Соцсети
Евгения Евсеева
762

Twitter временно усложнила способ ретвита — заменила на цитирования Материал редакции

Обновление связано с президентскими выборами в США 3 ноября.

7 комментариев
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Manak Gupta @manakgupta
Why can’t I retweet @Twitter Can Like and QT but no RT...!!! Why @TwitterSupport

Пользователи Twitter обратили внимание, что у части пользователей соцсети пропала функция ретвита. С 21 октября при нажатии кнопки ретвита автоматически открывается поле для цитирования. Это должно побудить пользователей написать что-то о твите, прежде чем делиться им, передает The Verge.

Об изменениях в преддверии президентских выборов в США 3 ноября 2020 года Twitter объявила 9 октября. Соцсеть ввела их, чтобы пользователи не распространяли твиты бездумно и внести в обсуждения больше «мыслей, реакций и перспектив».

Как работает функция ретвита сейчас

Пользователь может оставить поле для цитирования пустым, чтобы ретвитнуть как обычно. Twitter надеется, что благодаря этим изменениям люди будут внимательнее относиться к контенту, которым делятся, или воспользуются возможностью поделиться своей точкой зрения.

Также в ленте временно не будут появляться публикации от людей, на которых пользователь не подписан. Обычно такие посты помечались надписью «Нравится [другому пользователю]» или «Подписан [другой пользователь]».

Кроме того, Twitter начала помечать или удалять твиты с «вводящей в заблуждение» информацией о выборах и их результатах. Когда пользователь попытается ретвитнуть такой твит, он увидит подсказку о недостоверности.

Предупреждение о «вводящей в заблуждение» информации

Изменения будут действовать как минимум до 3 ноября, пишет The Verge. Точный срок возвращения к обычной функции ретвитов соцсеть не называет.

#новость #twitter

Евгения Евсеева
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7 комментариев
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Илья Посаженников

7

Круто в посте опровергать то, что написано в его заголовке 👍

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Юрий Белоножкин

Илья
0

«Twitter временно усложнила способ ретвита — заменила на цитирования» А как было?

Ответить

Alexander Sorokin

3

Каждый раз удивляет, когда слышу, что где-то есть выборы, дебаты, программы 

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Джон Крайтон

Alexander
0

Вот глупые

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Alexander Sorokin

Джон
0

Столько на это денег впустую тратят, на чепуху. Лучше бы олимпиаду или чемпионат мира провели и то полезнее

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Nikolay Werner

Alexander
0

При том что в любой стране выборы — полная профанация. Только одни хотя бы видимость демократии создают, а другие открыто стебутся, рисуя 146%.

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Никита Горкунов

0

Ретвит работает. Просто нужно нажать «ретвитнуть».

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