сочтёт, что дискуссия зашла в тупик и переходит в агрессию между участниками.

Правила Telepath

Реальные имя и фамилия нужны Telepath, чтобы модераторы могли сосредоточиться на выявлении нарушителей, а не игрой в кошки-мышки с армией ботов, заявляет глава службы безопасности Telepath Татьяна Эстевес.

По мнению исследователей, многие пользователи под псевдонимами принадлежат к более маргинальным и уязвимым группам. Поэтому они придумывают никнейм, чтобы обезопасить себя от онлайн-травли и доксинга. В Telepath они могут спокойно общаться не опасаясь.

Хотя Telepath и просит «быть добрым», это не означает, что все дискуссии в соцсети такие. Общественные деятели на Telepath получают свою критику.

Сообщество с критиками Трампа называется DumpHitler, на Fox жалуются в канале FoxNewsIsPoison. Есть и множество сообществ, где люди обсуждают личностей и события с хештегом sucks, например ElonMuskSucks.

Чтобы бороться с дезинформацией, соцсеть планирует идентифицировать издателей и присваивать им рейтинг доверия. Если издание регулярно публикует ложные новости, его могут исключить из Telepath, несмотря на статус и размер.

Задача модераторов Telepath — следить за «добротой» на платформе. Это не аутсорсеры с низкой зарплатой и без социального пакета, а полноценные сотрудники стартапа с возможностью роста.

Чтобы адаптировать модераторов к среде и не отпугнуть их, Telepath работает по приглашениям — всего в соцсети около 3000 пользователей, вскоре их будет 4000. «До некоторой степени задушив рост, мы сделаем себе только лучше», — считает Татьяна Эстевес.

К осени 2020 года у компании нет плана зарабатывать деньги. Основные траты ещё впереди — на модерацию сети по мере роста. Стартап получил финансирование от венчурных инвесторов в первом раунде (сумма не раскрывается).

В дальнейшем получать новые инвестиции станет сложнее. Обычно инвесторы ожидают получения прибыли и большого роста соцсети, а не «завоевания сердец нескольких тысяч бета-тестеров», пишет Protocol.

Но даже стремительный рост ничего не значит — похожие Secret и Yik Yak быстро закрылись. Соцсеть Ello, основанная на интересах пользователей, работала без рекламы и по инвайтам и не получила поддержки инвесторов.

Даже Reddit и Quora ищут способ заработать. Но основатели Telepath уверены, что найдутся инвесторы и пользователи, которые увидят ценность в медленно растущей соцсети с глубокой модерацией.

#соцсети

Евгений Делюкин
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