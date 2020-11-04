И рекомендует пользователям перед отправкой отказаться от оскорблений.

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«ВКонтакте» запустила нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях, рассказал vc.ru представитель компании. Она удаляет комментарии с угрозами и рекомендует пользователям перед публикацией отказаться от оскорблений.

Эксперимент продлится сутки — 4 ноября. Администраторы групп смогут включить фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.

4 ноября рекомендации отказаться от оскорблений смогут увидеть все пользователи. Позже соцсеть начнёт долгосрочный тест на части пользователей. по результатам тестирования компания примет решение о дальнейшем использовании функции.