«ВКонтакте» начала тестировать нейросеть для борьбы с оскорблениями — она автоматически удаляет комментарии с угрозами Материал редакции
И рекомендует пользователям перед отправкой отказаться от оскорблений.
«ВКонтакте» запустила нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях, рассказал vc.ru представитель компании. Она удаляет комментарии с угрозами и рекомендует пользователям перед публикацией отказаться от оскорблений.
Эксперимент продлится сутки — 4 ноября. Администраторы групп смогут включить фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.
4 ноября рекомендации отказаться от оскорблений смогут увидеть все пользователи. Позже соцсеть начнёт долгосрочный тест на части пользователей. по результатам тестирования компания примет решение о дальнейшем использовании функции.
В мае 2020 года похожую функцию начала тестировать Twitter: соцсеть предлагает отредактировать сообщения с оскорблениями перед отправкой.
прекрасно, надеюсь наконец оскорбления и угрозы станут более изощренными и тонкими, а то примитивизм этот одолел уже 😂
Б#дло ту*пор@лое
Думаю подобным образом можно будет обойти))
подозреваю что такое отлавливается крайне легко
Втентакле можно закапывать, сеть превратилась в мусорку окончательно.
дык мЭил.сру же..
Главное упускать из виду, что помойкой её делают пользователи. Как и любую социалку.
Интересная позиция, ты наверное эффективный маркетолог? Пользователи это единственное что держит вк на плаву.
Не, я к маркетингу отношения не имею. Не функционал же вызывает у вас недовольство, а контент. А делает его кто?
лучше бы со спамерами боролись. каждый день\ночь приходят сообщения от различного рода "барышень" с предложениями перейти на какие-то левые сайты псевдоэротического содержания.
Лучше бы они так удаляли порнографию и подобные группы со своего сайта #ВКонтакте!
А они сделали просто "безопасный поиск", если убрать галочку, то всё сразу становится видно.
Почему такого нет в Фейсбуке или Ютубе?
Помню ещё Пашка Дуров, в сравнение скидывал скрин раздела видео сайта Яндекс, НО... Яндекс - это поисковик, а не социальная сеть, в которой сидят школьники, где не должно быть такого разврата.
Кто живёт в Европе, регится во ВКонтакте ради порно, т.к. такое видео в хорошем качестве 1080p разного жанра, даже 3D и для виртуальных очков есть, и точно нет вирусов))
Помню писал по этому вопросу в техподдержку вконтакте, на что мне остроумно ответили, дословно не помню, но звучало как-то так: "не нравится смотреть порно, то просто не ищите его на сайте". А также в Твиттере написал Дурову, почему на его сайте так много групп с геями и видео такого жанра... это его задело и он меня занёс в чёрный список)) Хотя как говорил, что ни как не реагирует и не читает комментарии.
ВКонтакте -это отличный порно сайт, даже на порнохаб, чтобы попасть нужно залогиниться через соцсеть ВК для подтверждения, что вам есть 18+.
P.S. Я решил бросить смотреть порно и удалил страницу ВКонтакте и жить стало легче!))
#deletevkontakte
Блоги компаний
Показать еще