Facebook запустила в Европе сервис для знакомств Dating — России среди стран нет Материал редакции
Сервису придётся конкурировать с лидерами рынка — Bumble, Badoo и Tinder.
- Facebook запустила в 32 странах Европы сервис для знакомств внутри соцсети Dating. Сервис появился в США в сентябре 2019 года и с тех пор стал доступен ещё в 19 странах, России среди них нет.
- С помощью сервиса пользователи могут находить партнёров на основе общих интересов, событий и групп. Детали работы алгоритмов соцсеть не раскрывает, но утверждает, что у пользователя не будут отображаться друзья.
- Dating должен был запуститься в Европе в феврале 2020 года, но запуск отложили из-за претензий ирландского регулятора, пишет Bloomberg. В октябре регулятор сообщил, что Facebook предоставила подробные разъяснения об обработке личных данных пользователей сервиса.
- В Европе сервис станет конкурентом лидерам рынка Bumble, Badoo, Tinder и OkCupid, отмечает агентство. В России приложение для знакомств Lovina с сентября 2019 года развивает соцсеть «ВКонтакте».
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