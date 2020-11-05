Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с отправкой сообщений Материал редакции
В соцсети говорят, что уже починили.
Днём 5 ноября пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети: в частности, не загружаются сообщения и файлы. По данным Downdetector, сбой наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.
Во «ВКонтакте» заявили vc.ru, что у части пользователей могли быть проблемы с загрузкой некоторых разделов — соцсеть восстановила работу.
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