«ВКонтакте» представила бесплатный конструктор сайтов для бизнеса на основе информации из сообществ Материал редакции
Пользователи могут просматривать страницу и связываться с продавцом без авторизации в соцсети.
«ВКонтакте» представила бесплатный конструктор одностраничных сайтов для бизнеса на основе сообществ. Пользователи могут просматривать страницу и связываться с продавцом без авторизации в соцсети, сообщили vc.ru в компании.
Чтобы сделать сайт, нужно зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать».
Почти все поля автоматически заполнятся информацией из сообщества, обязательными останутся только заголовок, описание и кнопка действия, например, «Отправить заявку», «Позвонить по телефону». Можно загрузить любое изображение для фона, но если его нет, в основу сайта ляжет градиент. На этом этапе сайт готов — создатель получит ссылку вида «vk.link/название_сообщества».
Из сообщества на сайт можно добавить подборку товаров, отзывы клиентов, фотографии. Также доступен блок про преимущества бизнеса, в нем компания предлагает рассказать, например, про отличия от конкурентов.
Просматривать и создавать сайты можно с любого устройства. Разместить ссылку на собственную страницу создатель сможет на любой площадке, а в соцсети появится ещё один инструмент продвижения — «Реклама сайтов».
Статистика сайта позволит отслеживать количество уникальных посетителей, просмотров и действий.
Новый инструмент поможет предпринимателям и маркетологам увеличить объём заказов и активнее привлекать клиентов в интернете, считают в компании.
В будущем создатели смогут разместить на сайте контент из сообщества. Также в планах компании разработка вариантов дизайна и интеграция сайта с рекламными инструментами.
Хоть все и хэйтят ВК, но, как по мне, такие инструменты это довольно полезная штука, хоть и понятно что там все крутится вокруг пользовательских данных
vk.link/название_сообщества - это дно. Без собственного домена никуда не годится. Если бизнес будет расти и захочет свой собственный сайт, то возникнут проблемы с СЕО и сайт нужно будет раскручивать заново.
Это вопрос времени, думаю. Не все сразу. Для ногточков и т.д. это ахуенный крутой вариант
Да таких сервисов для ноготочков хоть жопой жуй.
Нет, везде нужно ебаться, регистрироваться и многое другое. Тут же я себе сделал сайт за минутку и выглядит достойно.
Ну тут сразу вопрос, а захотят ли юзеры свой домен, а какая часть захочет, а будут ли они вообще пытаться в сео (мб они просто будут гнать трафик и забьют на органику). Генерализация не всегда так хорошо работает, как кажется
Многие захотят. А в таком виде - это просто карточка организации, а не сайт и таких сервисов полно.
Ну что многие захотят это довольно спорно, ИМХО, с учетом того, что давно есть Тильда и даже не к ночи упомянутый Wix и на предпринимателей из каждого утюга льётся постоянная реклама сайтов и сео продвижения, те, кому было надо, уже в большинстве обзавелись и сайтами и аккаунтами во всех соцсетях и эта штука, наверное, будет больше как дополнительный источник лидов, чем как точка входа
Я решил такую проблему с помощью сервиса yourname.timeweb.com думаю аналогичных сервисов полно. У меня так портфолио крутится. Оригинальный урл длинный и нне презентабельный, привязал к нему свой доменчик и всё заиграло другими красками)))
пицца из доменной печи это сильно!)))
Довольно бесполезная штука, пока нет интеграций с инструментами. По сео не прокачаешь, рекламу не настроишь (не видно, что конвертит, а что нет - без той же аналитики), даже сам рекламный кабинет ВК пока не интегрировался, а значит даже не сделать оптимизацию на конверсию (пиксель не повесить). Пока что вижу это как инструмент для диалога:
- Смотри, что ВК научился делать
- КРУУУТО
Ждем доработок :)
Вот главная проблема исполнителей в этой сфере. А с чего вы решили, что основной ЦА будет нужно вот все, что вы написали? Условно человеку нужно гвоздь забить, он берет молоток и забивает гвоздь. А ему предлагают рассчитать траекторию удара, потренироваться на других гвоздях и т.д. и т.п.
Кто сказал, что я исполнитель?) Я смотрю на данный вопрос исключительно с практической точки зрения) Сгенерировать сайт из сообщества - крутая идея, никто не спорит. А что дальше то с этим сайтом делать?)
Да меня недавно друг просил одностраничник ему сделать. Грузоперевозками занимается. Я ему говорю - у тебя в ВК сообщество есть, этого достаточно. Он - не, ну хочу сайт. Ну хрен с ним, склепал там ему что-то средней степени убожества за час, он счастлив. Даже с Директа и Адвордса туда лить стал.
И таких дохрена. И не вперлись им интеграции, конверсии и т.д. Потому что это микро-микро бизнес, а то и самозанятость, где все это действительно "на...й не нужно!" чаще всего )
надо было делать в трастовом домене VK.COM чтобы под SEO работало, только этим все обосрали
Я конечно сразу сделал сайт себе из группы.)
По скорости загрузки очень печально. Вк может лучше, я уверен.
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