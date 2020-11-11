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Рая Хачатрян
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TikTok попросила суд пересмотреть действия американских властей — они игнорируют запросы об отсрочке блокировки соцсети Материал редакции

TikTok пытается отсрочить блокировку приложения на 30 дней для завершения сделки с Oracle.

2 комментария
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Администрация Дональда Трампа несколько недель игнорирует запросы TikTok, которая пытается отсрочить блокировку для завершения сделки с Oracle, пишет The Verge. Крайний срок сделки — 12 ноября.

TikTok обратилась в Апелляционный суд США с требованием пересмотреть действия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) — ведомство несколько недель не отвечает на заявку соцсети об отсрочке запрета на 30 дней, сообщает издание.

В заявлении в Апелляционный суд TikTok заявила, что после предварительного одобрения президентом сделки с Oracle компания предложила подробные решения для ее завершения, но комиссия не предоставила необходимые отзывы о системе обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.

Если запрет не отсрочат, и компании не согласуют сделку, Министерство юстиции будет «уполномочено предпринять любые необходимые шаги» для обеспечения выполнения приказа CFIUS, пишет Axios.

В сентябре администрация президента решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти посчитали, что приложение передает данные американских пользователей китайским властям.

Трамп потребовал продать TikTok американской компании, чтобы избежать блокировки. Чтобы продолжить работу сервиса, 20 сентября ByteDance согласилась на сделку с Oracle, которая купит 12,5% акций новой компании TikTok Global. Oracle получит полный доступ к просмотру исходного кода и обновлений TikTok, чтобы убедиться, что материнская компания соцсети не использует «лазейки» для сбора данных.

#новость #сшапротивtiktok #tiktok #bytedance

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