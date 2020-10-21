Обновление связано с президентскими выборами в США 3 ноября.

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Пользователи Twitter обратили внимание, что у части пользователей соцсети пропала функция ретвита. С 21 октября при нажатии кнопки ретвита автоматически открывается поле для цитирования. Это должно побудить пользователей написать что-то о твите, прежде чем делиться им, передает The Verge.

Об изменениях в преддверии президентских выборов в США 3 ноября 2020 года Twitter объявила 9 октября. Соцсеть ввела их, чтобы пользователи не распространяли твиты бездумно и внести в обсуждения больше «мыслей, реакций и перспектив».

Как работает функция ретвита сейчас

Пользователь может оставить поле для цитирования пустым, чтобы ретвитнуть как обычно. Twitter надеется, что благодаря этим изменениям люди будут внимательнее относиться к контенту, которым делятся, или воспользуются возможностью поделиться своей точкой зрения.

Также в ленте временно не будут появляться публикации от людей, на которых пользователь не подписан. Обычно такие посты помечались надписью «Нравится [другому пользователю]» или «Подписан [другой пользователь]».

Кроме того, Twitter начала помечать или удалять твиты с «вводящей в заблуждение» информацией о выборах и их результатах. Когда пользователь попытается ретвитнуть такой твит, он увидит подсказку о недостоверности.

Предупреждение о «вводящей в заблуждение» информации