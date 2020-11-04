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Лиана Липанова
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«ВКонтакте» начала тестировать нейросеть для борьбы с оскорблениями — она автоматически удаляет комментарии с угрозами Материал редакции

И рекомендует пользователям перед отправкой отказаться от оскорблений.

19 комментариев
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«ВКонтакте» запустила нейросеть для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях, рассказал vc.ru представитель компании. Она удаляет комментарии с угрозами и рекомендует пользователям перед публикацией отказаться от оскорблений.

Эксперимент продлится сутки — 4 ноября. Администраторы групп смогут включить фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в чёрный список.

4 ноября рекомендации отказаться от оскорблений смогут увидеть все пользователи. Позже соцсеть начнёт долгосрочный тест на части пользователей. по результатам тестирования компания примет решение о дальнейшем использовании функции.

В мае 2020 года похожую функцию начала тестировать Twitter: соцсеть предлагает отредактировать сообщения с оскорблениями перед отправкой.

#новость #вконтакте

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19 комментариев
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ЯжПрограммист

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прекрасно, надеюсь наконец оскорбления и угрозы станут более изощренными и тонкими, а то примитивизм этот одолел уже 😂

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Alex Marvell

ЯжПрограммист
0

Б#дло ту*пор@лое

Думаю подобным образом можно будет обойти))

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badResistor

Alex
5

подозреваю что такое отлавливается крайне легко

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Константин Куцевалов

badResistor
0

Даже нейросеть не нужна для такого

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Парвиз Мадаминов

badResistor
0

 Нет

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Al Sark

2

Втентакле можно закапывать, сеть превратилась в мусорку окончательно.

Ответить

Владимир Л.

Al
0

дык мЭил.сру же.. 

Ответить

Al Sark

Владимир
3

При Паше Дурове сеть была менее загажена, но тоже была помойной. Телеграмм кстати тоже помойка.

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Константин Куцевалов

Al
4

Главное упускать из виду, что помойкой её делают пользователи. Как и любую социалку.

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Serg Ka

Константин
–3

Интересная позиция, ты наверное эффективный маркетолог? Пользователи это единственное что держит вк на плаву.

Ответить

Константин

Serg
3

Не, я к маркетингу отношения не имею. Не функционал же вызывает у вас недовольство, а контент. А делает его кто?

Ответить

Serg Ka

Констан…
0

Контент там наоборот уникальный в виде различных пабликов, которых больше нигде нет. Телега допилит аналог пабликов и вк можно будет закапывать.

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Владимир Л.

Al
0

но более адекватная помойка.;)

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Владимир Л.

0

лучше бы со спамерами боролись. каждый день\ночь приходят сообщения от различного рода "барышень" с предложениями перейти на какие-то левые сайты псевдоэротического содержания. 

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Александр Горелик

0

нейросеть тупорылая

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Huntt Ext

0

Пусть эта нейросеть сразу заявление в полицию пишет.

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Mike Prokopenko

0

Самая лучшая реклама телеграм

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Nicolas _

0

Кто эта предумал?! Сча по IP вычеслю, у меня брат хаккир. 

Ответить

Anton Lifirenko

0

Лучше бы они так удаляли порнографию и подобные группы со своего сайта #ВКонтакте!
А они сделали просто "безопасный поиск", если убрать галочку, то всё сразу становится видно.
Почему такого нет в Фейсбуке или Ютубе?
Помню ещё Пашка Дуров, в сравнение скидывал скрин раздела видео сайта Яндекс, НО... Яндекс - это поисковик, а не социальная сеть, в которой сидят школьники, где не должно быть такого разврата.
Кто живёт в Европе, регится во ВКонтакте ради порно, т.к. такое видео в хорошем качестве 1080p разного жанра, даже 3D и для виртуальных очков есть, и точно нет вирусов))
Помню писал по этому вопросу в техподдержку вконтакте, на что мне остроумно ответили, дословно не помню, но звучало как-то так: "не нравится смотреть порно, то просто не ищите его на сайте". А также в Твиттере написал Дурову, почему на его сайте так много групп с геями и видео такого жанра... это его задело и он меня занёс в чёрный список)) Хотя как говорил, что ни как не реагирует и не читает комментарии. 
ВКонтакте -это отличный порно сайт, даже на порнохаб, чтобы попасть нужно залогиниться через соцсеть ВК для подтверждения, что вам есть 18+.
P.S. Я решил бросить смотреть порно и удалил страницу ВКонтакте и жить стало легче!))
#deletevkontakte

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