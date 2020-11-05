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Таня Боброва
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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с отправкой сообщений Материал редакции

В соцсети говорят, что уже починили.

Днём 5 ноября пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети: в частности, не загружаются сообщения и файлы. По данным Downdetector, сбой наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

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Ок #вкживи https://t.co/UpRKHUA1Be
Мистический Мопс @Mystery_Pug
По традиции
#вкживи
булочка с корицей; @ohhmyparrilla
#вкживи обожаю этот хештег самая полезная штука

Во «ВКонтакте» заявили vc.ru, что у части пользователей могли быть проблемы с загрузкой некоторых разделов — соцсеть восстановила работу.

#новость #вконтакте

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О, поздравляю контактик с очередным пробитием.
«ВКонтакте» добавила ссылки на слова «скидка», «купон», «Али» и другие в публикациях — они ведут на AliExpress
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