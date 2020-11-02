Пользователи Stereo могут общаться только с помощью аудиосообщений и прямых эфиров — сейчас соцсеть тестируется.

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Основатель сервиса для знакомств Badoo Андрей Андреев стал одним из ключевых инвесторов соцсети Stereo, в которой пользователи могут общаться только с помощью аудио. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Какие-либо детали возможной сделки не приводятся. По данным издания, приложение Stereo создано командой выходцев из Badoo, сейчас оно находится в бета-тесте.

Пользователи Stereo могут общаться с помощью аудиосообщений, прямых эфиров, слушать записи других участников соцсети и так далее. Лучшие выступления соцсеть обещает поощрять денежными призами — до $25 тысяч в неделю.

Сервис основан Артуром Нугумановым, который до этого работал с Андреевым, пишет издание. Один из двух директоров компании — долгое время консультировавший Badoo Владимир Корниловский, утверждает The Telegraph.

Представитель Stereo заявил, что команда официально запустит сервис в ближайшие несколько недель, а до тех пор компания не может раскрыть детали проекта.

Андреев создал Magic Lab как холдинговую компанию в июне 2019 года: в неё вошли основанный в 2006 году сервис Badoo, а также приложения для знакомств Bumble, Chappy и Lumen. Осенью 2019 года предприниматель продал контроль в MagicLab — весь холдинг оценили в $3 млрд.