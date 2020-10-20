Соцсеть запустила собственный формат «Историй».

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«Одноклассники» запустили «Моменты» — сервис исчезающих фотографий и видеороликов длительностью до 10 секунд, рассказали vc.ru в компании. Все материалы сохранятся в отдельной вкладке в личном разделе «Фото» автора в соцсети.

Пользователи могут размещать поверх фото и видео стикеры, использовать AR-маски и другие функции. Отличительная черта сервиса — рейтинг друзей с лучшими моментами, который обновляется в режиме реального времени. Он был вдохновлён сервисом фотоконкурсов, популярным в соцсети, отметили в компании.

Для расчетов рейтинга соцсеть использует «сложный алгоритм», который учитывает количество просмотров и реакций за последние семь дней.

«Основная механика рейтинга заключается в том, что мы не строим его по количеству загруженных фотографий, то есть соревнуются не конкретные фотографии, а соревнуются люди за позицию в этом рейтинге. Не исключаем, что со временем формула того, как считаются рейтинги может меняться», — объяснил представитель «Одноклассников».

Также пользователи могут отвечать своими «Моментами» на «Моменты» друзей и авторов, создавая цепочки историй. Для этого можно выбрать публичный или приватный тип ответа.

Пока «Моменты» можно публиковать только от личного профиля. До конца 2020 года администраторы групп и профилей получат возможность создавать тематические конкурсы, к которым с «Моментами» смогут присоединяться подписчики или все пользователи соцсети с помощью тегов и стикеров.

Конкретных прогнозов по востребованности сервиса у бизнеса и аудитории в компании на этапе запуска не делают, но рассчитывают, что благодаря «Моментам» люди будут чаще возвращаться в соцсеть. На этапе тестов в «Одноклассниках» отметили «хорошую конверсию из просмотра в реакцию или ответ моментом на момент».