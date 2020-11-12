Соцсети
Рая Хачатрян
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«Одноклассники» начали оценивать качество групп на основе отклика аудитории — «красные» группы уберут из рекомендаций Материал редакции

Соцсеть создаст рейтинг «хороших» и «плохих» групп, статус будут видеть только администраторы.

  • «Одноклассники» запустили алгоритм для оценки качества групп — он анализирует контент, отклик подписчиков и другие факторы и даёт сообществам статусы «хорошо», «неплохо» и «плохо»., сообщили vc.ru в компании.
  • Статус отображается на страницах групп в виде зелёных, жёлтых и красных значков соответственно. Значки называются «Интерес пользователей» и меняются в зависимости от отклика подписчиков. Их будут видеть только администраторы и «супермодераторы» «открытых сообществ» — так они смогут понять, что необходимо изменить в контенте, считают в компании.
  • Зеленый значок получат группы с наибольшим рейтингом, сообщества со средними оценками обозначат желтым. Алгоритм уберет группы с красным значком из рекомендаций, но они смогут изменить свой статус и снова туда попасть. Для этого вместе с оценкой администраторы получат краткие советы о том, что улучшить.
  • На статус влияет регулярность публикаций материалов, качество обратной связи от подписчиков, вовлеченность в контент, уникальность, эстетическая привлекательность публикаций, отсутствие накруток, количество ботов среди участников и другое.
  • «Закрытые» и «секретные» группы не попадут в рейтинг. Туда также не включат «открытые» группы, которые были неактивны в течение последних 5-10 дней, добавили в компании. Пока алгоритм работает только в десктопной версии соцсети.
  • В июле 2020 года «Одноклассники» разработали автоматизированную платформу «Робби» для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии big data. «Робби» распознаёт текст, объекты на фотографиях, умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера на изображениях, спам в текстах и так далее.

#новость #одноклассники

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12 комментариев
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Airat Kafman

3

Проверенные группы будут получать "галочку" и статус "СКРЕПНО"

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Nikita Zhukov

3

Появится новый фильтр в поиске групп. Это "топ хохотач" и "самые хохотачные за неделю".

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Yusif Nasirli

1

Жаль, что пенсионного удостоверения нет, зарегался бы там

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Я не скажу свое имя машине

Yusif
0

Удостоверения инвалида тоже достаточно 

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Yusif Nasirli

Я
0

Я так понимаю, вы по нему зарегистрировались

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Я не скажу свое имя машине

Yusif
0

Я как участник войны машин и людей 

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Infinity Trap

0

Вовремя опомнились

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Алексей Сазонов

0
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Vitold Sedyshev

0

Может они еще комментарии будут оценивать на предмет злобы и бесполезности.

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Yusif Nasirli

Vitold
0

Не подкидвайте им идей

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Bobo Momo

0

«Одноклассники» начали оценивать качество групп на основе отклика аудитории — «классные » группы уберут из рекомендаций

Держат марку 

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Виталий Подольский

0

Ими еще кто то пользуется? Оооо... Думал, что сеть давно канула в Лету

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