Соцсети
Татьяна Боброва
762

«Одноклассники» добавили исчезающие фото и видео с рейтингом друзей Материал редакции

Соцсеть запустила собственный формат «Историй».

14 комментариев
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«Одноклассники» запустили «Моменты» — сервис исчезающих фотографий и видеороликов длительностью до 10 секунд, рассказали vc.ru в компании. Все материалы сохранятся в отдельной вкладке в личном разделе «Фото» автора в соцсети.

Пользователи могут размещать поверх фото и видео стикеры, использовать AR-маски и другие функции. Отличительная черта сервиса — рейтинг друзей с лучшими моментами, который обновляется в режиме реального времени. Он был вдохновлён сервисом фотоконкурсов, популярным в соцсети, отметили в компании.

Для расчетов рейтинга соцсеть использует «сложный алгоритм», который учитывает количество просмотров и реакций за последние семь дней.

«Основная механика рейтинга заключается в том, что мы не строим его по количеству загруженных фотографий, то есть соревнуются не конкретные фотографии, а соревнуются люди за позицию в этом рейтинге. Не исключаем, что со временем формула того, как считаются рейтинги может меняться», — объяснил представитель «Одноклассников».

Также пользователи могут отвечать своими «Моментами» на «Моменты» друзей и авторов, создавая цепочки историй. Для этого можно выбрать публичный или приватный тип ответа.

Пока «Моменты» можно публиковать только от личного профиля. До конца 2020 года администраторы групп и профилей получат возможность создавать тематические конкурсы, к которым с «Моментами» смогут присоединяться подписчики или все пользователи соцсети с помощью тегов и стикеров.

Конкретных прогнозов по востребованности сервиса у бизнеса и аудитории в компании на этапе запуска не делают, но рассчитывают, что благодаря «Моментам» люди будут чаще возвращаться в соцсеть. На этапе тестов в «Одноклассниках» отметили «хорошую конверсию из просмотра в реакцию или ответ моментом на момент».

Сейчас публиковать «Моменты» может часть пользователей в приложениях для iOS и Android, а в ближайшие дни смогут все, говорят в компании. В десктопной и мобильной версиях соцсети пользователи могут только смотреть материалы.

#новость #одноклассники

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Артём Прокопенко

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Иван Эртель

Артём
0

5+ вам, не пожалел, потратился.

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Андрей Иванов

2

Почему все стремятся скопировать Инстаграм, эту соцсеть для понтов и эскортниц? Ненавижу её.

Ответить

Артем Павлючук

Андрей
2

Напишите другу в icq.

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Daniel Sak

Артем
0

Общаюсь в TeamSpeak 2

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evilnw

Андрей
2

У наших соц.сетей есть уникальный функционал "исчезающие пользователи". Делаешь какой-то пост в ленте, а потом уезжаешь в тюрьму на пару лет.

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Андрей Иванов

evilnw
–1

Расскажи это чуваку из Швейцарии, которого суд оштрафовал за клевету за лайк посту на фейсбуке; или чуваку из Англии, которого на пожизненное посадили за ведение джихадисткого телеграм-канала.

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Andrei Smirnovsky

1

Слоупок.jpg

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Одноклассники

0
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Super 72

0

А когда запустят свой тик ток

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Sergey Vlasov

Super
0

Тикитолк.

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Bet Papa

0

Это будет ,однозначно, захват рынка и новое мировое господство

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Alex Flints

0

Интересные аватарки на макете у ребят. Думаю, на проде будут немного другие 🙂

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Мамкин советчик

0

Ну хоть моя бабушка отметит, где грибы собирала...

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