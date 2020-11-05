В соцсети говорят, что уже починили.

Днём 5 ноября пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети: в частности, не загружаются сообщения и файлы. По данным Downdetector, сбой наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.