«ВКонтакте» и Home Credit запустили рассрочку в VK Pay на товары до 300 тысяч рублей Материал редакции
Деньги нужно вернуть за четыре месяца, затем банк начнёт начислять проценты.
«ВКонтакте» в партнёрстве с банком Home Credit запустила рассрочку через платёжную систему VK Pay, рассказали vc.ru в компании. Пользователи смогут оплачивать в рассрочку товары и услуги внутри соцсети, в мини-приложении AliExpress и на сайтах магазинов-партнёров.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователи могут подать заявку на сайте. Оформление происходит в онлайн-режиме, в банк идти не нужно, отметили в соцсети. Для оформления нужен российский паспорт, данные о работе и доходах, а также домашний адрес.
Пользователи смогут взять до 300 тысяч рублей на одну покупку или до 290 тысяч рублей на неограниченное число покупок в рассрочку. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Если вернуть деньги в течение четырёх месяцев, проценты брать не будут.
Пользователи могут увеличить срок рассрочки. Если увеличить срок рассрочки на полгода, за услугу придётся доплатить 15% от невыплаченной суммы; на 10 месяцев — 25%.
В будущем принимать оплату в рассрочку смогут и магазины, которые продают товары во «ВКонтакте». Владельцы магазинов уже могут подать заявку на подключение к программе.
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Если увеличить срок рассрочки на полгода, за услугу придётся доплатить 15% от невыплаченной суммы; на 10 месяцев — 25%.
Миллениалы придумали кредит
"Оформление происходит в онлайн-режиме, в банк идти не нужно"
Заблокировали карту за подозрительные исходящие операции - которые я подтвердил.
В Тинькофф решается вопрос за минуту. Тут пришлось два раза ходить в банк )
Неделя длится эпопея
Если реально быстро будет то интересно, представьте себе как быстрее можно было бы продавать кухни или шкафы-купи если бы их оплачивали рассрочкой за 5 минут прямо в соц сети...
Home Credit - было дело, квест проходил. Закрытие кредитного договора, по которому еще даже обязательства не возникли.
Насчет "VK Pay" - почитайте ради интересу договор. Если не хотите читать - не щелкайте мышкой по ссылке "VK Pay".
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