«Одноклассники» начали оценивать качество групп на основе отклика аудитории — «красные» группы уберут из рекомендаций Материал редакции
Соцсеть создаст рейтинг «хороших» и «плохих» групп, статус будут видеть только администраторы.
- «Одноклассники» запустили алгоритм для оценки качества групп — он анализирует контент, отклик подписчиков и другие факторы и даёт сообществам статусы «хорошо», «неплохо» и «плохо»., сообщили vc.ru в компании.
- Статус отображается на страницах групп в виде зелёных, жёлтых и красных значков соответственно. Значки называются «Интерес пользователей» и меняются в зависимости от отклика подписчиков. Их будут видеть только администраторы и «супермодераторы» «открытых сообществ» — так они смогут понять, что необходимо изменить в контенте, считают в компании.
- Зеленый значок получат группы с наибольшим рейтингом, сообщества со средними оценками обозначат желтым. Алгоритм уберет группы с красным значком из рекомендаций, но они смогут изменить свой статус и снова туда попасть. Для этого вместе с оценкой администраторы получат краткие советы о том, что улучшить.
- На статус влияет регулярность публикаций материалов, качество обратной связи от подписчиков, вовлеченность в контент, уникальность, эстетическая привлекательность публикаций, отсутствие накруток, количество ботов среди участников и другое.
- «Закрытые» и «секретные» группы не попадут в рейтинг. Туда также не включат «открытые» группы, которые были неактивны в течение последних 5-10 дней, добавили в компании. Пока алгоритм работает только в десктопной версии соцсети.
- В июле 2020 года «Одноклассники» разработали автоматизированную платформу «Робби» для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии big data. «Робби» распознаёт текст, объекты на фотографиях, умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера на изображениях, спам в текстах и так далее.
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Проверенные группы будут получать "галочку" и статус "СКРЕПНО"
Nikita Zhukov
Появится новый фильтр в поиске групп. Это "топ хохотач" и "самые хохотачные за неделю".
Yusif Nasirli
Жаль, что пенсионного удостоверения нет, зарегался бы там
Я не скажу свое имя машинеYusif
Удостоверения инвалида тоже достаточно
Yusif NasirliЯ
Я так понимаю, вы по нему зарегистрировались
Я не скажу свое имя машинеYusif
Я как участник войны машин и людей
Infinity Trap
Вовремя опомнились
Алексей Сазонов
Vitold Sedyshev
Может они еще комментарии будут оценивать на предмет злобы и бесполезности.
Yusif NasirliVitold
Не подкидвайте им идей
Bobo Momo
«Одноклассники» начали оценивать качество групп на основе отклика аудитории — «классные » группы уберут из рекомендаций
Держат марку
Виталий Подольский
Ими еще кто то пользуется? Оооо... Думал, что сеть давно канула в Лету