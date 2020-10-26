Согласно правилам Apple, каждая игра должны быть одобрена и представлена в отдельном приложении.

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Facebook запустила облачные игры в десктопной версии и в приложении для Android, сообщили в компании. Игры не будут доступны на iOS из-за политики Apple.

В Apple рассказали CNBC, что разработчики могут отправить в App Store каждую игру как отдельное приложение или сделать доступ к ним через браузер Safari. Компания продолжить сотрудничать с Facebook, чтобы помочь компании запустить игры «в соответствие с рекомендациями App Store».

Вице-президент Facebook по играм Джейсон Рубин сообщил, что у Facebook есть возможность запустить облачные игры в мобильной веб-версии соцсети для iOS, но компания хочет, чтобы пользователи использовали приложение.

Разработчики могут добавлять демоверсии своих игр в Facebook и рекламировать их. Facebook также будет зарабатывать на внутриигровых покупках — 30% выручки от них заберет компания, а 70% — разработчики игр. 30% денег за покупки, сделанные на Android, перейдут Google.

Рубин заявил, что компания была готова отдать 30% и Apple, однако последняя не разрешает Facebook делать то, что они «делают на Android».

В декабре 2019 года Facebook купила разработчика облачных игр PlayGiga за $78 млн. Согласно данным компании, сейчас 380 млн пользователей в месяц уже играют в HTML5-игры на платформе соцсети. В тестовой версии облачными играми пользовались 200 тысяч человек в неделю.

В сентябре 2020 года Apple поменяла правила для игровых сервисов — приложения могут предлагать подписку на несколько игр, но каждая игра должна быть одобрена Apple и представлена в отдельном приложении.