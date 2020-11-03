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Евгения Евсеева
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«ВКонтакте» представила бесплатный конструктор сайтов для бизнеса на основе информации из сообществ Материал редакции

Пользователи могут просматривать страницу и связываться с продавцом без авторизации в соцсети.

22 комментария
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«ВКонтакте» представила бесплатный конструктор одностраничных сайтов для бизнеса на основе сообществ. Пользователи могут просматривать страницу и связываться с продавцом без авторизации в соцсети, сообщили vc.ru в компании.

Внешний вид сайта

Чтобы сделать сайт, нужно зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать».

Почти все поля автоматически заполнятся информацией из сообщества, обязательными останутся только заголовок, описание и кнопка действия, например, «Отправить заявку», «Позвонить по телефону». Можно загрузить любое изображение для фона, но если его нет, в основу сайта ляжет градиент. На этом этапе сайт готов — создатель получит ссылку вида «vk.link/название_сообщества».

Из сообщества на сайт можно добавить подборку товаров, отзывы клиентов, фотографии. Также доступен блок про преимущества бизнеса, в нем компания предлагает рассказать, например, про отличия от конкурентов.

Просматривать и создавать сайты можно с любого устройства. Разместить ссылку на собственную страницу создатель сможет на любой площадке, а в соцсети появится ещё один инструмент продвижения — «Реклама сайтов».

Статистика сайта позволит отслеживать количество уникальных посетителей, просмотров и действий.

Новый инструмент поможет предпринимателям и маркетологам увеличить объём заказов и активнее привлекать клиентов в интернете, считают в компании.

В будущем создатели смогут разместить на сайте контент из сообщества. Также в планах компании разработка вариантов дизайна и интеграция сайта с рекламными инструментами.

#новость #вконтакте

Евгения Евсеева
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22 комментария
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Stanislav Proyaev

16

А вот это круто!

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Slava Kuznetsov

12

Хоть все и хэйтят ВК, но, как по мне, такие инструменты это довольно полезная штука, хоть и понятно что там все крутится вокруг пользовательских данных

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Сергей Подливчук

1

vk.link/название_сообщества - это дно. Без собственного домена никуда не годится. Если бизнес будет расти и захочет свой собственный сайт, то возникнут проблемы с СЕО и сайт нужно будет раскручивать заново. 

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Валентин Жетонофф

Сергей
9

Это вопрос времени, думаю. Не все сразу. Для ногточков и т.д. это ахуенный крутой вариант

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Сергей Подливчук

Валентин
0

Да таких сервисов для ноготочков хоть жопой жуй.

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Валентин Жетонофф

Сергей
0

Нет, везде нужно ебаться, регистрироваться и многое другое. Тут же я себе сделал сайт за минутку и выглядит достойно. 

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Slava Kuznetsov

Сергей
1

Ну тут сразу вопрос, а захотят ли юзеры свой домен, а какая часть захочет, а будут ли они вообще пытаться в сео (мб они просто будут гнать трафик и забьют на органику). Генерализация не всегда так хорошо работает, как кажется

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Сергей Подливчук

Slava
0

Многие захотят. А в таком виде - это просто карточка организации, а не сайт и таких сервисов полно.

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Slava Kuznetsov

Сергей
1

Ну что многие захотят это довольно спорно, ИМХО, с учетом того, что давно есть Тильда и даже не к ночи упомянутый Wix и на предпринимателей из каждого утюга льётся постоянная реклама сайтов и сео продвижения, те, кому было надо, уже в большинстве обзавелись и сайтами и аккаунтами во всех соцсетях и эта штука, наверное, будет больше как дополнительный источник лидов, чем как точка входа

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Денис

Сергей
0

Настраивать СЕО для такого лендинга, это извращение какое-то. Думаю он больше годится чтобы делиться ссылкой на него и просто крутить рекламу

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Адик Романов

Сергей
0

Я решил такую проблему с помощью сервиса yourname.timeweb.com думаю аналогичных сервисов полно. У меня так портфолио крутится. Оригинальный  урл длинный и нне презентабельный, привязал к нему свой доменчик и всё заиграло другими красками)))  

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Anton Maykov

2

пицца из доменной печи это сильно!)))

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ivan krapivin

Anton
0

Из поддоменной

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Bobo Momo

1

Т.е. ВК хочет упростить отказ от использования ВК

Спасибо 

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Евгений Алферов

0

Довольно бесполезная штука, пока нет интеграций с инструментами. По сео не прокачаешь, рекламу не настроишь (не видно, что конвертит, а что нет - без той же аналитики), даже сам рекламный кабинет ВК пока не интегрировался, а значит даже не сделать оптимизацию на конверсию (пиксель не повесить). Пока что вижу это как инструмент для диалога:
- Смотри, что ВК научился делать
- КРУУУТО

Ждем доработок :)

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Ilya Sorokin

Евгений
1

Вот главная проблема исполнителей в этой сфере. А с чего вы решили, что основной ЦА будет нужно вот все, что вы написали? Условно человеку нужно гвоздь забить, он берет молоток и забивает гвоздь. А ему предлагают рассчитать траекторию удара, потренироваться на других гвоздях и т.д. и т.п.

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Евгений Алферов

Ilya
0

Кто сказал, что я исполнитель?) Я смотрю на данный вопрос исключительно с практической точки зрения) Сгенерировать сайт из сообщества - крутая идея, никто не спорит. А что дальше то с этим сайтом делать?)

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Ilya Sorokin

Евгений
1

Да меня недавно друг просил одностраничник ему сделать. Грузоперевозками занимается. Я ему говорю  - у тебя в ВК сообщество есть, этого достаточно. Он - не, ну хочу сайт. Ну хрен с ним, склепал там ему что-то средней степени убожества за час, он счастлив. Даже с Директа и Адвордса туда лить стал. 

И таких дохрена. И не вперлись им интеграции, конверсии и т.д. Потому что это микро-микро бизнес, а то и самозанятость, где все это действительно "на...й не нужно!" чаще всего )

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Денис Кравцов

0

Нормально

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Денис Комаров

0

надо было делать в трастовом домене VK.COM чтобы под SEO работало, только этим все обосрали

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Daniel Vygolov

0

Ну все, арбитражники в бой!

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Алексей из Loading,express

–1

Я конечно сразу сделал сайт себе из группы.)
По скорости загрузки очень печально. Вк может лучше, я уверен.

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