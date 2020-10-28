Предприниматель одновременно возглавляет соцсеть и сервис платежей Square, но часто доверяет решение задач и проблем другим. Себя же посвящает общению с людьми разных взглядов и социальным проблемам.

В закладки

Главное из расследования The Wall Street Journal.

Bloomberg

Как Дорси управляет Twitter и Square

На ежегодном собрании акционеров Twitter в мае 2020 года инвесторы расспрашивали Дорси о распределении времени и нехватке внимания по отношению к компании. Звучали вопросы, когда Twitter получит постоянного гендиректора и почему Дорси думает, что подходит для управления их компанией.

«Для меня это не вопрос времени, а вопрос расстановки приоритетов, — отвечал Дорси. — Мой график достаточно гибкий, чтобы сосредоточиться на важном, и я хорошо понимаю, что имеет значение для обеих компаний».

Дорси одновременно возглавляет Twitter и финтех-сервис Square. В обеих он часто доверяет важные решения подчинённым, а сам порой даже не участвует в обсуждениях , говорят нынешние и бывшие сотрудники.

В 2015 году Square готовилась к IPO, а Дорси, её сооснователь и гендиректор, вновь вернулся к управлению Twitter после ухода с поста главы в 2008-м.

Он защищал своё частое отсутствие, сравнивая себя с Илоном Маском, который тоже управляет двумя компаниями сразу: Tesla и SpaceX. На что один из руководителей Square сказал: «Вы не Илон Маск».

Несмотря на свой подход, Дорси удалось привести Twitter и Square к хорошим финансовым показателям, отмечает WSJ:

Акции Twitter выросли более чем на 70% с тех пор, как Дорси вернулся на должность гендиректора осенью 2015 года. На конец октября акции компании торгуются примерно по $50 за штуку, а её капитализация находится на уровне $40 млрд.

Дорси возглавяет Square с момента основания в 2009 году. В 2015 году компания провела IPO, с тех пор её акции выросли примерно в 14 раз и стоят около $170 за штуку. Капитализация Square составляет $75 млрд.

Однако в последние годы давление на Twitter усиливается, и стиль управления Дорси вызывает вопросы у сотрудников и инвесторов. Среди проблем издание называет язык вражды, преследование женщин и цветных людей, издевательства и дезинформацию, которых в соцсети стало слишком много.

Кроме того, сервис обвиняют в цензуре. Последний инцидент — блокировка статьи New York Post про сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Через два дня после массовой критики Twitter перестала удалять статью и пересмотрела правила блокировки.

По данным WSJ, Дорси не участвовал в решении ограничить публикацию ссылок на NYP. На своей странице в Twitter он назвал неприемлемой блокировку ссылок без объяснения причин. Из-за этого случая Дорси и главу Facebook Марка Цукерберга вызвали в Сенат, чтобы дать показания.

Что интересует самого Дорси

Возглавляя две публичных компании и отдавая решение важных вопросов другим, Дорси видит свою роль в том, чтобы узнать мнение как можно большего количества людей. Социальные проблемы — вот что волнует его на самом деле. К примеру, в начале пандемии Covid-19 Дорси заявил, что пожертвует $1 млрд, или почти 30% своего состояния, на помощь пострадавшим.

Глава Twitter поддерживает одинаково хорошие отношения с людьми разных взглядов, будь то активист и лидер движения Black Lives Дерэй Маккенссон, рэпер Jaz-Z или Чарльз Джонсон, которого в 2014 году прозвали «самым печально известным правым троллем» и навсегда заблокировали в Twitter в 2015 году.

«Джек Дорси — красивый мужчина, перед которым стоит непосильная задача сделать всех счастливыми», — охарактеризовал главу Twitter Джонсон, который теперь в том числе занимается инвестициями. По словам Джонсона, они обсуждали с Дорси цензуру в Twitter, медитацию и инвестиции в пару стартапов.

«В нём есть что-то, чего люди не видят. Это его любопытство за пределами технологий. Ему очень интересно, как повлиять на вопросы, касающиеся расы и справедливости», — описал предпринимателя Маккенссон, который познакомился с Дорси в 2014 году и обращается к нему напрямую с вопросами про Twitter или Square.

В жизни 43-летний Дорси придерживается минимализма: у него дома мало мебели, сам он обычно носит чёрные футболки и толстовки. Предприниматель много ходит пешком, а также принимает ледяные ванны.

С какими проблемами Дорси сталкивается из-за своего подхода

Инвесторы и сотрудники призывают Дорси сосредоточиться на решении проблем, с которыми сталкивается Twitter. Глава компании неоднократно обещал их решить, но часто медлит, жалуются нынешние и бывшие сотрудники.

В 2015 году Дорси спросил о возможности увеличить лимит в твитах. Команда разработала «десятки вариантов», но все ждали, пока Дорси примет окончательное решение, вспомнили собеседники WSJ. Спустя два года Twitter увеличила лимит в твитах до 280 символов.

Подход «заочного управления» достиг апогея, когда в конце 2019 года Дорси написал в Twitter о планах переехать на полгода в Африку и оттуда руководить обеими компаниями. Предприниматель хотел погрузиться в жизнь страны, где интернет «ещё был новинкой», объяснил WSJ его знакомый.

Желание Дорси разгневало фонд Elliott Management, который приобрёл акции Twitter примерно на $1 млрд. Отчасти потому, что глава Twitter объявил о своих планах через месяц после разочаровывающего отчёта компании за квартал.

По словам источников издания, Elliott Management изучила управление Twitter и опросила нынешних и бывших менеджеров, которые рассказали о проблемах стиля Дорси и его попытках разорваться между двумя компаниями.

Акционер пригрозил уволить основателя соцсети, но на защиту Дорси встали сотрудники компании, запустившие в Twitter кампанию #WeBackJack . Предпринимателя также поддержал Илон Маск, активный пользователь Twitter.

Elon Musk @elonmusk Just want say that I support @Jack as Twitter CEO. He has a good ❤. Хочу сказать, что поддерживаю Джека Дорси в качестве гендиректора Twitter. У него доброе ❤