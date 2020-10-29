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Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» и Home Credit запустили рассрочку в VK Pay на товары до 300 тысяч рублей Материал редакции

Деньги нужно вернуть за четыре месяца, затем банк начнёт начислять проценты.

14 комментариев
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«ВКонтакте» в партнёрстве с банком Home Credit запустила рассрочку через платёжную систему VK Pay, рассказали vc.ru в компании. Пользователи смогут оплачивать в рассрочку товары и услуги внутри соцсети, в мини-приложении AliExpress и на сайтах магазинов-партнёров.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователи могут подать заявку на сайте. Оформление происходит в онлайн-режиме, в банк идти не нужно, отметили в соцсети. Для оформления нужен российский паспорт, данные о работе и доходах, а также домашний адрес.

Пользователи смогут взять до 300 тысяч рублей на одну покупку или до 290 тысяч рублей на неограниченное число покупок в рассрочку. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Если вернуть деньги в течение четырёх месяцев, проценты брать не будут.

Пользователи могут увеличить срок рассрочки. Если увеличить срок рассрочки на полгода, за услугу придётся доплатить 15% от невыплаченной суммы; на 10 месяцев — 25%.

В будущем принимать оплату в рассрочку смогут и магазины, которые продают товары во «ВКонтакте». Владельцы магазинов уже могут подать заявку на подключение к программе.

#новость #вконтакте

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14 комментариев
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From Siberia to London

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Вот это комбо! 2 самые стрёмные шараги в РФ.

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Андрей Иванов

From
0

Ты про Одноклассники и ЖЖ?

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Пользователь Удален

4

Если увеличить срок рассрочки на полгода, за услугу придётся доплатить 15% от невыплаченной суммы; на 10 месяцев — 25%.

Миллениалы придумали кредит 

Ответить

Ilya Sorokin

3

ЦА:

Ответить

Yusif Nasirli

1

Нужно выжать максимум из этой недосоцсети

Ответить

Anastasia Light

0

Когда взял кредит ВК на действительно важные вещи:

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Sergey IST

0

"Оформление происходит в онлайн-режиме, в банк идти не нужно"

Заблокировали карту за подозрительные исходящие операции - которые я подтвердил. 
В Тинькофф решается вопрос за минуту. Тут пришлось два раза ходить в банк )
Неделя длится эпопея 

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Алексей Кравцов

0

Союз жабы и гадюки.

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Владимр Сарычев

0

Куда нас ведут?

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Никита Алфимов

0

Странно что не сбер

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Денис Комаров

0

Если реально быстро будет то интересно, представьте себе как быстрее можно было бы продавать кухни или шкафы-купи если бы их оплачивали рассрочкой за 5 минут прямо в соц сети...

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Роман Гераскин

0

Норм, наконец то

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Vl Al

0

Home Credit - было дело, квест проходил. Закрытие кредитного договора, по которому еще даже обязательства не возникли.

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Vl Al

0

Насчет "VK Pay" - почитайте ради интересу договор. Если не хотите читать - не щелкайте мышкой по ссылке "VK Pay".

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