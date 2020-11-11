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Соцсети
Рая Хачатрян
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WhatsApp добавил кнопку «Магазин» для просмотра товаров по всему миру Материал редакции

Кнопка «Магазин» появится на месте иконки голосового вызова в интерфейсе приложения при общении с бизнес-пользователями.

  • В мессенджере WhatsApp появилась кнопка «Магазин», которая позволяет посмотреть каталоги с товарами компаний прямо в чате, сообщает AdWeek.

  • Функция доступна по всему миру, пишет издание. Доступ к товарам могут предоставить продавцы, у которых есть аккаунт в приложении WhatsApp Business с каталогом товаров или услуг. В магазине можно только смотреть, но не покупать товары.

  • Кнопка «Магазин» появится на месте иконки голосового вызова в интерфейсе приложения при общении с бизнес-пользователями. У голосовых вызовов и видеочатов появится общая иконка, нажав на которую пользователи смогут выбрать способ связи.

  • Функцию тестировали в Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Мексике, Великобритании и США.

  • По данным компании, ежемесячно в бизнес-аккаунтах WhatsApp обменивается сообщениями более 175 млн человек, которые просматривают более 40 млн каталогов. Компания обещала втрое увеличить инвестиции в развитие бизнес–направления WhatsApp.

#новость #whatsapp

Рая Хачатрян PLUS
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9 комментариев
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Sergey Zend

2

Почему они до сих пор не сделали десктоп клиент, но зато сделали магазин )))
Гениально!

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Полина Червонцева

Sergey
1

он же есть?!

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Станислав Галушка

Полина
1

Есть, только работает до сих пор в связке интернет с телефона-десктоп

Ответить

Дмитрий Жучков

Sergey
1

Они и нормальный магазин не дают сделать, никакого bot api нормального нету

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Sergey
0

Во многих странах десктоп - непозволительная роскошь, прибавьте к этому факту обилие дешёвых смартфонов, полее или менее доступного интернета и у вас нарисуется картина "mobile first", где десктопы не нужны.

Ответить

Дмитрий Ростовцев

1

«По всему мира», найс редактура.

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Григорий Крутеев

0

Оплата картой как-то интегрируется онлайн кассами? Или все мимо кассы?

Ответить

Дмитрий Гвозданный

Григорий
0

Есть вариант у life pay

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Алексей Аржаков

0

Лучше скажите хорошее приложение без рекламы, без всякого приплота)

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