на The Standoff
WhatsApp добавил кнопку «Магазин» для просмотра товаров по всему миру Материал редакции
Кнопка «Магазин» появится на месте иконки голосового вызова в интерфейсе приложения при общении с бизнес-пользователями.
- В мессенджере WhatsApp появилась кнопка «Магазин», которая позволяет посмотреть каталоги с товарами компаний прямо в чате, сообщает AdWeek.
Функция доступна по всему миру, пишет издание. Доступ к товарам могут предоставить продавцы, у которых есть аккаунт в приложении WhatsApp Business с каталогом товаров или услуг. В магазине можно только смотреть, но не покупать товары.
Кнопка «Магазин» появится на месте иконки голосового вызова в интерфейсе приложения при общении с бизнес-пользователями. У голосовых вызовов и видеочатов появится общая иконка, нажав на которую пользователи смогут выбрать способ связи.
Функцию тестировали в Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Мексике, Великобритании и США.
- По данным компании, ежемесячно в бизнес-аккаунтах WhatsApp обменивается сообщениями более 175 млн человек, которые просматривают более 40 млн каталогов. Компания обещала втрое увеличить инвестиции в развитие бизнес–направления WhatsApp.
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Sergey Zend
Почему они до сих пор не сделали десктоп клиент, но зато сделали магазин )))
Гениально!
Полина ЧервонцеваSergey
он же есть?!
Станислав ГалушкаПолина
Есть, только работает до сих пор в связке интернет с телефона-десктоп
Дмитрий ЖучковSergey
Они и нормальный магазин не дают сделать, никакого bot api нормального нету
Vyacheslav AnzhiganovSergey
Во многих странах десктоп - непозволительная роскошь, прибавьте к этому факту обилие дешёвых смартфонов, полее или менее доступного интернета и у вас нарисуется картина "mobile first", где десктопы не нужны.
Дмитрий Ростовцев
«По всему мира», найс редактура.
Григорий Крутеев
Оплата картой как-то интегрируется онлайн кассами? Или все мимо кассы?
Дмитрий ГвозданныйГригорий
Есть вариант у life pay
Алексей Аржаков
Лучше скажите хорошее приложение без рекламы, без всякого приплота)