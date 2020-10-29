Деньги нужно вернуть за четыре месяца, затем банк начнёт начислять проценты.

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«ВКонтакте» в партнёрстве с банком Home Credit запустила рассрочку через платёжную систему VK Pay, рассказали vc.ru в компании. Пользователи смогут оплачивать в рассрочку товары и услуги внутри соцсети, в мини-приложении AliExpress и на сайтах магазинов-партнёров.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователи могут подать заявку на сайте. Оформление происходит в онлайн-режиме, в банк идти не нужно, отметили в соцсети. Для оформления нужен российский паспорт, данные о работе и доходах, а также домашний адрес.

Пользователи смогут взять до 300 тысяч рублей на одну покупку или до 290 тысяч рублей на неограниченное число покупок в рассрочку. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Если вернуть деньги в течение четырёх месяцев, проценты брать не будут.

Пользователи могут увеличить срок рассрочки. Если увеличить срок рассрочки на полгода, за услугу придётся доплатить 15% от невыплаченной суммы; на 10 месяцев — 25%.