Facebook запустила облачные игры в десктопной версии и в приложении для Android — с Apple компания не договорилась Материал редакции
Согласно правилам Apple, каждая игра должны быть одобрена и представлена в отдельном приложении.
Facebook запустила облачные игры в десктопной версии и в приложении для Android, сообщили в компании. Игры не будут доступны на iOS из-за политики Apple.
В Apple рассказали CNBC, что разработчики могут отправить в App Store каждую игру как отдельное приложение или сделать доступ к ним через браузер Safari. Компания продолжить сотрудничать с Facebook, чтобы помочь компании запустить игры «в соответствие с рекомендациями App Store».
Вице-президент Facebook по играм Джейсон Рубин сообщил, что у Facebook есть возможность запустить облачные игры в мобильной веб-версии соцсети для iOS, но компания хочет, чтобы пользователи использовали приложение.
Разработчики могут добавлять демоверсии своих игр в Facebook и рекламировать их. Facebook также будет зарабатывать на внутриигровых покупках — 30% выручки от них заберет компания, а 70% — разработчики игр. 30% денег за покупки, сделанные на Android, перейдут Google.
Рубин заявил, что компания была готова отдать 30% и Apple, однако последняя не разрешает Facebook делать то, что они «делают на Android».
В декабре 2019 года Facebook купила разработчика облачных игр PlayGiga за $78 млн. Согласно данным компании, сейчас 380 млн пользователей в месяц уже играют в HTML5-игры на платформе соцсети. В тестовой версии облачными играми пользовались 200 тысяч человек в неделю.
В сентябре 2020 года Apple поменяла правила для игровых сервисов — приложения могут предлагать подписку на несколько игр, но каждая игра должна быть одобрена Apple и представлена в отдельном приложении.
В августе 2020 года Apple не пропустила в App Store игровые облачные сервисы от Microsoft и Google, объяснив это тем, что не может проверить в них игры. К критике App Store позже присоединилась Facebook: ей пришлось выпустить приложение про игры без мини-игр.
А что такое облачные игры? В смысле онлайн-игры по сети Интернет?
Это игры которые установлены на серверах другой компании, игры запускаются на сильных компьютерах, а вам чтобы поиграть нужен просто достаточно быстрый интернет и даже пусть старенький компьютер, который просто будет воспроизводить изображение как телевизор.
*обычно за такое берут ежемесячную подписку, ну и скорость интернета тоже важна.
это значит, что игры зааускаются там где-то, а у тебя только картинка.
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